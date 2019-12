Entre las bromas y tragedias

Aún vigentes las tradiciones por Santos Inocentes

“Inocente palomita que te dejaste engañar” es una frase muy conocida en cada 28 de diciembre, al recordarse a los Santos Inocentes.

Para muchos en este día se juegan bromas, pero para otros conlleva un significado religioso.

El Diario preguntó a algunas personas si consideraban que aún se recordaba en el estado esa tradición o si ya se había perdido.

Algunas personas en la Plaza Grande comentaron que es una tradición que las nuevas generaciones no han rescatado, se ha ido perdiendo como otras que ya quedaron en el olvido, debido a que la gente se deja influenciar por la tecnología o por cambiar su cultura.

Origen

Otros dijeron que muchas personas no tienen conocimiento del origen de la historia, ya que no son lectores constantes de la Biblia, por lo que celebran un día como no se debería, ya que hacen de un día trágico algo chistoso, pues olvidan que el Día de los Santos Inocentes proviene de la matanza de primogénitos en la época de Herodes.

Una minoría de yucatecos dice que la tradición de hacer bromas sigue vigente, ya que a ellos aún se las realizan. Entre ellas la que destaca es la petición de dinero o de los relojes.— Ilse Noh

Síguenos en Google Noticias