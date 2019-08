Enfermero “Spiderman” atiende a niños con cáncer en la T-1

MÉRIDA.- “Spiderman” sorprende a los pequeños con cáncer que acuden a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS para sus quimioterapias y otros tratamientos.

Quien hace realidad la presencia del superhéroe, es el enfermero oncólogo Henry Villarreal Escamilla, quien con la máscara del personaje ayuda a los niños tomar sus medicamentos, o los saluda durante sus recorridos en el hospital.

“Es muy emotivo realizar mi trabajo, otorgar atención a los niños y poder verlos más contentos, alegres y olvidándose un rato de que se encuentran en el hospital o bajo tratamiento médico. Me disfrazo de este superhéroe porque los niños lo aceptan muy bien; hasta los padres de familia me piden que me acerque a ellos”, indicó en un comunicado difundido por el IMSS.