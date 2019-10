En vez de bajar, sube el número de muertes de ciclistas en Yucatán

Lejos de bajar, la cifra de muertos creció —advierten

“Yucatán es un estado bicicletero por naturaleza, lo malo es que no se promueve y no se cuida a las personas que se mueven en bici”, afirmó Everardo Flores Gómez, presidente del colectivo Cicloturixes A. C.

Según sus cálculos, en la entidad fallecen unos 40 ciclistas cada año.

“Esto nos habla primero de que no se han tomado las medidas correctivas en Yucatán para detener esa situación. Este es el caso de ciclistas, pero tenemos una situación con peatones y una más grave con motociclistas. De acuerdo con cifras del ingeniero René Flores, tenemos más de 87 muertos hasta el día de hoy solo con motociclistas”.

Flores Gómez recordó que México firmó compromisos en el ámbito internacional para reducir el número de muertes, pero lejos de disminuir van en aumento.

Para conseguir ese objetivo, dijo, es importante tomar medidas, muchas de las cuales, como la “pacificación” del tránsito, no cuestan dinero. “Hay que gestionar la velocidad, hay que poner multas muy especiales para los que violen los límites de velocidad, cámaras y lo que sea necesario para evitar este tipo de muertes que no deben ocurrir y que es una de las principales causas de muertes en jóvenes de 12 a 19 años en el país”.— Iván Canul Ek

Flores Gómez informó que la asociación está trabajando con las autoridades en el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible (PIMUS) que, entre otros puntos, pretende entre otras cosas gestionar la velocidad.

