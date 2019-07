En seguridad, se verán en 6 meses, señala experto

Cualquier cambio siempre va a generar comentarios positivos y negativos, y en materia de seguridad pública los resultados de las modificaciones que se hagan solo se verían en un plazo de alrededor de seis meses; solo entonces se sabrá si fueron benéficos o no, afirma Raúl Sapién Santos, presidente de Consejo Nacional de Seguridad Privada.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro en esta política, su gabinete de seguridad también: lo que quieren es un cambio específico en acciones que conlleven a recuperar la paz y la seguridad de nuestro país, añade.

En entrevista con el Diario, además de la situación en Yucatán, también se refirió a otros temas, entre ellos el establecimiento de la Guardia Nacional. Dijo que desde el inicio del diseño de esta nueva corporación ya se vislumbraba la extinción de la Policía Federal y que aquellos elementos que cumplieran los lineamientos, protocolos de ingreso y exámenes de confianza podrían ingresar a la filas de la GN.

Al personal que no ingrese se le está haciendo la propuesta de integrarse a labores en el servicio de protección federal que tendrá como principal objetivo la salvaguarda de todas aquellas instituciones del propio gobierno federal, precisó.

En su opinión, hay que darle un voto de confianza al Presidente en materia de seguridad, porque —definitivamente— un país que no goza y no vive en paz es un país que no está funcionando.

En ese sentido, manifestó que el gobierno federal ha hecho cambios y cosas que no se pueden festejar o criticar de manera inmediata. “Se han hecho varias adecuaciones importantes… algo que tenemos que revisar con especial detenimiento es que el gobierno federal no vuelva a caer en lo mismo de otras administraciones de plantear soluciones a las necesidades de seguridad sin un previo y debido análisis”.

Uno de esos cambios que tienen que ver con la Guardia Nacional fue derivado de la reunión con el gobierno de EE.UU., para reforzar nuestras fronteras, sobre todo la sur, para frenar el tránsito migratorio, indicó Sapién.— Víctor M. Dzul Zum