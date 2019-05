Enseñanza más allá de las aulas

Varios profesores marcaron la vida de políticos locales

Entre los políticos también hay maestros que dejaron huellas durante sus enseñanzas, como lo señala Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, quien recuerda mucho a la maestra Concepción Rivero Medrano en la primaria estatal “Eligio Ancona Castillo” de Buctzotz.

“ Me dio cuarto grado y me marcó, más que nada por la forma no solo de enseñar académicamente, sino por su carácter”, dijo.

“En el tema del carácter lo obtuve de ella, no solo por ser una maestra derecha. Era muy exigente, pero a la vez esa exigencia la transmitía en la cercanía y cariño hacia sus alumnos, y yo en especial tuve mucho acercamiento con ella, tanto que en matemáticas siempre saqué las mejores calificaciones. Mucho del aprendizaje lo obtuve de la maestra Concepción en el cuarto grado”.

Por su parte, el alcalde Renán Barrera Concha señaló “en mi vida muchos maestros me marcaron positivamente, pero hay uno en especial, Ariel Avilés Marín, en la Escuela Modelo, por su disciplina y amor a Yucatán. Es un verdadero formador de generaciones en la secundaria”.

“Además de que me dio clases en secundaria, era promotor de actividades extraculturales y yo era muy activo en la oratoria, de ahí el acercamiento donde aprecie y aprendí el sentimiento por mi estado”, apuntó.

Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI, inidicó “todos mis maestros me dejaron gratos recuerdos, en especial los de preescolar y kínder, pero entre todos, guardo un especial recuerdo por la maestra Alma Rojas Pacheco, en el quinto grado en la escuela primaria “Ignacio Zaragoza”.

“En aquella época yo pasaba una etapa personal difícil y tuve su atención y apoyo. Me ayudó cuando más lo necesitaba”.

Por su parte el gobernador Mauricio Vila Dosal dijo que el maestro que más influyó en su persona fue el hermano marista Osiel Gómez López, mi maestro en la preparatoria en el CUM.

“Lo recuerdo porque se preocupaba por mi y siempre me apoyaba. Veía por mí más allá de ser maestro”.—DAVID DOMÍNGUEZ M.