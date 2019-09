Amplía su cobertura

Entra “Médico a Domicilio” en su tercera etapa

El programa “Médico a Domicilio” ha conseguido buenos resultados, de modo que mediante 18 brigadas sus beneficios se extienden desde ayer para abarcar un total de 60 municipios, luego de que el gobernador Mauricio Vila Dosal puso en marcha en Teabo la tercera etapa de dicho esquema que ya ha visitado más de 66,800 viviendas.

Después de visitar a Faustina Ek, primera beneficiaria del programa en Teabo, Vila Dosal dio el “banderazo” de inicio a la tercera fase del esquema que considera la incorporación de 20 municipios y seis brigadas más, y anunció que al Centro de Salud de esta localidad se le hará un remozamiento con una inversión de 1.7 millones de pesos, dice un boletín.

Ante beneficiarios de diversos programas y de Fabiola Loeza Novelo, presidenta municipal de Teabo, el gobernador Vila Dosal detalló que en octubre pasado se puso en operación “Médico a Domicilio” en 20 municipios con seis brigadas y posteriormente, en mayo pasado en otros 20 con otras seis brigadas.

Desde ayer también funciona en Bokobá, Yobaín, Chocholá, Halachó, Kantunil, Maxcanú, Samahil, Sinanché, Teya, Xocchel, Hocabá, Muxupip, Sanahcat, Sotuta, Cenotillo, Ticul, Chumayel, Maní, Dzan y Teabo, para hacer un total de 60 localidades hasta ahora y 18 brigadas.

En este sentido, Vila Dosal añadió que para 2020 será posible acercar este esquema a otros municipios para alcanzar un total de 83 y a finales del próximo año se estima que se logre cubrir todo el territorio estatal.

Respecto a este programa, con el que ha sido posible visitar 66,899 viviendas en 576 localidades de 40 municipios, para así atender a más de 9,296 personas en alguna situación de vulnerabilidad que les impedía acudir a una unidad médica a recibir atención, el gobernador hizo hincapié en que los integrantes de las 18 brigadas que ahora están funcionando deben atender a un mayor número de población con este servicio médico.

“Tengan claro que tienen la mejor oportunidad, que es servir a los demás a través del gobierno estatal. Si alguna vez llegamos a tener una queja de maltrato o que no atienden, tengan por seguro de que no nos quedará ninguna duda y no nos temblará la mano”, dijo Vila Dosal.

“El que no atienda a los ciudadanos como se merece, no tiene cabida en el gobierno del Estado”, expresó al dirigirse a los nuevos brigadistas.

Para continuar fortaleciendo el tema de salud, el gobernador anunció que en las próximas semanas se iniciará la segunda etapa del programa “Médico 24/7” para atender a 30 municipios más, entre ellos Teabo, y se estima que en diciembre próximo se deben concluir con 50 más, con la finalidad de que a finales del año ya esté operando en todos los municipios del estado.

“Si estamos juntos de la mano, entre el Seguro Social, el gobierno y el Ayuntamiento, podemos lograr mucho más y en Teabo hay un centro de salud, el cual tiene un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde, entonces si hay un doctor, ‘Médico 24/7’ va a estar a partir de las 3 de la tarde hasta el día siguiente a las 7 de la mañana, así habrá siempre un médico en el día, en la noche y fines de semana”, explicó Vila Dosal.

Paquetes escolares

Acompañado de las beneficiarias de los programas de Becas e Impulso Escolar, Naybi Yamili Poot Ucán y de Cultura para todos, Cecilia Guadalupe Yah Tamayo, Vila Dosal señaló que a fin de contribuir al cuidado de la economía de las familias yucatecas, se hizo entrega de más de 1,000 paquetes escolares a estudiantes de primaria y secundaria en este municipio.

En el caso de primaria, incluyen dos camisas de uniforme, un par de zapatos y una mochila, lo que permite el ahorro hasta de 1,500 pesos por cada niño.

