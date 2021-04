Encuentro de paz

Celebran foro con el fin de generar mayor conciencia

Con la participación de personalidades internacionales y de alumnos destacados de la Red Anáhuac se llevará al cabo hoy jueves el Primer Encuentro de Jóvenes por la Paz “Diplomacia, género y derechos humanos”, en el que se discutirán estos temas de interés global, con el fin de generar conciencia sobre éstos e intercambiar opiniones sobre la forma de abordarlos para darles solución.

La actividad es organizada por la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac Mayab en alianza con el Secretariado Permanente de la Cumbre de los Premios Nobel de la Paz, en el marco del Día Mundial de la Multilateralidad y Diplomacia de la Paz, que se conmemora el 24 de abril.

El encuentro se realizará de manera virtual y podrá seguirse en la página de Facebook de la citada Facultad.

A las 10 de la mañana será la ceremonia de inauguración, y a las 11 se efectuará la primera mesa panel con el tema “Soft Power as a strategy for peace: the case of sport, culture and arts” (El poder blando como estrategia para la paz: el caso del deporte, la cultura y las artes).

Esta será una mesa panel en inglés, en la que se contará con la participación de Varvara Grecheva, tenista rusa de alto nivel, quien es embajadora de la paz de la Secretaría Permanente de la Cumbre, y en la que se tendrá como moderador a Damaso Morales Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales.

El director de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac Mayab, Absalón Álvarez Escalante, destaca la importancia de la realización de este evento, justamente por la alianza que se hizo con el citado Secretariado para llevarlo al cabo, y la participación de personalidades internacionales como es el caso la tenista rusa, del escritor colombiano y activista por la paz Juan Carlos Torres Cuéllar, y de la presidenta del Secretariado, Ekaterina Zagladina.

Según señala, es relevante la participación que tendrán los estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales, pues participarán alumnos de toda la Red Anáhuac del país, y las instituciones fueron convocadas para seleccionar a sus mejores alumnos para que éstos sean parte de las mesas panel.

Marisol Achach Solís, directora de Internacionalización de la Anáhuac Mayab, enfatiza que es un evento sin precedente a nivel de la Red Anáhuac, y que coadyuva en la promoción de la paz como parte de las asignaturas que llevan los alumnos.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

Itzel Pérez Gómez, profesora de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Anáhuac Mayab y coordinadora del evento, detalla sobre las otras dos mesas panel que se efectuarán.

La segunda mesa es sobre el tema de “Los Derechos Humanos como base para la paz”, pues considera que sin el respeto a los derechos fundamentales al individuo no se puede ir a ningún lado.

En esta mesa se tendrá como moderadora a Julieta Becerril, fundadora de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Paz del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Será a las 12:30 horas.

“Construcción de paz con perspectiva de género” es el nombre de la tercera y última mesa panel, cuya intención es integrar los ámbitos sociales, para lograr una consolidación de la paz sustentable y durable.

La moderadora será Ana Vanessa Cárdenas Zanatta, consultora en temas de relaciones internacionales, profesora de varias escuelas de la Anáhuac y especialista en temas de construcción para la paz.

Aunado a la participación directa de los estudiantes en las mesas panel, los demás alumnos y el público en general podrán escuchar el intercambio de opiniones que se genere, al seguir las transmisiones que se harán en la página de Facebook de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac Mayab.

En esa página se pueden consultar los detalles del evento.

De un vistazo

Foro por la paz

La Universidad Anáhuac Mayab celebrará el Primer Encuentro de Jóvenes por la Paz “Diplomacia, género y derechos humanos”.

Líderes de acción positiva

Marisol Achach Solís, directora de Internacionalización de la Anáhuac Mayab, indica que estos esfuerzos se realizan para formar una nueva generación de líderes de acción positiva, conscientes del entorno en que se encuentran, y que ante los problemas globales generen soluciones basadas en criterios reales.

Promueve la colaboración

También resalta que el foro promueve la colaboración e intercambio de ideas entre los panelistas y los líderes globales que participarán.