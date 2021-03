Engaños en un plan de crédito

El Mejoravit, en la mira de falsos tramitadores

Para proteger al derechohabiente y evitar que sea víctima de las malas prácticas externas que se dan en torno al programa Mejoravit, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Yucatán hace un llamado a quienes solicitan este producto a no caer en los engaños de los falsos tramitadores, ya que las gestiones no necesitan ningún intermediario y son totalmente gratuitas, informó el delegado local, Jacinto Sosa Novelo.

En ese sentido, explicó que Mejoravit surgió en 2011 como una opción más para que las familias pudieran arreglar su vivienda sin necesidad de comprometer un préstamo hipotecario, por lo que ha tenido bastante aceptación, “en los últimos tres años, en Yucatán hemos colocado 15 mil 733 de estos créditos”.

Los requisitos básicos que se pide al trabajador para acceder a este producto son tener una relación laboral vigente, estar dado de alta ante el instituto y contar con los 116 puntos necesarios para ser candidato a financiamiento, no tener ningún otro crédito vigente y que la casa a remodelar sea propia, de la pareja e incluso de un familiar.

“Actualmente los montos que estamos dando por Mejoravit, a través de una entidad financiera, son de 4,225 pesos como mínimo y 125,190 pesos como máximo, y la ventaja es que se puede solicitar las veces que sea necesario, siempre que se haya liquidado el anterior, sin ningún retraso y se deje pasar dos meses para el siguiente”, explicó Sosa Novelo.

Además, expresó, se otorgan plazos de 12, 18, 24 o 30 meses, que dependen de las condiciones particulares de cada solicitante y se pueden realizar pagos anticipados o liquidarlo totalmente, sin ninguna penalización.

Una vez autorizado, el recurso se destina al trabajador de dos formas, el 80 por ciento se le entrega por medio de una tarjeta para que consiga los materiales o implementos en comercios autorizados y el 20 por ciento restante se le transfiere a una cuenta bancaria a su nombre.

“Aquí cabe aclarar algo muy importante: Mejoravit no es un programa de gobierno para conseguir dinero en efectivo, es para comprar lo necesario para llevar al cabo la remodelación o adecuación de tu casa; es decir, no es un crédito de libre segmento”, enfatizó.

En este punto es donde se han detectado engaños de los intermediarios no autorizados, ya que prometen al trabajador el efectivo a cambio de que entreguen su Tarjeta Mejoravit, “claro, con una comisión por ayudarles”.

“Lo que se queda el falso gestor es de más o menos un 30 por ciento, y si tomamos en cuenta que Mejoravit tiene una tasa del 17 por ciento, significa que el trabajador va a pagar casi el doble de lo que originalmente pidió”.

Sin embargo, detrás hay muchos más riesgos y perjuicios para el trabajador. Por ejemplo, se han dado casos donde el falsario desaparece con todo el dinero y es muy difícil ubicarlo, ya que no proporciona su nombre real o falsifica su identidad.

Otra situación es que con los documentos personales en su poder gestiona otros apoyos y el dueño solo se da cuenta hasta que le empiezan a llegar los descuentos. Además, con la usurpación de identidad puede seguir cometiendo más fraudes.

En cuanto al daño patrimonial, el efecto se nota en los ahorros del trabajador porque los pagos del crédito se descuentan de su Subcuenta de Vivienda, lo que significa que mientras haya una deuda ésta no crece y reduce las posibilidades de que acceda a otros programas.

Se han especializado tanto estas personas que no solo se anuncian con los logos no oficiales del Infonavit, sino que hasta tienen uniformes para confundir. Incluso nos hemos enterado que sus formas de contacto también se han expandido. Ahora no solo les marcan, sino que les mandan mensajes por redes sociales, los van a ver a sus domicilios particulares y hasta los ubican en los lugares donde trabajan.

“Lejos de representar un beneficio, caer en el engaño solo les perjudica, porque aun cuando les cumplan, la parte que le entregan al trabajador es la mínima y a final de cuentas es él quien tiene que cubrir todo, incluyendo los intereses”, precisó el delegado estatal.

La recomendación del Infonavit es no aceptar ningún trato externo y nunca firmar ningún documento a personas no autorizadas. Lo que sí pedimos es denunciar estos actos antes de que avancen y acudir a las autoridades competentes para darle seguimiento.

En el Infonavit tenemos los mecanismos y procesos para ayudar al trabajador, pero es importante que tomen conciencia que aceptar voluntariamente un trato con un intermediario no autorizado reduce sus posibilidades de restitución, aumenta sus pérdidas y nos dificulta avanzar. Por eso, el llamado es a ignorar estas propuestas que suenan bonito, pero que en realidad solo benefician a un tercero, concluyó.

Medida Cuidando los recursos

La recomendación es no aceptar ningún trato externo para el Mejoravit, dijo Jacinto Sosa Novelo, delegado del Infonavit en Yucatán.

Usurpación

“En los casos donde hubo delito de usurpación de identidad; es decir, que tramitaron un crédito Mejoravit que no solicitaste, tenemos mecanismos para la devolución del dinero. Uno de los primeros pasos es interponer una denuncia ante el Ministerio Público para iniciar el procedimiento interno”, indicó.

Autorizados

Asimismo, recordó que el Infonavit Yucatán solo tiene seis originadores o promotores autorizados del Mejoravit que laboran en Mérida, Progreso y Valladolid. Este personal forma parte de la empresa “Pony compra colectiva”, S. A. de C. V., que está certificada por el mismo instituto en el ámbito nacional.

Rezago

“Como parte de los esfuerzos para mejorar los servicios, ya se está atendiendo un rezago de casi dos años que se encontró en la delegación regional sobre la devolución de retenciones sobre créditos Mejoravit no ejercidos”.