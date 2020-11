En una ''línea similar''

Ven clave atraer inversiones de Estados Unidos

Joe Biden visitó 16 veces América Latina como vicepresidente de la administración de Barack Obama, y por ello tiene un gran conocimiento de las necesidades económicas, de inversión y de empleo en esta región, señaló Luis Foncerrada Pascal, director de la Facultad de Economía de la Universidad Anáhuac Mayab.

Varias de sus visitas fueron a México, por lo que tiene un muy buen conocimiento de nuestro país, comentó al hablar sobre lo que espera México y Yucatán del próximo presidente de Estados Unidos previo a las recientes elecciones.

Además, expuso, el vicepresidente es un político de carrera, con opiniones y juicios muy estables, lo que siempre es muy bueno porque aunque los políticos no son necesariamente predecibles, Biden será más estable en sus opiniones, acciones y pronunciamientos que el presidente Trump.

Si ganara Biden se podría pensar en una política exterior, en particular con México, más estable, consideró. Cuando hay estabilidad se puede planear mejor y esa es una ventaja para América Latina.

“Creo que con el conocimiento que tiene el vicepresidente sobre América Latina y Centroamérica pondrá énfasis en el desarrollo de esta región y el sureste mexicano también tendría un lugar especial, no necesariamente lo garantiza, pero habría elementos para pensar que tendrá mayor interés en esta región”, explicó.

“Tal vez podríamos esperar una mejor actitud y apoyo en inversión. En términos del T-MEC me parece que no habrá gran diferencia con ninguno de los dos. El presidente Trump lo firmó, ya está listo, los demócratas participaron mucho al final, la senadora Pelosi tuvo una gran participación y modificó la parte laboral, ya lo conocen, ya lo rediseñaron, no habrá algo importante y los dos pedirán que se cumpla”.

“Los demócratas, en particular Biden, han sido defensores del medio ambiente y de sustituir el uso del hidrocarburos por energías limpias”, señaló.

“El presidente Trump, además de la importancia que le ha dado al T-MEC y al tema de la migración, se lo seguirá dando. Seguirá construyendo varios tramos de muro fronterizo, pero creo que los dos lo seguirán dando la importancia al tema. Los demócratas son un poco más abiertos, pero ahora que hay un desempleo muy grande en Estados Unidos puede que no haya una apertura grande a la migración”.

“El vicepresidente Biden quizá tenga una agenda más amplia; es decir, que haya más temas, además de los que incluyó Trump y eso sería favorable en general para México y sin duda para Yucatán”.

“Lo importante es que en Yucatán tengamos una actitud muy proactiva, el secretario Ernesto Herrera ha mantenido una política muy importante de traer empresas que inviertan aquí. Cuando se defina quién gobernará, esa invitación de la Sefoet y del gobernador para que inviertan en Yucatán será fundamental”.

“Ahora que hay muchas empresas que salen de China y buscan otro lugar para invertir, es importante para Yucatán tener una presencia muy importante en Estados Unidos”.— Joaquín Chan Caamal

Repercusión Elecciones en EE.UU.

Otras declaraciones del doctor Foncerrada sobre el próximo presidente de Estados Unidos.

Remesas

El entrevistado no ve que haya afectaciones o grandes diferencias en la remesas que mandan los mexicanos y yucatecos y en turismo, pues eso depende de cuándo terminen las restricciones por la pandemia.

Misma línea

Si gana Trump, ¿ve algún cambio o seguirá la misma línea?, se le preguntó. “Seguirá una línea similar, tal vez profundicen los temas comerciales, su proteccionismo a Estados Unidos, pero también puede ser igual con los demócratas por el desempleo existente en ese país”, finalizó.

Tema migratorio

“En términos de migración no veo necesariamente alguna política que los diferencie, tanto demócratas como republicanos tienen una línea muy similar”, dijo.