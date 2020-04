Enfermero de Mérida denuncia agresión, mientras esperaba un camión

MÉRIDA.- Mediante su cuenta de Facebook un joven enfermero, denunció que sufrió de una agresión, mientras esperaba el transporte público.

El joven informó que un par de sujetos en motocicleta le aventaron un huevo hacia su uniforme cuando esperaba un camión.

Rafael Ramírez Morales, quien labora en el IMSS informó que la agresión ocurrió este sábado aproximadamente a las 7:40 de la noche, al salir de su jornada laboral.

“Pensé que esta clase de cosas no pasaban en nuestra ciudad, me sentí impotente al no poder hacer nada, mientras ellos se retiraban a carcajadas”, expresó.