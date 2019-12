Bernardo Caamal: Es cuestionable la aparente mayoría

La organización Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Mu’uch Xinbal” consideró que ganó la desinformación en el Ejercicio Participativo sobre el Proyecto de Desarrollo del Tren Maya del domingo pasado.

Se reflejó en la votación ciudadana la conducción por el lado de los intereses económicos del proyecto porque no hubo una correcta y oportuna difusión que señale los daños que ocasionará el desarrollo de los modelos de ciudad que tiene el proyecto del Tren Maya, ni el daño ambiental y la sobre explotación del manto acuífero cuando se desarrollen los planes de las llamadas “Fibras”, que son modelos turísticos tipo Cancún.

El ingeniero Bernardo Caamal Itzá, vocero de esa agrupación, reiteró el posicionamiento que dieron el 12 de diciembre junto con otras cinco organizaciones que se oponen a la construcción del Tren Maya en la región peninsular y ratificó que las asambleas informativas a las comunidades indígenas estuvieron plagadas de irregularidades y violaciones al Convenio 169 de las Naciones Unidas.

“En realidad, reinó la desinformación, solo hubo una conducción del proyecto por el lado de los intereses económicos”, indicó. “La comunidad maya de Yucatán está muy dividida, está muy fragmentada por esta consulta. Las organizaciones mayas están igual de divididas, las organizaciones intelectuales mayas se abstuvieron de opinar, que no tiene razón de ser, pero yo creo que es por la agresión contra los que opinan contrario al proyecto. Yo en lo personal estoy recibiendo muchas agresiones verbales y escritas en redes sociales”.

El dirigente maya dijo que la consulta sobre el Tren Maya deja ver que la gente no lee, se inclinó hacia lo que le dijo el gobierno por medio de los folletos y la publicidad del proyecto. “La gente no percibe todas las inconsistencias que hubo en la asamblea previa, no reflexionó que la información cayó a cuenta gotas y que es un proyecto incompleto. Si estuviera bien armado(el proyecto), no lo presentarían por pedazos ni cambiarían los trazos y ocultarían los estudios ambientales”.

“El Sureste está olvidado, el proyecto va a generar empleos y desarrollo, eso es lo que se ha difundido, es la idea que se ha vendido, pero en la práctica y la realidad no habla de las ciudades modelos que van a crear”, señaló el ingeniero agrónomo y difusor de la lengua maya.

Modelo

“Las llamadas ‘Fibras’ que serán planeadas son como Cancún y los resultados de esa planeación de los años 60 y 70 están a la vista. Toda la Riviera Maya, Cancún y Cozumel se llevan todo el agua dulce de la península, tienen el alto consumo de agua por sus desarrollos turísticos. Es verdad que tenemos un poderoso manto acuífero en la península, pero el agua no nace sola, se debe a que hay detrás un manejo y cuidado de un ecosistema, de los montes, de los animales, de la milpa. Los montes manejados dan flores para las abejas, algo que en los últimos 200 años creó una poderosa apicultura que dio empleo a miles de mayas. Lo mejor de esos empleos en la apicultura es que la gente maya vive en su territorio, tiene un vínculo familiar y un tejido comunitario fuerte, en cambio, esos modelos ‘Fibra’ van a romper ese tejido comunitario porque no habrá convivencia con la familia”.

“Está clarísimo que quienes estarán arriba del tren serán poderosos empresarios inmobiliarios”, subrayó.

“Es cierto que ha habido olvido en la península, pero esta región es un poderoso bastión para quienes vienen a buscar tranquilidad. El tren le apuesta al desarrollo, pero los modelos “Fibra” van a traer problemas y de eso no se ha dado la información correcta, la gente no está decidiendo con una información correcta. El pueblo maya debió decir los tiempos y decidir la forma de consulta previa, no debió de ser decisión de la Presidencia”.— Joaquín Chan Caamal

Insistió que hubo muchas inconsistencias en todo el proceso de consulta y lo peor es la violencia institucional que está impulsando el gobierno porque no solo divide a las comunidades sino que no permite analizar los grandes impactos que tendrá el proyecto.

Caamal Itzá informó que recibe muchas agresiones por la postura de “Mu’uch Xinbal” y las organizaciones a las que pertenece, como la Red de Pueblos Originarios del Territorio Mexicano y la Red Internacional de Pueblos Indígenas le preguntan qué es lo que sucede.

En las redes, los simpatizantes de AMLO suben comentarios ofensivos hacia su persona, lo califican de retrógrada, que no le gusta la modernidad, que es una gata de angora revolcada, entre otras descalificaciones.

“Me escriben que les extraña que sea gente pensante y no quiera el desarrollo del sureste, que cómo es posible que diga todo eso del Tren Maya”, señaló.

En las redes sociales, la gobernadora maya de Yucatán, Ignacia Margarita Torres Sansores, subió una fotografía donde votó a favor del tren y manifiesta su apoyo al proyecto presidencial.

Decisión

Bernardo Caamal Itzá dijo que prácticamente el gobierno federal decidió en forma unilateral sobre el Tren Maya y la aplastante y aparente mayoría que presume en las redes sociales es cuestionable “porque ¿cuántos de los votantes, que presumen, son mayas?”. Para la organización, las cifras del ejercicio participativo son irrisorias porque si se suma a los mayas de la península “son muchísimos y la cantidad que votó fue poca”.

