Encuentran sin vida a conocido carnicero de la colonia Mulsay

El cuerpo de Miguel "El Güero" N, conocido carnicero de la colonia Mulsay, se encontró esta mañana en su negocio; ubicado frente al mercado de la colonia mencionada.

Hasta el lugar llegaron agentes de la SSp y el Ministerio Público para las averiguaciones; las cuales señalan que -al parecer- el hombre de aproximadamente 55 años de edad murió a causa de un infarto.

No obstante, los agentes continuaron con las investigaciones, para descartar que la muerte de "El Güero" fuera por violencia. Familiares del fallecido también ingresaron al negocio para corroborar que no hiciera falta nada, es decir, que no se hubiera perpetuado un robo por violencia que acabara con la vida de su familiar.

Aspectos del levantamiento del cuerpo de Miguel "El Güero" N, que fue encontrado esta mañana en su negocio. Fotos de Megamedia ❮ ❯

Tras revisar el lugar, un médico forense del Instituto de Ciencias Forenses de la FGE revisó el cuerpo y determinó que la causa de muerte había sido patológica, por lo que el Ministerio Público permitió que fuera una funeraria la que se encargara del levantamiento del cuerpo.

Síguenos en Google Noticias