Enfermeras y enfermeros, los aliados médicos

“Somos trabajadores, pero sobre todo somos profesionales de la salud que tenemos que cuidar y ser responsables de nuestros pacientes cuando acuden a nuestra institución”, dijo Elizabeth Muñoz Rodríguez, coordinadora delegacional de Enfermería en Atención Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán.

En el marco del Día de la Enfermera y del Enfermero, que se celebra cada 6 de enero, ayer se realizó en el Teatro del IMSS “Dr. Joaquín Jiménez Trava” una ceremonia de homenaje al personal de enfermería que día tras día otorga atención a los pacientes que acuden a las clínicas o se encuentran hospitalizados.

Elizabeth Muñoz indicó que para ser enfermera o enfermero se requiere de gran vocación de servicio.

“Ustedes son el personal que siempre está apoyando a las personas más vulnerables y velando por la salud de cada enfermo”, dijo.

Durante la ceremonia se entregaron 66 reconocimientos al personal que durante 2018 se destacó por otorgar un servicio de calidad en la institución.

Mediante el Programa de Reconocimiento a la Atención de Calidad de Enfermería, el IMSS premió con un diploma y una cantidad económica a quienes se desempeñan en esta labor.

En este programa, la enfermera Darli Guadalupe Marín Pacheco obtuvo el mayor puntaje y se hizo acreedora de un diploma y una cantidad monetaria. Además, recibirá el premio en la ceremonia nacional a efectuarse el 10 de enero en Morelia, Michoacán.

Otra enfermera yucateca que destacó con el más alto puntaje, pero en el Programa Bienestar, fue Martha María Ku Mas.

“La enfermera no puede dejar de lado su razón de ser. Se dice que el principal instrumento para realizar su labor es el corazón. Si no siente y no es empática, si no tiene vocación por el servicio al ser humano no puede ser. La visión humanista nunca puede ser reemplazada, eso nunca va a ser reemplazado por ninguna máquina, siempre tiene que ser de humano a humano”, dijo.

Elizabeth Muñoz afirmó que lo más difícil es actualizarse en todos los sentidos porque se debe entender que evolucionan la salud, la enfermedad, los diagnósticos y los tratamientos, nada se queda estático.

En el estado, durante el año 2018 el IMSS tuvo una plantilla de 2,132 enfermeras y enfermeros. Iniciando este 2019 se tiene un registro de 2,739, según se indicó en el evento de ayer.— Luis Iván Alpuche Escalante