En pie de lucha por los casos de violencia animal

“Exigimos que actúen”

“Ya pasaron cuatro meses desde que se denunció que un sujeto de Tekax abusó sexualmente de una perrita que murió y de otros perritos. Ya están las pruebas, la denuncia formal y hasta hoy el juez que lleva el caso no ordena su detención”, señaló Rocío Quintal López.

Ayer la investigadora encabezó un grupo de defensores de los animales que realizó un plantón en Tekax, afuera de la casa de un hombre conocido como “el violador de perros”.

“Este caso no se nos ha olvidado”, dijo la doctora, “sigue en la memoria de mucha gente y muchos estamos pendientes en redes sociales, en las organizaciones defensoras de los derechos de los animales y rescatistas independientes”.

“No crean las autoridades que porque ven que somos pocos los que estamos en forma presencial en los plantones o exigiendo justicia quieran minimizar este grave problema de violencia animal, el cual ocurre en todo Yucatán”, expresó.

La académica dijo que desconoce cuántas denuncias habría en el Estado por violencia animal, pero es indudable que hay muchos casos y por ello muchas personas están a favor de la causa animalista.

“Cada vez hay mayor conciencia de la denuncia, pero lo que no hay es eco y respuesta rápida de las autoridades”, indicó. “Necesitamos que las investigaciones sean ágiles y las turnen a un juez, el juez ordene la detención de los responsables, que no le den ‘carpetazo’, o minimicen o resten importancia solo porque se trata de animales”.

Aunque en un principio responsabilizó y criticó duramente al gobierno del Estado y al gobernador Mauricio Vila Dosal por permitir la impunidad en el maltrato animal, luego informó que el proceso contra el “violador de perros de Tekax” ya lo turnó la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General a un juez del Poder Judicial.

Sin embargo, dijo, éste no ha cumplido su parte como es la orden de detención del acusado porque hay las pruebas suficientes contra él.

“Somos pro animalistas y pro ambientalistas que estamos indignados por la inacción, negligencia e impunidad por el caso de los perritos y la perrita violados en Tekax desde mediados de julio”, declaró la doctora. “Está perfectamente identificado el delincuente, se le citó en la Fiscalía, no acudió ninguna de las veces a declarar, la Fiscalía lo fue a buscar y el señor simplemente ha hecho lo que quiere”.

“La zoofilia está tipificada en el código penal como un delito, hay multas, cárcel, y lo que exigimos es que el juez deje de darle largas y tome acciones ya”.

Demandan sanciones

“Esta es una primera de muchas marchas que haremos porque los políticos saben que somos mucha gente a favor de los animales y nos usan como botín político, porque en las campañas visitan los albergues, se toman fotos con los animales, ofrecen el apoyo para erradicar el maltrato animal, pero luego se olvidan”, subrayó la investigadora.

“En Mérida está siendo omisa la autoridad porque hay envenenamiento de animales en las colonias. Seguramente es una medida del Ayuntamiento para bajar la sobrepoblación canina y felina en la ciudad, para no pagar o invertir en las campañas masivas gratuitas de esterilización”.

“Exigimos a las autoridades que dejen de ser omisas y actúen. (El plantón de ayer) No es la primera acción y no vamos a parar”, reiteró. “Este caso tiene que ser ejemplo para que cualquier persona que ejerce el maltrato animal vea que en Yucatán sí se sanciona”.

“Como este caso (de los perros violados) pasó el 10 de julio pasado, están queriendo jugar a que la gente se le olvide, pero el mensaje es que ni se nos ha olvidado y pasará mucho si no hacen su trabajo en forma correcta. Lo que sigue, además de las protestas, será poner una queja ante la Secretaría de la Función Pública contra los funcionarios y jueces que no cumplan su función y sean omisos”.

La doctora Quintal López viajó a Tekax con varias personas, entre ellos el también investigador del “Hideyo Noguchi” Ángel Polanco, Nancy Sepúlveda, Roxana Herrera y Patricia Huerta, pero en Tekax se sumarían más personas que exigen justicia para los animalitos y perrita violados.— Joaquín Chan Caamal

Maltrato Animales

Activistas por los derechos de los animales exigen castigo al “violador de perros de Tekax”.

Inacción

“Hay denuncia y pruebas contra ese señor y (la autoridad) no actúa. Siempre que vamos a la Fiscalía a denunciar casos de maltrato nos dan largas porque no tenemos las pruebas, como no se sigue de oficio nos dan largas, pero ahora son claros y evidentes los delitos”.

Acusan complicidad

La doctora Rocío Quintal afirmó que muchos ciudadanos están indignados por la negligencia y la impunidad que tolera el Poder Judicial estatal al no ordenar la detención del acusado; “por tanto, es cómplice del delito de zoofilia”.

Casos frecuentes

“Los maltratos contra los animales son frecuentes, son crueles y sangrientos, hay un código penal y no pasa nada”.