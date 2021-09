En suspenso los escribanos y el reemplacamiento

Las reformas por el reemplacamiento d vehículos y la posibilidad de ampliar los plazos para que continúen vigentes los escribanos fueron los únicos asuntos ya dictaminados favorablemente con la oposición de la bancada del PAN que el presidente de la mesa directiva, Luis Borjas Romero, no pasó para su aprobación final en el pleno.

El diputado priista no consideró que sean asuntos urgentes, sino que le corresponde resolverlos a la nueva Legislatura donde los del PAN tienen amplia mayoría.

Estos dictámenes estaban listos junto con los últimos que se aprobaron en el período extraordinario final de sesiones plenarias, el pasado miércoles.

Tanto Felipe Cervera Hernández, presidente de la Junta de Gobierno y coordinador de la bancada del PRI, como Miguel Candila Noh, coordinador de la bancada de Morena y promotor de los cambios sobre el reemplacamiento, señalaron a Borjas Romero como el responsable de que no pasaran.

“No es urgente porque del reemplacamiento tienen la libertad de pagar o no los yucatecos que actualmente puedan; en el caso de los escribanos, porque no es urgente, ya que su patente está vigente hasta el 31 de diciembre del siguiente año, entonces tienen tiempo para hacer esa gestión”, declaró Borjas Romero cuando se le preguntó del asunto.

Al término de la última sesión solemne de esta LXII Legislatura que concluyó su período, Cervera Hernández respondió que estos temas “no los enlistó la presidencia de la mesa directiva, y hay que recordar que los asuntos los define la presidencia de la mesa, pregúntale al presidente, igual lo de los escribanos es un tema de la mesa directiva”.

El priista señaló que éstas son las únicas reformas ya listas y dictaminadas que faltaba que pasaran al pleno, y un acuerdo de la Junta de Gobierno en relación con el reglamento del Sindicato del Congreso, finalmente ya aprobado en la junta.

Pero “no sé si lo aprobaron en la diputación permanente, quien puede responder es el presidente de la mesa directiva”, insistió.

Placas

El morenista Candila Noh, quien presentó la iniciativa de reformas para que ya no se realice el canje de placas de los vehículos cada tres años, al preguntarle qué pasará con su propuesta dijo: “ustedes siguieron la secuencia de que (el tema) no se puso en la sesión, pero ya está el dictamen aprobado, el presidente de la mesa directiva debe decir qué sucedió, por qué no lo puso”.

Lo anterior fue en alusión a que en la discusión sobre estas reformas los panistas siempre se opusieron y perdieron la votación en la comisión permanente, donde se emitió un dictamen favorable, solo faltaba que se turne a la última sesión plenaria para su aprobación final, pero no se incluyó entre los asuntos que aprobaron.

“Aunque fuera así que no pasó (para su aprobación final), la siguiente Legislatura lo puede tocar, y el pueblo dirá si siguen siendo mayoría los que no lo voten a favor”.

El diputado morenista consideró que “lo más seguro es que la regresen a comisión con algún pretexto, pero si no lo aprueban va contra los intereses del pueblo más que del gobierno”, refirió.

Mesa directiva

Contrario a lo que señalaba su bancada del PRI, que apoyaba estas reformas para que deje de hacerse en canje de placas, el legislador Borjas Romero salió en defensa para que no se apruebe.

“En la iniciativa relacionada con el reemplacamiento estamos conscientes de que el tema coadyuva a la seguridad del Estado hacer esto de manera periódica, y principalmente los recursos que se están recaudando ayudan en forma significativa para la detonación económica que se está dando en estos momentos en Yucatán”, dijo.

“Independientemente de eso, lo importante es que hoy está la facilidad que se le está dando por parte del Ejecutivo a los yucatecos para que quienes puedan lo hagan y que quienes no puedan lo dejen sin hacer hasta el siguiente año”, agregó.

El priista comentó que por eso consideraron que será tarea de la próxima Legislatura, “en el momento que esté armando el paquete fiscal del siguiente año tomará la decisión de qué hacer con el reemplacamiento”.

Borjas Romero dijo que eso fue lo dialogado con los compañeros de otras bancadas y de los integrantes de la misma después de la comisión, “el objetivo era precisamente que en el momento oportuno de construir el siguiente paquete fiscal se haga, por lo cual le corresponderá a la siguiente Legislatura determinar el tema”.

De los escribanos citó que es un tema muy particular, hay dos posturas por parte de ese sector, uno a favor de que se mantenga la figura, y otros insisten en que se mantenga y se ratifique a los que ahora están en el cargo.

“El dictamen como se emitió fue en el sentido para que se mantenga la figura, lo cual hizo que la otra parte esté inconforme, entonces se platicó a los interesados y al enlistar los asuntos para la sesión del miércoles pidieron que se mantenga hasta que consulten a los demás qué preferían, si mantener la figura o ser ratificados”, indicó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Congreso Dictámenes

Más dichos del diputado Luis Borjas Romero sobre iniciativas analizadas en el Legislativo.

Para 2022

El diputado manifestó que se dieron cuenta de que lo más beneficioso para todos es que se mantenga la figura y que los escribanos tengan la oportunidad de concursar en el siguiente año, cuando concluyen sus actuales patentes, “sin embargo, no vamos a convocar a un nuevo período extraordinario por un solo tema, el reglamento es muy claro: se debe convocar exclusivamente si hay algún asunto de urgencia para el Estado”.

Otra versión

Los escribanos encabezados por su presidente Ramón Leyva Chávez señalaron que la división se resolvió hace tiempo y ya se lo habían hecho saber para que se aprueben las reformas, incluso acudieron al Congreso a preguntar por qué no se aprobó, y los mantuvieron encerrados en una sala de juntas para que no interfieran en la sesión que se realizaba.