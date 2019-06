“En Villas del Sol no hay nada turbio ni chueco”

“Conforme a la ley“

En nueva respuesta a los vecinos de Villas del Sol, el arquitecto Federico Sauri Molina documenta paso a paso el proceso —recto y transparente, insiste— que ha seguido el otorgamiento de la licencia para construir el complejo multifamiliar que tiene molestos y en pie de guerra a los colonos.

Ante todo, señala el titular de la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Mérida, hay que dejar en claro que la autoridad sólo puede permitir aquello que está expresamente establecido en los reglamentos vigentes. La ley no tolera atajos.

Para conceder los permisos de construcción, Desarrollo Urbano se apoya en dos elementos fundamentales: el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) y el Reglamento de Construcciones de Mérida, creados no por capricho de la autoridad, sino mediante procedimientos perfectamente establecidos.

Desde el inicio hasta la finalización, todo el trabajo de elaboración del PDU está bajo el escrutinio ciudadano, señala. Participan activamente diferentes sectores de la sociedad —colegios de profesionales, cámaras empresariales, asociaciones civiles— agrupados en el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. Es un esfuerzo de todos los meridanos, no sólo de la autoridad.

El documento además tiene que ser avalado por el ente estatal de competencia —la Seduma— y aprobado después por el Cabildo, el máximo órgano ciudadano del Ayuntamiento.

Además hay normativas estatales y federales que deben cumplirse, continúa. El suministro de energía eléctrica es una competencia federal y la dotación de agua potable y la vialidad son temas estatales.

Compatibilidad

Con base en todo esto, cuando alguien solicita un permiso para construcción, lo primero que se analiza es si es compatible el uso de suelo de la zona. “Si la edificación puede estar ahí, se emite la licencia, independientemente de que los solicitantes tendrán que acudir a las instancias federales y estatales correspondientes y cumplir con el Reglamento de Construcciones de la ciudad”.

“El proyecto que nos ocupa obtuvo el uso de suelo en febrero de 2014 y de allí se detonó una serie de trámites. Obtuvo el Manifiesto de Impacto Ambiental de la Seduma, el dictamen vial de la Secretaría de Seguridad Pública, la factibilidad de dotación de servicio de energía eléctrica de la CFE y de agua potable de la Japay”.

El PDU 2012, vigente cuando se emitió el permiso, establecía que un multifamiliar era compatible en la zona, de baja densidad y que hasta el 15% del total de una colonia o fraccionamiento de baja densidad podía destinarse a un multifamiliar. “Y en Villas del Sol el terreno ni de lejos alcanza el 15% de todo el fraccionamiento”.

Una vez presentados todos los estudios y de verificar que el proyecto cumplía no sólo con la compatibilidad de uso de suelo, sino con las normas técnicas establecidas en el Reglamento de Construcciones —estacionamiento, altura, áreas verdes— se le otorgó la licencia y se iniciaron los trabajos, que al poco tiempo se detuvieron.

La renovación

En octubre de 2017 los promotores presentaron la solicitud de renovación de la licencia. El artículo 44 del Reglamento de Construcciones de 2017 establecía que “la vigencia de la licencia de construcción será de 24 meses de manera general… Cuando los trabajos autorizados no se hubieran concluido en el plazo fijado se podrá solicitar una prórroga 10 días hábiles antes del término de ésta. En caso de no solicitarla y la vigencia ya hubiera concluido, podrá solicitarse la renovación de la misma”.

Prórroga y renovación son casi lo mismo, la única diferencia es que la primera no tiene costo y con la segunda el solicitante tiene que volver a pagar los derechos.

“Como autoridad, sólo podemos autorizar lo que está expresamente establecido en la ley, esa es la instrucción del alcalde: cumplir a rajatabla la ley”, reitera.

Polémica

Los vecinos también se quejan de las autoridades, que, afirman, no les hacen caso. Sin embargo, el Arqto. Sauri tampoco en esto les da la razón. “Los hemos atendido, un servidor conversó con uno de sus representantes el 20 de septiembre y con otro cinco días después y a los dos se les explicó esto mismo. El alcalde, personalmente, ha recibido a uno de ellos por lo menos tres veces”.

Pese a recibir explicaciones, los colonos decidieron promover demandas jurídicas-judiciales. Para ello solicitaron el expediente a la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública “y se les entregó, sin ocultar absolutamente nada”.

El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Municipal correspondiente fue desechado por considerar el magistrado que carecía de sustento. Presentaron ante el mismo tribunal un recurso de reclamación y también fue desechado.

