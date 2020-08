Enfermera de la UMAE del IMSS Yucatán pierde la vida

MÉRIDA.- A través de su página de Facebook, el IMSS de Yucatán lamentó el fallecimiento de Ana María Fiesco Pineda, enfermera especialista de la UMAE.

“Nuestro más sentido pésame y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros”, escribieron.

La publicación causó una “ola” de condolencias por parte de los internautas, entre los que destacaron los compañeros de trabajo de la enfermera.

Roger Cetina destacó: “Es una pena el momento en el que está la familia Fiesco Pineda, una gran mujer y amiga. Mi más sentido pésame de parte de toda mi familia, que Dios la tenga en su santa gloria”.

Asimismo, Alex Cetina aprovechó sus redes para reflexionar sobre el deceso:

“Una más por cuidar a quien no se cuida, súper lamentable perdida, excelente persona, docente y compañera. Esto no es un mal sueño, es la cruda realidad, más de 10 conocidos ya no nos acompañan el día de hoy y ¿quién es el culpable?

Fallece enfermero del HRAE por Covid-19

El jueves pasado, informamos la Junta de Gobierno y la Dirección General del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de la Península de Yucatán, publicó una esquela por el fallecimiento del enfermero Roger Melchor Zunza Matey, quien perdió la batalla contra el Covid-19. El enfermero era muy admirado y querido y lo despidieron al ritmo del mariachi.

Te puede interesar: Con mariachi, despiden a enfermero muerto por Covid en el HRAE de Mérida