Así, también como parte de los esfuerzos para alejar a niños y adultos de las adicciones mediante el deporte y la cultura, el gobernador comentó que este año se han iniciado los trabajos de recuperación de 25 de las 50 Casas de la Cultura ubicadas en igual número de municipios del interior del estado, las cuales se usaban para otros fines e indicó que el próximo año se continuará con estos esfuerzos en las 25 restantes.

En el caso de Teabo, añadió que se llevarán al cabo dos talleres, uno de música y otro de literatura, además que se realizarán cuatro conciertos didácticos con la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

A todo esto, Vila Dosal agregó que actualmente ya se encuentran operando 25 Academias de Iniciación Deportiva de fútbol y béisbol en igual número de municipios, señalando que antes de terminar este año se activarán 25 más para alcanzar un total de 50 y, en 2020, extender la presencia de estos centros formativos en los 106 municipios del estado.

En presencia de Hermelindo Yah May, beneficiario de “Peso a Peso”, el mandatario estatal reiteró que el apoyo al campo yucateco es primero, por lo que los programas seguirán beneficiando a quienes más lo necesiten, sin distinción de personas y entrega a tiempo de productos de calidad, y muestra de ello es que en esta reciente entrega, más del 80% de los productores fueron beneficiados por primera vez.

En compañía de Graciliano Alonzo Cortés, beneficiario de Asistencia Integral en Alimentación, el gobernador reiteró que su administración continuará apoyando a las personas con discapacidad y resaltó que en un esfuerzo de los gobiernos estatal, federal y municipal este año se realizarán en el estado 17,000 acciones de vivienda, que abarcan pisos, cuartos adicionales, baños y cocinas, con una inversión de 900 millones de pesos, de las cuales, 155 corresponderán para Teabo, cifra que nunca antes se había realizado.

Para finalizar, Vila Dosal mencionó que este trabajo que se realiza en todos los rincones del estado permite que Yucatán sea sede de eventos internacionales, tales como la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz.

“Este año, el gobierno del Estado recibió 3,500 millones menos de presupuesto por parte de la Federación, pero eso no es pretexto para no hacer las cosas. Y por eso, estamos hoy, cumpliendo los ofrecimientos de campaña”, señaló Vila Dosal.

En el evento estuvieron presentes Ildefonso Machado Domínguez, director de Prevención y Protección a la Salud y el diputado Manuel Díaz Suárez.

De igual manera asistieron los presidentes municipales de Cenotillo, Martha Leticia Núñez Polanco; Chocholá, Pedro Alcántara Pech Aragón; Dzan, Luis Novelo Chelelo; Hocabá, Víctor Chan Cen; Maxcanú, Marlene Catzín Cih; Samahil, Rigoberto Tun Salas; Sanahcat, Landi Gamboa Moo; Teya, Luis Núñez Hau; Ticul, Rafael Montalvo; Xocchel, Leydi Guadalupe Castro Gamboa; Yobaín, Miguel Ángel May Vera; Mama, María Inés Pacheco Poot, y Mayapán, Manuel Pool Cen.

Sur Visita del jefe del Ejecutivo estatal

En el tema de infraestructura, el mandatario estatal ofreció colaborar con los alcaldes.

Vialidades

Sobre la construcción de calles, Mauricio Vila informó de un esquema en el cual el gobierno del estado apoya con la maquinaria y los ayuntamientos cubren el tema del material.

Médicos

Por su parte, Roger Torres Peniche, secretario de Desarrollo Social del Estado (Sedesol), detalló que “Médico a Domicilio” es un programa creado para beneficio de la población más vulnerable como adultos mayores con limitaciones de movilidad, embarazadas sin control prenatal, personas con alguna discapacidad y enfermos cuya condición les impide acudir a una unidad médica. Asimismo, añadió que se han realizado 44,785 acciones entre consultas médicas, estudios, tratamientos y sesiones educativas.