Luego promovieron un juicio de amparo ante un tribunal federal por considerar que la obra atenta contra el derecho a tener un medioambiente sano, que tampoco ha prosperado, aunque no hay sentencia aún. Y hay un tercer juicio contencioso-administrativo ante el tribunal estatal, al que sí se le dio entrada. “Y aunque para la Dirección Jurídica del municipio el tribunal contencioso administrativo estatal no tiene competencia al haber la instancia municipal, estamos contestando”.

Controversias

El Arqto. Sauri también rebate los principales alegatos de los vecinos, como que no está vigente el Manifiesto de Impacto Ambiental. Se trata de una competencia estatal, señala. “Si la Seduma considera que debe haber una suspensión de licencias en tanto se cumple algo con ella, nos lo hace saber mediante un oficio. Lo ha hecho”.

Lo mismo sucede con todos los demás temas, prosigue. Para renovar una licencia, no hay ningún reglamento que nos indique que debe tener vigentes todos los estudios. “Si las autorizaciones de otra entidad tienen una vigencia, ella es la que debe sancionar, tan es así que Seduma inspecciona y pone multas, tan es así que hemos recibido oficios de la SSP para detener obras porque ‘cambiaron las circunstancias y condiciones’”.

Los vecinos consideran que en el tema de la renovación de la licencia hizo mal la Dirección de Desarrollo Urbano: no es así, afirma. “No tenemos ningún ordenamiento oficial que nos pida detener ese proyecto”.

Otra gran controversia es por el número de departamentos autorizados: 56 ó 72. “Si analizamos el tema de la compatibilidad en el PDU vigente de 2012 a 2017, no se establece una cantidad determinada de departamentos, sólo se habla del multifamiliar. La tabla de compatibilidades dice que en las zonas de baja densidad el multifamiliar es de uso condicionado a lo que demanda el PDU —estudio de impacto urbano, factibilidad Japay, factibilidad CFE, dictamen Vial, memorias de cálculo… todo lo técnico— pero es compatible”.

A partir de octubre de 2017 esta definición cambió un poco, porque el nuevo programa clasifica los niveles de impacto: señala que un multifamiliar de 2 a 100 departamentos es de mediano impacto y si rebasa 100 unidades es de alto impacto.

Esto es, el PDU actual señala que el multifamiliar de 2 a 100 unidades, de mediano impacto, como el de Villas del Sol, es compatible con la zona de consolidación urbana o Zona 1, que es la ubicada del Periférico hacia adentro.

“Ahora, que están ofertando 72… Lo dije anteriormente, nosotros no podemos especular, ellos pueden ofrecer en venta lo que consideren, otra cosa es que lo tengan autorizado. Al día de hoy no hay emitida por la Dirección una licencia para 72 departamentos…, que tienen el derecho de solicitarla, sí. Pero deberán cumplir nuevos requisitos”.

Nada más

“Respetar la ley, de eso se trata todo. No hemos autorizado nada al margen de la reglamentación vigente”.

Por último, comenta que si no existiera un PDU robusto, con políticas claras, sería el caos. “Lo que le gusta a unos a otros no les gusta… La autoridad necesita una ley en qué basarse para decir quien tiene derecho a qué”.

“No hay nada oscuro. Todo esto se los hemos explicado a los vecinos en varias ocasiones. No podemos hacer más que lo está establecido expresamente en la ley, sin interpretaciones ni atajos”— Mario S. Durán Yabur .

Villas del Sol Obra

El proyecto de un complejo multifamiliar en Villas del Sol “cumple cabalmente la ley”, de acuerdo con la Dirección de Desarrollo Urbano.

Compatibilidad

El desarrollo de 72 departamentos es compatible con el uso de suelo de la zona, señala el Arqto. Fernando Sauri Molina, titular de la dependencia municipal.

Reglamentos

El proyecto acata no sólo el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) sino además con las disposiciones del Reglamento de Construcciones de la ciudad de Mérida, añade el funcionario.

Respeto a la ley

La instrucción del alcalde es atender a los vecinos, escucharlos y explicarles cómo están las cosas. “Pero también la instrucción clara del Lic. Renán Barrera es cumplir a cabalidad y como debe de ser la ley. Y en este caso el proyecto cumple con la normatividad de la cual emana: el Reglamento de Construcciones 2003-2018 y el Programa de Desarrollo Urbano 2012-2017”, señala.

Sin opción

Lo que hay que dejar muy claro, pide el funcionario, es que la Dirección de Desarrollo Urbano sólo puede autorizar aquello que está expresamente establecido en la ley y reglamentos vigentes.

Principio jurídico

Los ciudadano pueden hacer lo que está en la ley y lo que no está expresamente prohibido, pero la autoridad no tiene esa opción, porque cualquier circunstancia o condición que no se llegue a cumplir, puede derivar en un litigio y un juez puede echar abajo las licencias, señala el funcionario municipal.