En su mejor momento

Pide Mauricio Vila que no politicen el tema de seguridad

La policía yucateca vive uno de los mejores momentos de su historia, con prestaciones económicas inéditas, reconocimiento mundial y mayor equipamiento para su trabajo, pero el gobernador Mauricio Vila Dosal ve el riesgo de que actores políticos politicen la seguridad pública en el Estado.

“En Yucatán, la seguridad no se puede politizar, no podemos cometer el error que se comete en otros lugares”, advirtió Vila Dosal, durante su mensaje de conmemoración del Día del Policía en el Centro Internacional de Congresos. “En Yucatán la seguridad no tiene colores, en Yucatán la seguridad es para todos, y por eso no se vale que, por intereses políticos, por querer ganar un voto, pongamos en riesgo lo mucho que hemos avanzado”.

“Yo sí quiero hacerle un llamado a todos los actores políticos: que muestren la madurez que se necesita para que en Yucatán contemos y nos mantengamos con la seguridad que hoy nos hace ser reconocidos en todo el país y el mundo”, subrayó, ante la cúpula empresarial, comandantes de la Secretaría de Seguridad Pública, diputados locales y federales, y representantes de las fuerzas de seguridad federales.

Sin precisar

El jefe del Ejecutivo estatal no mencionó el motivo de su llamado a no politizar la seguridad pública, pero al parecer es por la protesta de grupos afines al partido Morena por el cobro del Derecho por Servicios de Infraestructura en materia de Seguridad Pública en 2020.

El Día del Policía 2019 tuvo doble festejo: el primero una convivencia con policías y familiares en las exbodegas de Cordemex, a donde asistieron más de 10,000 personas y sortearon más de 300 regalos gestionados por la presidenta del Patronato Pro Hijo del Policía, María Angélica Fernández, esposa del titular de la SSP, comisario general Luis Felipe Saidén Ojeda.

El segundo evento fue en el Salón 6 del CIC, con invitados selectos, donde los policías Rolando Adrián Cih Caamal, José Antonio Chac Méndez y Herbert Humberto Santiago Chan, ganaron el sorteo de un automóvil nuevo Figo y sendos autos Gol modelo 2019, respectivamente. Además, la Canacintra entregó un estímulo de $4,000 a los policías Laura Guadalupe Vázquez Moguel, Fernando Eloy Xool y José Luis Canul Cimá por su buen desempeño en sus labores del año.

El gobernador Vila Dosal mostró su total apoyo a los policías estatales y anunció que en el próximo ciclo escolar 2020-2021 las becas de 100% para hijos de policías que estudian en universidades se extenderá a los niveles de primaria, secundaria y preparatoria.

Además, informó que para enero llegará el helicóptero rentado modelo 2429, que es más grande que el Bell 407 que tiene la SSP ahora, y servirá para traslado de heridos, para patrullaje y para búsqueda de pescadores extraviados en el mar.

El helicóptero tendrá flotadores para acuatizaje, gancho para rescate y traslado de personas de un lugar a otro, faro de luz y cámara térmica para ubicar a personas desde el aire, se dijo.

Siempre para enero el Infonavit aplicará un plan piloto de créditos para policías, algo que es único en el país.

“La verdad es que yo estoy sorprendido, en términos generales, de la madurez política que tenemos en Yucatán; la madurez que mostraron los empresarios, quienes accedieron a estar pagando de más para que hoy tengamos los recursos necesarios para poder brindarles a ustedes lo que necesitan”, destacó.

“La madurez política que presentó el Congreso local para que nos permitiera, con su aprobación, tener los recursos necesarios para que todo esto que estamos platicando de las becas, que estamos platicando del equipamiento, de las cámaras, del helicóptero, se pueda convertir en una realidad, y también en la madurez de los legisladores federales, que también nos han apoyado”.

Buenos resultados

Dijo que la seguridad del Estado ha costado varias vidas de policías, pues a diario arriesgan su integridad y cuando salen no saben si regresarán con bien. Sin embargo, añadió, este esfuerzo se refleja en los buenos resultados, no sólo a nivel país, sino a nivel mundial.

“Hace unos meses la Revista CEO World reconoció a Mérida como la segunda ciudad más segura del Continente Americano, solo superada por Québec, Canadá, y la ubicó en el número 21 como la ciudad más segura del mundo. Eso quiere decir que Mérida, que Yucatán es más seguro que cualquier ciudad de Estados Unidos”, comentó, lo que fue escuchado con atención por la cónsul de ese país en Mérida, Courtney Beale.

“Y eso implica un gran compromiso, implica un sacrificio de los elementos de la Policía y del gobierno a la hora de tener que asignar el presupuesto”, añadió.

El comisario general Saidén Ojeda, primer orador del evento, dijo que la imagen que tiene la SSP y aceptación ciudadana es por su desempeño profesional, eficacia y fortalecimiento.

“Me honra estar al frente de una corporación integrada por mujeres y hombres que tienen un profundo cariño y lealtad por Yucatán y que lo demuestran con su desempeño todos los días”, resaltó el jefe policiaco. “Es un orgullo saber que la Policía Estatal tiene uno de los más altos niveles de confianza ciudadana en el país, y eso es algo que valoramos y que tenemos que seguir cuidando, y la mejor forma de hacerlo es cumpliendo a cabalidad con nuestro deber de servir y proteger”.

Saidén Ojeda reconoció que el trabajo de policía implica estar lejos de la familia por muchas horas, de no asistir a eventos de sus hijos o de festejos como el de ayer, porque tienen que cuidar la ciudad, pero a pesar de todo eso, los policías de la SSP demuestran con claridad su vocación, compromiso y efectividad, y anteponen la seguridad ciudadana y el estado de derecho a cualquier interés que sea ajeno al bien común.

El jefe policiaco reconoció la gran participación ciudadana que hay en Yucatán, que es pieza clave en la seguridad pública, y el apoyo del gobernador, que los dota de capacitación, equipos y recursos necesarios para sus funciones.

El otro orador, Alberto José Abraham Xacur, presidente local de la Canacintra, dijo que uno de los pilares del desarrollo y de la convivencia pacífica en Yucatán es la seguridad pública que gozamos y que es envidia de otras entidades del país.

Ofreció el apoyo de Canacintra local y felicitó a todos los policías del Estado.— JOAQUÍN CHAN C.

Seguridad Pública Presupuesto

Vila Dosal aseguró que la SSP recibe desde el gobierno de Patricio Patrón Laviada un incremento promedio anual del 20 % en su presupuesto.

Continúa la tendencia

Vila Dosal dijo que así se mantuvo con Ivonne Ortega, Rolando Zapata y ahora él sigue esta línea. “Y este aumento presupuestal en seguridad no lo tiene ninguna otra corporación policíaca del país, lo que refleja la disposición del gobierno para apoyar la seguridad y se refleja en buenos resultados”.

Trabajo, dinero y equipo

“Ahora, cuando pregunten ¿cómo le hace para mantener a Yucatán como el estado más seguro?, hay que decir que además de los elementos y trabajo de la SSP, hay que inyectar dinero a y mejor equipamiento la corporación”.

Síguenos en Google Noticias