Entre protestas, Ignacia Torres recibe el bastón de mando

Ignacia Torres: “Soy muy india y muy indígena”

En medio de reclamaciones y acusaciones y de ilegalidad y fraudes, Ignacia Margarita Torres Sansores recibió ayer el bastón de mando como gobernadora indígena de Yucatán, y a sus detractores dijo que asume el cargo porque aunque no tiene apellidos mayas “soy muy india y muy indígena”.

En su discurso, que ofreció después de recibir el bastón en un predio particular cerca de Chembech, la gobernadora indígena ofreció quitar a quienes ocupan cargos en el gobierno en nombre de la clase indígena y solo lo hacen para utilizar a ésta, lo mismo que a quienes realizan negocios en nombre de ese sector de la población. “Ya basta que se aprovechen de ellos”.

Ante el gobernador nacional indígena, Hipólito Arriaga Pote, y alrededor de 50 asistentes, entre jefes supremos de los municipios, productores y algunos indígenas, Ignacia Torres dijo que está muy dolida y enojada por las acusaciones en su contra, “pero voy a seguir adelante aun con todo eso”.

Alrededor de las 10:30 horas, a punto de iniciarse la ceremonia maya de entrega del bastón de mando, se presentó a protestar contra ese nombramiento un grupo de personas encabezadas por Vicente Canché Moo, promotor cultural y dirigente de Uuchben Ch’i’ibalo’l (Antiguos Pueblos) y dirigentes de otras agrupaciones como la de Muuch Xcimbal (Caminando Juntos).

También se presentó María Pilar Villarreal Ramírez, trabajadora social de Oxkutzcab, y mostró a los medios documentos que acreditan denuncias interpuestas contra la gobernadora por defraudar a vecinos de ese y otros municipios, a quienes pidió tres pagos de $12,500 para darles una vivienda que hasta hoy no entrega.

Simpatizantes de Ignacia Torres trataron de desalojar a los manifestantes y se hicieron de palabras en maya con ellos. Les gritaron frases como “macachí, pek” (cállate, perro) para tratar de evitar que informen a los medios las causas de la protesta, y pidieron silencio y respeto por la ceremonia que se realizaba a menos de dos metros de ahí.

Canché Moo dijo que es inconstitucional y totalmente ilegal esa toma de protesta porque no se hicieron las consultas a las comunidades y organizaciones indígenas, ni siquiera hubo una convocatoria, por eso lo impugnarán. “Fue un dedazo, una imposición por un proyecto político”.

Entre otras cosas dijo que lo que se busca con esto es darle facultades al consejo que encabeza la Ignacia Torres para que ponga candidatos de elección popular como alcaldes, diputados e incluso gobernador constitucional, aunque hasta ahora no lo han podido hacer valer en las elecciones.— David Domínguez Massa

Al concluir la ceremonia e iniciar el acto político, Ignacia Torres insistió en que es indígena, aunque sus apellidos no lo son, y que como en todo hay buenos y malos, falsos y reales… “muchos hablan de lo que no es, por eso decidí tomar la decisión de decidir ser gobernadora”.

Ignacia Torres dijo que ha sido víctima de muchas formas de discriminación, que las sufrió en la LV Legislatura federal, pero ya no permitirán que eso siga, que existan personas en el gobierno a nombre de los indígenas, cuando no velan por los intereses de esta comunidad, y también acabarán con los que hacen negocios a costa de los mayas.

El gobernador nacional Arriaga Pote recordó que no son una asociación o agrupación civil, “somos un gobierno autónomo, paralelo al gobierno federal. El artículo dos de la Constitución así lo establece desde 1857”.

El líder nacional hizo un llamado a la unidad, a trabajar juntos, sin distingos de religiones partidos o creencias, sobre todo no olvidar y promover sus costumbres, que no olviden que hace casi 500 años tratan de desaparecerlos y no lo lograrán.

Para concluir se pidió a los presentes pasarán a exponer los principales problemas que afrontan en sus comunidades, y proyectos que consideren pueden ayudarlos a salir adelante.

Respuesta

Sobre las acusaciones del fraude de viviendas en su contra, la gobernadora indígena dijo que está resuelto, aunque no presentó documentos, como sus acusadores sí hicieron. “Los invito a sentarse a dialogar y resolverlo y no estar con chin…”, expresó.

Discriminación

También dijo que ha sido víctima de muchas formas de discriminación.