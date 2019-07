Encontronazos en el tema de mover la terminal aérea

Con claroscuros

Los planes de reubicar el Aeropuerto Internacional de Mérida se han convertido en un duelo de declaraciones sobre proyectos que todavía están en una fase muy preliminar, pero es un tema que posiblemente se lleve más de este sexenio concretar, opinó ayer el alcalde Renán Barrera Concha.

“Llevo ya varios años como alcalde, en la primera edición y en esta ocasión, y he visto que en muchas ocasiones han habido anuncios muy pomposos pero que no se han concretado”, añadió.

“Ojalá que si es para bien de la ciudad pudiera ser positivo lo que se haga ahí, y creo que son proyectos que llevan mucho más años que un sexenio”.

Entrevistado en el Museo de la Ciudad luego de informar sobre la feria anual de Tunich, en Dzityá —de lo que informamos en nota aparte—, el alcalde comentó:

“Independientemente de la forma o de quién tenga la responsabilidad de hacerlo (el traslado del aeropuerto), es un tema que ha estado permanentemente vigente; sin embargo, es algo en lo que el Ayuntamiento de Mérida no tiene injerencia, como ya he dicho”, reiteró.

Barrera Concha dijo que al tener conocimiento de este proyecto por los medios informativos, se comunicó con el titular del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons.

Su respuesta fue que era un tema que estaba muy preliminar, que sí había pláticas con empresarios locales interesados en presentar un proyecto en esa materia con la coyuntura del Tren Maya, y parece que son intentos de lograr algo.

“Creo que para cualquier proyecto trascendental, de una magnitud como la que se ha anunciado que se pretende hacer, primero se debe tener siempre bien el proyecto antes de anunciarlo porque, al final de cuentas, cuando se anuncia sin tener los proyectos concretados, pues a veces se desamarran”, agregó.

Barrera Concha insistió en que “lo que nos interesa como Ayuntamiento es qué pasará con el espacio donde hoy está el aeropuerto, que es la parte que nos compete, si lo pretenden reubicar a otro municipio, pues son facultades de la Federación y del gobierno del estado”.

Son casi 600 hectáreas de terrenos, es más grande incluso que el Central Park, manifestó el presidente municipal.

Por eso, reiteró que estarán muy pendientes de cualquier proyecto a realizar en esos terrenos. Si llegara a darse esta reubicación, que sea de la mano del Ayuntamiento de Mérida.

“Creo que es un asunto de voluntad de todas las partes, del concesionario que es Asur. Hay un tema técnico, hemos visto recientemente la discusión de Santa Lucía y el aeropuerto de Toluca, pues son temas meramente técnicos y creo que es un tema que posiblemente se lleve más de este sexenio concretar”, reiteró.

“Es cierto que son terrenos de la Federación, pero en lo que se vaya a hacer en esos terrenos que hoy ocupa el aeropuerto deberíamos ir de la mano el Ayuntamiento y la Federación por ser una gran extensión de terreno que hoy los separa de la ciudad por una barda, pero que al ser trasladado a otro lado se uniría a Mérida”, comentó.

Como publicamos, el alcalde dijo que el Ayuntamiento no tiene ninguna injerencia en el proyecto para cambiar de lugar al aeropuerto, lo que sí le preocupa, y ha manifestado su interés, es qué pasará con todo ese espacio que dejarían.

Por su parte, la secretaria de Fomento Turístico estatal, Michelle Fridman Hirsch, dijo que es muy prematuro hablar de dicha reubicación, pues ni siquiera les han notificado.

“Sabemos que se sigue estudiando y cuando se tenga información oficial podremos opinar, tenemos un aeropuerto que funciona y funciona muy bien; en mayo rompió récord de crecimiento con el 18.6 por ciento, tenemos más vuelos, más asientos”, apuntó.

También comentó que hoy por hoy opinar sobre ese o cualquier otro proyecto “sería especular”.

El aeropuerto actual todavía da para más, para seguir creciendo y los indicados para hablar de ello son los de Asur, operador de la terminal, pero actualmente funciona bien, señaló.

En varias ocasiones se ha pedido la opinión de Héctor Navarrete Muñoz, director de Aeropuertos Regionales de Grupo Asur, sobre las últimas declaraciones del titular de Fonatur, pero no se le ha localizado.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA / LUIS ALPUCHE ESCALANTE

Reubicación Aeropuerto de Mérida

Opinó sobre el posible cambio Alberto Abraham Xacur, líder de la Canacintra Yucatán.

No hubo préstamo

La idea de mover el aeropuerto no es nueva, dijo. Se le mencionó en varias ocasiones, de manera relevante en el sexenio del gobernador Patricio Patrón Laviada, cuando hubo un proyecto estructurado que no prosperó porque el Congreso no le autorizó el préstamo para llevarlo al cabo.

Obstáculo social

En su opinión, sería mejor que el aeropuerto no estuviera dentro de la ciudad porque obstruye el desarrollo urbanístico y crea una barrera física denunciada por las administraciones municipales como impedimento para la integración del sur a un mejor nivel de progreso, aunado al riesgo que implica estar dentro de la ciudad en caso de accidentes.

Lo prioritario

“Sin embargo, dada la situación de la política pública actual y las finanzas del país, no podemos pensar que los gobiernos inviertan en proyectos que no son prioritarios o absolutamente necesarios”, replicó el dirigente empresarial. “Pero sí pueden y deben coadyuvar con el sector privado si éste tiene una iniciativa para reubicar el aeropuerto sin que esto implique una disminución del erario público. Esto incluiría necesariamente un intercambio de tierras con la del aeropuerto actual que son federales”.

Nada concreto

“Habría que conocer los proyectos para determinar si son viables en términos económicos y de ubicación, y tendrían que involucrarse varios sectores que incluyan el de turismo, transporte, carga, logística, urbano y otros. Por lo pronto, está todavía en etapa de estudio y considero que el director del Fonatur lo planteó únicamente como una posibilidad”.