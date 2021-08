En polémica por Suma

Gobierno paralelo desata varias críticas y apoyo

Los dirigentes del PAN, PRI y PVEM consideran irresponsable y como un mal ejemplo que no se acepten los resultados y resoluciones jurídicas electorales, como se pretende hacer en Suma de Hidalgo por parte del partido Nueva Alianza.

Solo Morena dice lo contrario, afirmando que no tan solo no es un mal ejemplo, sino que ojalá en los demás municipios hagan lo mismo como resistencia civil.

Como se ha informado, en Suma de Hidalgo el candidato perdedor a la alcaldía por Nueva Alianza anunció que al negarle la razón los tribunales electorales, donde impugnaron el triunfo del PRI, decidieron hacer una autoridad paralela a ese Ayuntamiento, que vigile constantemente el actuar de las nuevas autoridades electas.

Ante esa situación, se buscó a las principales fuerzas políticas de la entidad para que opinen al respecto y respondan si es o no un mal ejemplo, entre otras situaciones.

Asís Cano Cetina, presidente estatal del PAN, recordó que “los partidos, así como los candidatos, cuentan con los procesos necesarios para impugnar los resultados obtenidos durante el proceso electoral, instancias jurisdiccionales que dan la oportunidad a quienes están inconformes con el proceso a presentar los alegatos, documentos o pruebas que consideren pertinentes para su defensa”.

Por eso el dirigente consideró importante hacer uso de esos mecanismos y procesos, pues también de esa manera se da certidumbre a la sociedad de que si hay un error se corrija, o si existiera alguna duda en los resultados, pues se confirme el mismo.

“En México hay instituciones como el INE y el Trife que durante los últimos años han dado certeza y certidumbre a las elecciones, aunque quizá por cuestiones partidistas o personales habrá candidatos que no deseen respetar los resultados”, dijo.

“Creemos que los candidatos tienen que respetar lo que los votantes decidieron en las urnas, pero también es importante respetar la legalidad en las instancias jurisdiccionales que califican una elección”, afirmó.

Cano Cetina opinó que una cosa es conformar un gabinete de seguimiento, como un grupo de análisis a las acciones de un gobierno municipal, y otra muy distinta hacer un llamado a incumplir con la ley.

“Es la sociedad la que pierde con ese tipo de acciones, pues se mina la operatividad que pudiera tener la autoridad por acciones que van en contra de los intereses de una comunidad”.

El presidente estatal del PRI, Francisco Torres Rivas, afirmó que ese planteamiento en Suma “es un anuncio irresponsable derivado del mal ejemplo de quienes al no admitir su derrota en las urnas se iluminan con gobiernos ‘legítimos’”.

Al igual que su homólogo del PAN, el líder priista de la entidad recordó que “la ley establece mecanismos específicos para hacer valer los derechos en materia electoral, tanto antes como después del proceso. Es necesario invocar y agotar, por la vía legal, absolutamente todos los recursos disponibles para tal efecto”, dijo.

“Hacemos un llamado también a la ciudadanía para que no se dejen engañar con acciones que no tienen sustento alguno: hay que cumplir con las obligaciones que tenemos, la ley siempre debe estar por encima de todo”, puntualizó.

Harry Rodríguez Botello Fierro, líder estatal del PVEM, expresó que después de un proceso electoral y un periodo en donde cualquier inconformidad puede llevarse a las instancias correspondientes y seguir su debido proceso, debe prevalecer el respeto.

“Una vez cumplido eso y emitidas las constancias de mayoría, existe un solo gobierno, el electo por el pueblo. No podemos ni debemos en ningún momento no acatar las decisiones de los institutos y tampoco las de los tribunales electorales”, indicó el dirigente.

Por todo lo anterior, el presidente del Verde Ecologista opinó que no hacerlo, el no respetar las resoluciones, sería irresponsable. Dijo que no sería correcto que se realicen acciones de esa naturaleza, que vislumbran la intención de no aceptar los resultados y la legitimidad de las autoridades electorales.

Por el contrario, Mario Mex Albornoz, líder estatal de Morena, afirmó que les parece preocupante que no se haya hecho lo que solicitó la población, en este caso a través de los representantes de ese partido que estuvo alegando una situación irregular en la elección.

“Nosotros como Morena también impugnamos varias elecciones municipales, estamos agotando las últimas instancias en el caso de Maxcanú y Progreso para poder solicitar se anule la elección en esos lugares porque hubo muchas irregularidades ya documentadas con sustento jurídico y evidencias que nos proporcionaron los ciudadanos y ciudadanas”, indicó.

El morenista añadió que a su entender es el mismo caso en Suma de Hidalgo, donde Nueva Alianza documentó una serie de irregularidades y está la población en todo su derecho de organizarse como considere.

“La información que tenemos es que se van a organizar, ya que no hay más posibilidad jurídica. Al parecer van a conformar un grupo o un comité ciudadano para vigilar al gobierno municipal y es muy sano porque ahí gobierna el PRI. La sensación entre los ciudadanos es que no se ha gobernado bien, pues con más razón no tiene legitimidad el ayuntamiento electo y la gente se está organizando para ello, para vigilar el trabajo del Ayuntamiento. Tienen todo su derecho”, dijo el dirigente morenista.— David Domínguez Massa

“Desde luego si hicieron ellos una lucha jurídica como la hemos hecho nosotros desde Morena, están todavía más legitimados para organizarse. No es un mal ejemplo, definitivamente no, al contrario es un buen ejemplo. Desde luego son de otro partido, pero son ciudadanos también y pueden organizarse libremente”, remarcó.

Mex Albornoz agregó que “esto es una resistencia cívica que está ocurriendo en Suma y en muchos otros lugares, donde la gente se está organizando jurídicamente agotando las últimas instancias y seguramente una vez se agoten habrá resultados favorables o no”.

“En Uayma ya se anuló la elección municipal”, recordó.

Suma de Hidalgo Gobierno paralelo

Más de las opiniones del presidente estatal de Morena, Mario Mex, sobre el caso Suma

Pueden organizarse

“No es un mal ejemplo, definitivamente no, al contrario es un buen ejemplo. Desde luego son de otro partido, pero son ciudadanos y ciudadanas también y pueden organizarse libremente”, remarcó.

Resistencia civil

Mex Albornoz agregó que “esto es, si se ve desde un punto de vista, una resistencia cívica que está ocurriendo en Suma y en muchos otros lugares, donde la gente se está organizando jurídicamente agotando las últimas instancias y seguramente una vez se agoten habrá resultados favorables o no. En Uayma ya se anuló la elección municipal”.