Entregan equipos a los pescadores

Apoyos llegan a 538 beneficiarios de 12 municipios

Luego de 12 años dedicados a la pesca, Víctor Manuel Pech Ramírez se vio limitado a capturar una mínima cantidad debido a que no contaba con una congeladora con suficiente espacio para mantener fresco el producto, pero eso cambió después de recibir hasta la puerta de su domicilio un equipo de refrigeración del programa Peso a Peso en su modalidad pesquero y acuícola.

Como instruyó el gobernador Mauricio Vila Dosal, personal de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables (Sepasy), encabezado por Erik Rihani González, de la Dirección de Ordenamiento Pesquero, entregó casa por casa estos apoyos que representan una inversión superior a $2 millones en beneficio de 538 vecinos de 12 municipios costeros dedicadas a la pesca.

Los beneficiarios pertenecen a Celestún, Hunucmá, Progreso, Telchac Puerto, Sinanché, Yobaín, Dzidzantún, Dzilam González, Dzilam de Bravo, San Felipe, Río Lagartos y Tizimín.

“Durante casi un mes no salimos a pescar debido al paso de huracanes y tormentas, y esa situación nos ha afectado porque ya no tenemos para reinvertir en equipo ni lo necesario para salir al mar, pero nos tocó un congelador que nos ayudará mucho para almacenar el producto. Ahora podremos capturar y vender más”, señaló el pescador.

Antes, el originario de la comisaría de Chelem, del municipio de Progreso, recordó que utilizaba un viejo y pequeño refrigerador y varias neveras para mantener fresco el producto en su retorno a tierra, lo que lo limitaba en los volúmenes de captura de sólo lo que cabía en dichos recipientes y que en la mayoría de los viajes lo dejaba casi sin ganancias para reinvertir en equipo.

“Este apoyo nos cae muy bien a los pescadores, sobre todo porque el apoyo está llegando a quien verdaderamente lo necesita”, aseguró Víctor.

“Los pescadores estamos viviendo al día, sacando los últimos ahorros que nos quedan, pero afortunadamente hemos recibido la ayuda del gobierno del Estado durante la pandemia, pues recibimos paquetes alimentarios y también tuve la oportunidad de formar parte de la entrega de apoyos económicos en respaldo al pescador ante la contingencia sanitaria, lo que ha sido un apoyo importante para nuestras familias”, aseveró el hombre de mar.

En el mismo poblado del municipio costero, Wilberth Alberto Lira Pacheco también recibió en su hogar los materiales y herramientas necesarias para ir en busca del producto marino, trabajo del que sostiene a su familia y los estudios profesionales de su hijo mayor.

“Los pescadores sabemos que con el mal tiempo debemos buscar otros trabajos; sin embargo, ahora la afectación fue al doble con la pandemia, por lo que yo he buscado diversos trabajos para que pueda sostener a mi familia y estamos haciendo un esfuerzo porque mi hijo continúe con sus estudios en biología marina, por lo que este apoyo es un significante respaldo del gobierno a los pescadores”, aseguró el padre de dos hijos.

Wilberth y sus hermanos llevan más de 30 años dedicándose a la pesca de mero y pulpo, principales pesquerías del estado en las que se requieren diversos insumos para poder realizarla de forma correcta o, de lo contrario, el producto no podrá ser comercializado a buen precio por lo que la llegada de 5 kilogramos de plomo y dos neveras con capacidad de 42 litros, representa para el pescador la oportunidad de poder realizar su actividad nuevamente.

“Nuestra economía está muy afectada, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados, por eso este tipo de apoyos es muy bueno y nos sirve para reactivarnos, para volver a capturar pulpo, sobre todo ahora que debemos tener buenas prácticas en la captura de esta especie para que se entregue como debe de ser al comercio. Con este apoyo ahorré 4,000 pesos y eso lo puedo ocupar en otros gastos”, indicó el pescador.

Entre los equipos otorgados dentro del programa “Peso a Peso” en su modalidad Pesquero y Acuícola se encuentran equipos de radio móvil marino, sistema de posicionamiento satelital (GPS), chalecos salvavidas certificados por la Secretaría de la Marina (Semar), generadores de energía eléctrica de distintos tamaños, ecosondas, básculas, maya sombra, refacciones, kits de servicio de reparación menor, filtros, aceite, antenas, neveras, congeladores, anzuelos, boyas, cabos, “kits” de hilo nailon de diferentes medidas, paños de redes, piolas, plomos, “kits” de reparación de fibra de vidrio, entre otros.

Como parte de las innovaciones ofrecidas en el catálogo de este año, se puso a disposición de pescadores diferentes partes y refacciones mecánicas que servirán para mejorar las labores de los hombres y mujeres de mar participantes de este programa. Asimismo, por indicaciones del gobernador, se incluyeron precios más económicos en dicho catálogo de artículos, en comparación con los ofrecidos por el mercado.

En el mismo poblado se encontraba Román Xolo Temich cuando recibió la visita de personal de la Sepasy con la llegada de 2 paños y 14 kilogramos de plomo, con lo que lo más pronto posible ya podrá hacerse a la mar el pescador en busca del sustento para su hogar.

“Es una gran ayuda porque el equipo que tenía es poco y no me daba la capacidad necesaria para pescar más y obtener más ganancia para reinvertir, entonces era muy necesario contar con más herramientas que me permitan pescar más”, indicó el trabajador.

El pescador lleva más de 30 años dedicándose a la captura de mero; sin embargo, debido a la emergencia sanitaria y el paso de huracanes y tormentas por el territorio estatal, su familia se vio obligada a gastar lo menos posible en el hogar, por lo que le era necesario salir a pescar. Román reconoció al gobierno del Estado por impulsar este importante respaldo al sector pesquero que se enfrenta a diversas dificultades, apoyo con el que los hombres y mujeres de este sector podrán sacar adelante a sus familias y también generar empleos.

Además de estos apoyos, Rihani González y el personal de la Sepasy también están entregando paquetes alimentarios y apoyos económicos que a las esposas de pescadores fallecidos cumpliendo su labor en el mar, ayudas que les llegan durante 6 meses como parte del programa “Seguro en el Mar”.

