En soberbia o reflexión

El PAN, frente a grandes retos tras su triunfo político

Un PAN con grandes retos que está obligado a superar si desea llegar en buenas condiciones a la contienda electoral de 2024.

Un PRI desdibujado, resquebrajado y sin sólida plataforma política.

Un Morena en franco crecimiento, con un proyecto que, guste o no, es atractivo para parte del electorado.

Un PRD que tendrá que replantearse, con la posibilidad de más alianzas electorales en su camino.

Son conceptos que formula la investigadora Leticia Janet Paredes Guerrero al analizar, a solicitud nuestra, el nuevo escenario político que dibujó en Yucatán la elección de hace tres semanas.

La doctora Paredes, profesora investigadora del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), hace notar el cambio histórico que generaron los comicios: el principal opositor en la entidad, que antes era el PAN, ahora será Morena; el gran vencedor, que antes era el PRI, ahora lo es el PAN, y el gran perdedor, antes partido poderoso, es el PRI.

Cambio silencioso

“Está cambiando la historia y me llama la atención que ese cambio haya sido silencioso”, indica. “Habrá que ver si el PAN seguirá un planteamiento democrático o se volverá un partido autoritario como lo fue el PRI y retomará muchas prácticas que tuvo este partido... No está exento de que esto pueda suceder”.

La investigadora de la Uady abunda en los desafíos del PAN —en próximas entregas reproduciremos sus opiniones sobre los otros partidos— en los siguientes términos:

—El PAN en Yucatán tiene un buen posicionamiento social y lo vimos en las elecciones, pero también tiene bastantes retos que tiene que superar si quiere continuar bien en 2024.

Alianzas bajo la mesa

—Primero tiene que ver la forma de conciliar sus lineamientos nacionales con sus intereses locales. A nivel nacional vimos una tendencia de alianzas entre PAN, PRI y PRD, con una plataforma común, y aquí, aunque no hubo una negociación abierta, sí se vieron alianzas bajo la mesa. Lo podemos ver con la entrega de la Secretaría de Educación a Liborio Vidal (Aguilar, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó cancelar su registro como candidato a diputado federal del Distrito 1).

—No fueron alianzas PRI-PAN abiertamente, pero sí bajo la mesa. Son partidos antagónicos desde su fundación y en el pasado se veía como una burla la posibilidad de esas alianzas. Ahora se dan desde otro ángulo, desde otra perspectiva.

—Allá tiene un gran reto el PAN en Yucatán, de no caer en prácticas neoliberales que sí se vieron a nivel nacional y se mantuvieron con (los expresidentes Felipe) Calderón y (Vicente) Fox. Por eso hablamos del reto de equilibrar esos intereses, que no aumenten las brechas de pobreza.

Prueba y error

—Hay nombramientos recientes (en el gabinete estatal) que ponen en jaque al PAN y nos hacen pensar si puede caer en esas prácticas de neoliberalismo y que todo quede en un discurso democrático.

—Esto tiene que ver con nombramientos como el de Vidal y también con el de quien ocupará la Secretaría de las Mujeres (María Cristina Castillo Espinosa), porque no importó que la persona no reúne el perfil que exige el puesto. Lo mismo pasa con la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (el nuevo titular es Mauricio Cámara Leal)... Son personas que no cumplen el perfil y hay que decir que no estamos en tiempos de prueba y error.

¿Pagos políticos?

—Son los tres nombramientos más cuestionados porque no reúnen el perfil y llevan a pesar que se trata de pagos políticos, de intereses políticos. A lo mejor sí se necesitaban esos cambios, pero no con esas personas.

—Son parte de los retos que se le abren al PAN. Se llevó casi el carro completo (en las elecciones), como lo hacía antes el PRI. Tendrá que ver cómo mantener su perfil democrático ante esas situaciones: o llega a la soberbia de poder, de decir “ya alcancé todo”, o asume el momento de una buena reflexión que le permita seguir un proyecto político para Yucatán y continuar en el poder.

Cambio de enemigo

—Le puede alcanzar (su bono político actual) para 2024, pero hay que ver qué alianzas puede concretar, sobre todo si ya no tiene como gran enemigo al que lo fue durante muchos años, el PRI, pero sí lo puede ser Morena. Vamos a entrar a otra era y el PAN tiene la oportunidad de demostrar que es un partido como se definió durante años, cuando era opositor.

—Ahora que tiene todo el poder surge la ocasión, como la tuvo Fox en su momento a nivel nacional, de demostrar que realmente tiene la vocación democrática que tanto señala y no volverse un partido autoritario y con prácticas de otros.

—Ahora el PAN tiene el papel que tuvo el PRI en alcaldías, en el Congreso... tiene más regidurías. Está en el momento que soñaron sus dirigentes de inicio y eso se le convierte en un reto.

—Todo eso se conjuga con la política nacional del partido. El PAN, el PRI y el PRD acordaron una alianza y habrá que ver cómo estarán esas presiones en Yucatán. Ese tema estará en los ojos de la gente y puede ser un factor que ayude o perjudique (al Partido Acción Nacional) en 2024 (Continuará).— ÁNGEL NOH ESTRADA

Alianzas ¿Sí o no?

En las elecciones recientes, PAN, PRI y Morena hicieron alianzas con otros partidos.

En buena racha

En opinión de la investigadora Leticia Paredes Guerrero, al único partido que se le ve hoy con posibilidades de ir solo a la contienda de 2024, porque ahora “está muy enrachado”, es al PAN. Sería una decisión que tome luego de evaluar las condiciones en que llegue tres años después de su cómodo triunfo. En el proceso electoral de este año Acción Nacional estuvo acompañado de Nueva Alianza.

Obligado a buscar apoyo

La doctora Paredes considera que el PRI se verá obligado a buscar alianzas con otras fuerzas políticas después de su debacle en las pasadas elecciones. Ahora hizo alianza con el PRD en Mérida y con otros partidos en el interior del Estado.

Seguirán abrazados

La investigadora de la Uady dice que muy probablemente Morena continúe su pacto político con el Partido del Trabajo, con el que comparte varios puntos de plataforma. Ambos partidos fueron juntos en la elección de este año en Yucatán.