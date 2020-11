Entregan ayuda de ortopedia en varios municipios

Apoyos del DIF Yucatán llegan a varios municipios

Para Wendy Pool Canul, de 25 años y originaria de Uayma, la discapacidad no ha sido impedimento para realizar las actividades típicas de su edad. Ahora, gracias a una férula con zapatos ortopédicos que recibió del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán, será más independiente y tendrá una mejor calidad de vida, señala un boletín.

A la joven se le han brindado terapias de rehabilitación en el Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales (Cropafy), por lo que podrá llevar al cabo sus actividades diarias de mejor manera.

“Nací con secuelas de mielomeningocele y por ello tengo problemas para caminar. Pero agradezco al DIF estatal por este apoyo, pues me permitirá trasladarme mejor de un sitio a otro y me ayudará a lo largo de mi vida”, afirmó Wendy.

María Cristina Castillo Espinosa, directora de la dependencia, hizo un reconocimiento a los beneficiarios. “Estamos muy orgullosos de ustedes, con su ejemplo nos motivan a seguir trabajando y redoblar nuestros esfuerzos para impulsar una mejor calidad de vida para todos los yucatecos”.

La funcionaria informó que de enero a septiembre pasados, el Cropafy ha entregado 514 de estos apoyos. Actualmente se cubre los 106 municipios yucatecos, así como a los estados vecinos de Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

De un vistazo

Testimonio

“Estoy muy contento, el Cropafy me ha ayudado mucho, no solo con esta prótesis, sino también con las terapias que me han dado para que pueda usarla. Tendré la oportunidad de caminar mejor, sin depender de las muletas”, aseguró Braulio Loría Hernández, meridano de 39 años que perdió la pierna izquierda en un accidente y que recibió una prótesis.