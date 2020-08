En riesgo de perder recursos

Hay oposición a obras federales en Chicxulub Puerto

PROGRESO.— Por la oposición de un grupo de vecinos y del comisario municipal, en Chicxulub se perdió una inversión federal de $60 millones para la construcción de una unidad deportiva y un ágora que se proyectó construir en el campo deportivo de ese puerto, señaló el alcalde Julián Zacarías Curi.

También, advirtió el primer edil, está en riesgo de perderse otra millonaria inversión de recursos federales en Chicxulub destinados para el mejoramiento del parque y la construcción del mercado, obras que aún no comienzan por la inconformidad de un grupo de habitantes de ese puerto.

Un tercer proyecto para Chicxulub, pero estatal, es la construcción de un edificio para un Centro de Salud, para ello se requiere de un terreno que mida de entre 900 y 1,200 metros cuadrados, los recursos y el proyecto ya están aprobados por el gobierno estatal, solo se requiere del lote para que inicien los trabajos.

El jueves por la tarde alcalde Julián Zacarías acudió al campo deportivo de Chicxulub ubicado en la calle 29 con 26 donde sostuvo una reunión con deportistas y vecinos, se reunieron unas 40 personas entre lugareños y funcionarios municipales.

La reunión fue a las 6 de la tarde, unas seis horas después que unos 30 vecinos de ese puerto y el comisario municipal realizaron una protesta pacífica en el centro de esa comisaría para manifestar su desacuerdo y oposición de la demolición del parque donde se realizarán obras de mejoramiento.— GABINO TZEC VALLE

El alcalde llegó al campo deportivo acompañado de Alfredo Salazar Rojo, regidor secretario de la Comuna; Luis Castro Naal, Karim Dib López y Jonathan Castillo Romero, directores municipales de Obras Públicas, Servicios Públicos y Deportes. También estuvo Carlos Macedonio León Zapata, comisario municipal de ese puerto.

El motivo de la reunión fue para que se entregara a los deportistas copia del acta número 273 de la sesión de Cabildo efectuada el 23 de julio de la cancelación de la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad del predio donde se encuentra el campo deportivo, deja de esta a nombre del Ayuntamiento, el terreno se le devuelve a los habitantes de esa comisaría, pasa a ser propiedad de particulares.

En la ríspida reunión en la que al principio los deportistas y habitantes no captaban porque el terreno del campo fue inscrito como propiedad del Ayuntamiento y las consecuencias negativas al pasar de nuevo a manos particulares, el alcalde luego de entregar copia del acta de la sesión de Cabildo, dijo que al no contarse con un lote que este a nombre de la Comuna, se da marcha atrás a dos obras que debían de realizarse con recursos federales aprobados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En ese terreno de 7,900 metros cuadrados del campo, explicó el alcalde, se planeó una inversión de $60 millones, era la séptima obra para el municipio que la Federación debía efectuar por medio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Se proyectó una unidad deportiva y un ágora, pero ahora ante la negativa de un grupo de deportistas, vecinos y del comisario municipal, esa inversión ya se perdió.

El primer edil explicó que para que la Federación invierta en una obra se requiere que el terreno donde se hará (la obra) sea propiedad del Ayuntamiento, así que para el sustento legal, en febrero pasado se realizó sesión de Cabildo en la que se aprobó que el lote del campo este a nombre de la Comuna y se inscribió ante el Registro Público de la Propiedad.

Pero, agregó, al comisario municipal Carlos León, no le pareció que el terreno pasara a nombre del Ayuntamiento, no estuvo de acuerdo al igual que un grupo de vecinos que manifestaron que le estaban quitando una propiedad a Chicxulub, “pero no se despojó a los habitantes de nada, sino que lo que pretendía era tener sustento legal para una millonaria inversión que beneficiará a todos los habitantes, pero se opusieron y esa inversión se perdió”.

En un espacio del campo deportivo, comentó el edil, se proyectó la construcción del nuevo Centro de Salud, esa obra es inversión estatal, se pidió al comisario que buscara un terreno pero que no hubo respuesta. Se buscará un lote de 900 a 1,200 metros cuadrados para construcción del Centro de Salud.

Julián Zacarías comentó que así como ya se perdió la inversión de $60 millones destinadas para la unidad deportiva y el ágora, también se corre el riesgo de perderse los recursos destinados para el mejoramiento del parque que ascienden a $15 millones y otros $9 millones para la construcción del mercado, pues hay oposición de un grupo de vecinos y del comisario municipal.

El alcalde mencionó que a pesar de las oposición que hay en contra de obras federales, la Comuna atiende a Chicxulub con trabajos de mejoramiento de calles.

De un vistazo

Vialidades

