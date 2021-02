Epidemia de errores

Mentiras y manipulaciones del gobierno federal son las causantes de que México sea de los países con más muertes por Covid-19, denuncia un investigador.— Pecados capitales

Al cumplirse un año de la llegada del coronavirus a México, el balance no puede ser más doloroso: es el tercer país con más muertes por Covid (185,257 al día de ayer) y el primero con más víctimas entre el personal médico (más de 2,580). Tiene además la mayor tasa de letalidad entre las 20 naciones más afectadas por la pandemia (8.7 muertes por cada 100 contagiados) y la cuenta de casos positivos rebasa los dos millones.

Sin embargo, esto no tenía por qué ser así. Para el doctor Luis Ramírez Carrillo, investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), la pésima gestión del gobierno federal —plagada de errores, mentiras, manipulaciones y negligencias— empeoró la crisis sanitaria y la convirtió en la tragedia que estamos viviendo.

Sin ninguna duda la responsable de esta catástrofe humana es la política de salud del gobierno federal, afirma. En forma directa, los culpables son el presidente López Obrador y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell.

Y entre muchas otras causas, dice, son culpables por cometer seis errores fundamentales:

1. Ridiculizar la prevención. En vez de actuar como en cualquier emergencia de salud pública y reforzar el nivel de prevención —tanto en términos de protocolos hospitalarios como de previsión presupuestal y de aviso a la población— se optó por una estrategia negacionista. Se subestimó la peligrosidad del virus y de la enfermedad de manera sistemática. Se mandó un mensaje a la población de que no iba a pasar nada, que no había necesidad de prevenir. López Obrador incluso se burló del uso del cubrebocas y de las medidas de distanciamiento social, pese a las observaciones y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

“El papel del presidente y del subsecretario ha sido lamentable. Se han mostrado irresponsables, cínicos, superficiales... criminales en muchos sentidos”.

La pandemia nos iba a pegar de todos modos, iba a provocar muchos muertos, pero se convirtió en un desastre porque se actuó con insensatez y negligencia, opina. En vez de enviar a la población un aviso unificado de prevención, se mandó un mensaje de negación y descuido. Y eso fue muy grave, porque llevó a grandes sectores de la población a sentirse erróneamente menos vulnerables.

Lo peor es que se despreció la vasta experiencia que tiene México en campañas de vacunación y de prevención de salud pública, continúa. “Sarampión, viruela, tosferina, tétanos, paludismo… fueron cinco campañas que tuvieron mucho éxito y que desarrollaron un sólido sistema de salud pública en México. El país no ha desarrollado una gran capacidad médica especializada, de alto nivel en muchas enfermedades, pero en términos de salud pública y dentro de mecanismos y rangos latinoamericanos, tiene capacidad y experiencia. Y esto no se capitalizó, se hizo a un lado”.

“Desde luego que se pudo hacer más. Desde el poder y desde las políticas de salud pública debió haberse tomado una estrategia diferente, de prevención”.

2. Perder un tiempo muy valioso. Independientemente de que la epidemia haya sorprendido al sistema de salud pública en mal estado —había pleito con las compañías farmacéuticas, se había eliminado el seguro popular y sustituido por otro que aún hoy no termina de arrancar, etc.—, las autoridades dejaron pasar tres meses sin hacer nada, pese a que desde principios de año se vio lo que estaba pasando en otros lados, a que la OMS había decretado la pandemia y a que el virus había llegado al país.

Fue un tiempo perdido valiosísimo en términos financieros, presupuestales, de programación… Las secretarías de Salud, Hacienda y obviamente la presidencia se quedaron como pasmados durante casi 90 días de pandemia y no dotaron a tiempo de infraestructura hospitalaria suficiente al país, señala.

“No había respiradores, no había mascarillas ni guantes, no había material sanitario. Y las autoridades tuvieron tiempo para prepararse, en salud pública un mes es una eternidad. Cada día que se pierde restándole importancia a los gastos de salud pública significa cientos o quizá miles de muertos”.

3. No blindar al país. México, en todo este año, no ha cerrado las fronteras, no ha prohibido vuelos desde ningún país del mundo, no ha impuesto ninguna restricción para ingresar a nuestro territorio, medidas que han adoptado muchos gobiernos para intentar frenar la propagación de la epidemia de coronavirus.

“Canadá, Alemania, Reino Unido se están protegiendo, Francia cerró sus fronteras con los países que no pertenecen a la Unión Europea… bueno, hasta Guatemala se vio más sensible en este aspecto. México debió ‘blindarse’, aunque fuera en cierto tiempo, en algunas situaciones y desde determinados países para frenar la importación de más contagios”.

4. No hacer pruebas suficientes. López Gatell se ha negado rotundamente a realizar pruebas suficientes para encontrar a las personas contagiadas y aislarlas, como lo hicieron países asiáticos desde el principio de la pandemia. Este colosal error también es causa del enorme número de contagios y de muertes que adolece hoy México. “Practicar pruebas hubiera resultado bastante económico si se considera la dimensión que ha alcanzado el desastre. En meros términos financieros, el costo de realizar pruebas de detección en forma masiva hubiera sido infinitamente inferior que las incalculables pérdidas que ha registrado el aparato productivo, devastado por la epidemia”.

5. La falacia de la inmunidad del rebaño. La apuesta por la inmunidad del rebaño o inmunidad colectiva partió también de una premisa falsa. Un país le apuesta a la inmunidad del rebaño cuando tiene un sistema hospitalario robusto y suficiente como para atender a los miles de casos que se van a presentar. No fue el caso de México, como hemos visto a lo largo del año y con el repunte en el número de casos en muchos sitios.

“Inmunidad de rebaño es una lógica veterinaria según la cual resulta más costoso atender a las vacas enfermas que dejarlas morir. El problema de este quinto pecado es que los mexicanos estamos siendo tratado como vacas, por lo que hay que permitir que se mueran los que se tengan que morir”, señala.

Los intentos de alcanzar la inmunidad colectiva mediante la exposición de las personas a un virus son científicamente problemáticos y poco éticos. Dejar que el virus se propague entre la población, de cualquier edad o estado de salud, provoca infecciones, sufrimiento y muerte innecesarios.

6. Evadir la responsabilidad. Echarle la culpa a las condiciones de salud de la gente, decir “como los mexicanos son gordos y diabéticos, se van a morir, es su culpa, no del gobierno”, no sólo es irresponsable, sino cobarde y cínico.

Y esa historia, ese dulce envenenado se lo tragó toda la gente, que se siente culpable por estar obeso o ser hipertenso. “No es cierto que se tengan que morir, si tienen la atención adecuada o siguen medidas de prevención”.

Esas seis fallas, asegura el investigador y catedrático de la UADY, responden la pregunta de “¿Se pudo haber hecho algo más para que la pandemia no resultara tan devastadora, tan trágica?” y explican que México esté como puntero en muertes y en el índice de letalidad. “Son causas reales, no es un accidente ni es porque Diosito y la Virgen así lo quisieron. Fue una responsabilidad estatal”.

“Esto hay que decirlo a los cuatro vientos. La dimensión que alcanzó la pandemia es culpa del Estado mexicano, que tiene a su cargo la elaboración y aplicación de las políticas de salud pública. Es su culpa el sufrimiento, la tragedia, de cientos de miles de familias y el altísimo número de muertos al que nos estamos enfrentando”, concluye.— D.Y.

La dimensión que alcanzó la pandemia es culpa del gobierno federal, que tiene a su cargo la elaboración y aplicación delas políticas de salud pública...