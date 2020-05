En riesgo el campo yucateco

Si no se inyectan recursos prevén una catástrofe

La pandemia por el coronavirus está generando una situación extrema en el campo yucateco y si no impulsamos una reactivación económica en el Estado mediante la inyección de recursos, las afectaciones serán catastróficas, poniendo en riesgo la autosuficiencia alimentaria con la pérdida de miles de empleos y, con ello, complicando la estabilidad social, afirmó el secretario de Desarrollo Rural (Seder), Jorge Díaz Loeza.

Según se informa en un comunicado, tras una gira de trabajo por el oriente del Estado, el funcionario señaló que en este momento el tema de la salud de la población es primordial, pero no se puede dejar de mirar al sector agropecuario, “pues la gente, ante esta crisis, se puede abstener de comprar ciertos artículos, pero no de adquirir alimentos y el campo es el principal proveedor de ellos”.

“Vemos una situación catastrófica, de la que muy difícil se recuperará el sector primario si no hay una reactivación económica, si no se inyecta recursos a través de la inversión, si no se impulsa el consumo mediante la fluidez de efectivo que permita que la población pueda comprar alimentos, principalmente los que provienen del campo”, sentenció Díaz Loeza.

Al hacer un balance de la situación que se vive en el sector, el titular de la Seder indicó que la principal afectación de la pandemia a las actividades agropecuarias es la nula comercialización de los productos del campo, un problema que se agravó con el cierre de las actividades de los sectores hotelero y restaurante de Quintana Roo, principal consumidor de lo que se produce en Yucatán.

“Productores de papaya, tomate, sandía, chile habanero son de los que dejarían de producir, pues no están vendiendo nada, están mal, si no recibe una ayuda pronto no se podrán levantar, son productores pequeños y su situación es sumamente crítica”, externó.

Los productores de pavo viven también una situación crítica, registran cero ventas, de modo que solo benefician, procesan y congelan producto, pero no tienen para aguantar ese ritmo y toda esa inversión, así que lo más probable es que suspendan actividades, lo que ocasionaría a fin de año escasez de pavo y que se eleve el costo, puntualizó.

Otro sector afectado, abundó el funcionario estatal, es el de productores de papaya, horticultores, fruticultores, ovinocultores, porcicultores, entre otros, no solo los que envían producto al vecino estado, sino también quienes comercializan en el mercado local, pues al detenerse las actividades económicas por la pandemia también bajó el consumo por el cierre de carnicerías, fruterías, falta de turismo, cierre restaurantes y hoteles lo que ha afectado a todo el sector.

Por ejemplo, Díaz Loeza indicó a los ovinocultores, que tan solo en Mérida comercializaban entre 400 y 500 borregos a la semana, situación que cambió drásticamente con la emergencia, pues al no estar abiertos los establecimientos que venden barbacoa, los animales se les están quedando y hay que mantenerlos, pero los productores se están quedando sin recursos para ello.

El sector de cárnicos está siendo muy afectado, la ganadería en estos últimos dos meses la ha visto terrible, pues además de la pandemia, estamos experimentando una sequía jamás vista, han caído algunas lluvias, pero no han sido generalizadas en todo el estado y parece que las temperaturas intensas seguirán, así que la alimentación de animales se afectó, comenta.

El titular de la Seder añadió que el precio del ganado ovino y bovino bajó entre un 20 y 30 por ciento debido a la falta de comercialización y señaló que el rastro TIF de Tizimín ha bajado en 60 por ciento la matanza de animales, además que otros productos como las vísceras y la piel, que también se comercializan, no tienen mercado hoy día.

“Además, al aumentar el precio del dólar también subieron el de los insumos 100%, los alimentos balanceados aumentaron de precio. Los productores de cítricos y frutas también reportan nula comercialización de la naranja y el limón, además que se perdieron cosechas por la sequía y los que pudieron salvarla pasan apuros pues se incrementaron sus costos y no tienen ventas”, manifestó.

En el sector apícola, agrega Díaz Loeza, se vive una situación contrastante, porque mientras mejoraron los precios del mercado no se logró la producción, pues a causa del estiaje intenso hubo poca floración y por tanto no se logró la cosecha que se quería.

El funcionario estatal indicó que sigue el abasto de huevo y pollo, pero el consumo ha disminuido drásticamente y los precios bajan, a lo que se suma que los productores afrontaron problemas para transportar los productos por el cierre de acceso a poblaciones a causa de la emergencia sanitaria, aun cumpliendo con todas las medidas sanitarias, lo que representa pérdidas.

Díaz Loeza recordó que en el sector agropecuario se emplean a 94,000 personas con un valor de producción de 21,727 millones de pesos y Yucatán está en los primeros lugares en producción porcícola, avícola, apícola, chile habanero, cítricos, pepino, soya, papaya, berenjena, entre otros. El sector primario aporta el 4.1 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Yucatán y las actividades se realiza en las zonas rurales por pequeños y medianos productores.

Frente a esta situación, el funcionario refirió que el gobierno del Estado, por medio de la Seder, está entregando subsidios de manera directa, casa por casa, por ejemplo, a 906 henequeneros; estamos apoyando con 180 toneladas de semilla de soya para la siembra de 4,500 hectáreas en beneficio de 400 productores.

No obstante que afrontamos dificultades financieras debido a la reducción de un 47% del presupuesto producto de la desaparición de varios programas en concurrencia con el gobierno federal, Díaz Loeza resaltó que el gobierno estatal ha realizado un esfuerzo extraordinario con recursos estatales para reactivar la economía en el sector y como ejemplo citó que se están distribuyendo 5,000 toneladas de alimento y 10,000 de ensilaje de maíz, además del subsidio en el costo de 1,000 toneladas de melaza en beneficio de 3,000 ganaderos.

Al sector apícola, estamos apoyando con 1,400 productores con estímulos económicos, así como a citricultores pertenecientes a 350 unidades de riego, además de créditos con tasas preferenciales y estamos entregando insumos a 3,000 productores de maíz, sobre todo para el autoconsumo, apoyos a mujeres de medio rural con maquinaria y equipos para ganaderos, citricultores, productores de achiote y henequén.

“Muchos de estos sectores están propensos a desaparecer si no se inyectan recursos a través de reactivación económica, lo que agudizaría los problemas que viven las familias del campo. Tenemos que poner los ojos en este sector y evitar poner en riesgo nuestra autosuficiencia alimentaria”, finalizó.

Situación

El titular de la Seder, Jorge Díaz Loeza, habló de la situación del sector cárnico en la entidad.

Pandemia y sequía

El sector de cárnicos está siendo muy afectado, la ganadería en estos últimos dos meses la ha visto terrible, pues además de la pandemia, estamos experimentando una sequía jamás vista, han caído algunas lluvias, pero no han sido generalizadas en todo el Estado y parece que las temperaturas intensas seguirán, así que la alimentación de animales se afectó, comentó.

Precios

El precio del ganado ovino y bovino bajó entre un 20 y 30% debido a la falta de comercialización y en el rastro TIF de Tizimín disminuyó en 60% la matanza, además que otros productos como las vísceras y la piel, que también se comercializan, no tienen mercado hoy día.