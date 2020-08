Equipan a estudiantes

Hasta Cenotillo y Tunkás llega un beneficio escolar

Familias yucatecas resaltaron el apoyo que representa la entrega de paquetes de útiles escolares del programa “Impulso Escolar”, al brindarles un alivio a su economía debido a que atraviesan una difícil situación por la inactividad económica que la pandemia del coronavirus generó, informa el gobierno estatal en un comunicado.

Con esos artículos, niños y jóvenes contarán con sus materiales para cumplir sus tareas durante el ciclo escolar 2020-2021, que hoy comienza en Yucatán en la modalidad a distancia y volverá a ser presencial cuando el semáforo epidemiológico estatal esté en color verde.

Durante una gira de trabajo por los municipios de Cenotillo y Tunkás, el gobernador Mauricio Vila Dosal supervisó la distribución de estos materiales, que forman parte de los 272,840 que se entregarán a alumnos de primarias públicas de todo Yucatán, y secundarias del interior del Estado y comisarías de Mérida.

Acompañado de la secretaria de Educación, Loreto Villanueva Trujillo, Vila Dosal constató también la llegada de los libros de texto gratuito y de los desayunos escolares que se repartirán entre 115,000 estudiantes de preescolar y primero y segundo grado de primaria, para que cuenten con esos productos alimenticios aunque por el momento no haya clases presenciales.

Al enterarse de estos apoyos, Rosa Guadalupe Chan Moo, vecina de Cenotillo y madre de tres pequeños, señaló que la llegada de estos paquetes que brinda el gobierno del Estado para beneficiar a los alumnos yucatecos representa un alivio en la economía familiar porque su esposo, de oficio albañil, pasó meses sin laborar, lo que repercutió duramente en las finanzas de su hogar.

“Creíamos que este año, este apoyo no nos llegaría por toda la situación que está ocurriendo por el coronavirus, pero nos entusiasmó mucho ver que ya están aquí los paquetes escolares de nuestros niños y eso me da tranquilidad, pues la verdad no cuento con el dinero para comprarles sus útiles escolares, mi esposo y yo ya habíamos decidido que este año íbamos a dejar a nuestros hijos sin sus libretas y lápices”, señaló.

El caso de Rosa Guadalupe se revirtió cuando vio llegar los paquetes, pues sus hijos pasaron de no contar con sus útiles a tener lo necesario para iniciar sus clases primeramente a distancia y, además, contar con sus uniformes para cuando regresen a las clases presenciales.

“Tengo tres hijos que van en segundo, cuarto y sexto de primaria, por lo que este apoyo me ayuda al triple, y con la difícil situación económica que estamos pasando no era una posibilidad comprarles útiles escolares y ahora hasta tendré desayuno para mi pequeña de segundo de primaria, es un gran alivio para toda la familia”, indicó contenta la mujer.

En los Palacios Municipales de ambas demarcaciones, el gobernador explicó al alcalde de Tunkás, Eduardo Cupul Noh, y a la secretaria del Ayuntamiento de Cenotillo, Ligia Tacú Chi, que el objetivo de entregar estos apoyos es que los estudiantes yucatecos cuenten con estos materiales para hacer sus tareas mientras el curso escolar se desarrolla a distancia y estén listos para cuando las clases vuelvan a ser presenciales.

Alimentación escolar

Para apoyar la economía de los padres de familia, también se distribuyen las camisas del uniforme, zapatos y mochilas que acompañan a los útiles escolares, para alumnos de primaria.

Respecto a los desayunos escolares, se recordó que se distribuirán 4 millones 366 mil 390 paquetes por bimestre a beneficio de cerca de 115,000 niños de preescolar, primero y segundo grado de primaria.

Cada paquete está conformado por una cajita de leche líquida, un paquete de galletas integrales y un mix de frutas. Se realizarán dos entregas para cubrir los primeros dos bimestres del ciclo escolar.

Se detalló que la primera entrega será para cubrir el bimestre septiembre-octubre y la segunda para el período noviembre-diciembre. Ambas se realizarán en las escuelas, por lo que los padres de familia irán a recoger sus paquetes.

En ese marco, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Roger Torres Peniche, comentó que, a diferencia de años anteriores, en esta ocasión se aplicará una logística distinta debido a la pandemia del coronavirus, por lo que el gobierno del Estado llevará estos paquetes hasta cada una de las más de 1,500 escuelas públicas en todos los municipios del estado.

Los directores y maestros se encargarán de entregar estos artículos a los padres de familia, quienes deberán acudir a las escuelas de sus hijos en un orden que será definido por cada plantel, ya sea por día, grado y en diferentes horas con el objetivo de que estén en las escuelas por cada hora entre 15 y 20 personas como máximo.

“Impulso Escolar” Municipios

El gobernador Mauricio Vila Dosal continúa la entrega de apoyos para el curso escolar.

Consultorios

Tanto en Cenotillo como en Tunkás, el mandatario estatal visitó los consultorios pertenecientes al programa “Médico 24/7”, que forman parte de los 105 módulos establecidos en cada cabecera municipal para brindar atención médica complementaria cuando los centros de salud terminen su horario.

Equipos de salud

Durante su visita, el personal médico señaló que recibieron trajes de protección desechables, medicamentos, termómetros digitales y un oxímetro para la atención de pacientes infantiles y adultos, equipos que envió el gobierno del Estado.