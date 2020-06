Entregan apoyos alimentarios en dos comisarías

“Ha sido duro, no hay trabajo”

María Floricela Chai Uh, residente de la comisaría de Chichí Suárez, ubicada al oriente de Mérida, es una de las beneficiarias del apoyo alimentario que está entregando el gobierno del Estado para respaldar a las familias yucatecas en estos momentos difíciles, se indica en un comunicado.

“Qué bueno que el gobierno está entregando estas despensas a los que lo necesitan. Mucha gente no tiene trabajo y es positivo que nos tomen en cuenta”, aseguró .

Debido a la emergencia sanitaria, la mujer se encuentra desempleada y explica que para ella ha sido muy difícil enfrentar la situación actual, ya que debe cubrir otros gastos como el precio de la pequeña vivienda que alquila en esta comisaría de Mérida, lo que la mantiene intranquila.

“Ha sido duro, no hay trabajo, no hay nada. A veces mis comadres vienen y traen algo y así estamos. Yo no tengo casa. Ésta es rentada y tengo que trabajar para poder pagarla. Trabajaba como empleada doméstica, pero desde que comenzó la contingencia dejaron de necesitarme”, explicó la señora María Floricela.

El sábado pasado arrancó la cuarta entrega de los 1.8 millones de paquetes alimen tarios que el gobierno del Estado está entregando, casa por casa, y sin excepción en los 105 municipios del interior de la entidad, en todas las comisarías de Mérida y en hogares en situación de vulnerabilidad y marginalidad de la capital.

En esta jornada, las brigadas encargadas de llevar estos apoyos hasta las puertas de los domicilios yucatecos estuvieron recorriendo los municipios de Espita, Temozón, Cenotillo, Buctzotz, Calotmul, Río Lagartos, Sucilá, Dzilam de Bravo, Mocochá, Tekantó, Maxcanú, Chemax, Yaxcabá, Tecoh, Umán, Conkal y Progreso.

Por otra parte, Margarita Chan Cauich, también vecina de la comisaría meridana de Chichí Suárez, reconoció las iniciativas implementadas desde el inicio de la contingencia, pues para ella este apoyo ha sido muy importante para poder hacerle frente.

Margarita relató que, al llegar la contingencia sanitaria al estado, en su trabajo le solicitaron resguardarse y permanecer en su hogar, quedándose sin ningún ingreso económico, por lo que los paquetes alimentarios que ha estado recibiendo hasta la puerta de su domicilio en esa comisaría han sido una contribución para alimentar a su familia.

El programa Apoyo Alimentario se encuentra contemplado en el Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud de los yucatecos, beneficiando a través de él a 450,000 hogares, quienes recibieron estos paquetes de alimento cada 15 días durante los meses de abril y mayo.

De un vistazo

Xcanatún

Las brigadas del gobierno estatal también realizaron la entrega de despensas en la comisaría de Xcanatún, siguiendo los protocolos sanitarios correspondientes como lo es utilizar cubrebocas, guantes, careta, gel antibacterial con 70% de alcohol y guardando la sana distancia con los beneficiarios.