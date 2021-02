Equipan a más escuelas

Llevan material educativo para el área indígena

Loterías y pistas de audio con el Himno Nacional en maya, cuadernillos para enseñar danzas regionales y equipo para activación física y estimulación temprana, conforman los paquetes que la Secretaría de Educación (Segey) entregó recientemente a personal de formación inicial, preescolar y primaria en modalidad indígena.

En gira de trabajo por Izamal, Yaxcabá, Sotuta y Kanasín, la titular de la Segey, Loreto Villanueva Trujillo, subrayó la importancia de llevar estos artículos a 528 planteles de inicial, preescolar y primaria, ubicados en 79 municipios, pues atienden a más de 35 mil menores.

“Todos estos apoyos, en conjunto con la realización de conferencias y talleres, representan una inversión total que asciende a los tres millones de pesos; además, los materiales didácticos, también estarán en manos de los facilitadores del programa ‘Ko’one’ex kanik maaya (Aprendamos maya)’, que trabajan en primarias regulares. Se trata de tener una oferta educativa pertinente, para enaltecer nuestra cultura y afianzar el orgullo por nuestro legado", puntualizó la funcionaria.

Entre los bienes proporcionados, destacan aquellos enfocados en incentivar talentos artísticos, como la danza, al igual que las pistas musicales y partituras del Himno Nacional en lengua maya, resultado de la labor del grupo coral que integran maestras y maestros del referido nivel.

Estas entregas continuarán, con la finalidad de que el personal tanto docente como directivo conozca y se familiarice con estas herramientas, mismas que se compartieron meses atrás, en los diferentes cursos y talleres a distancia que implementó la Segey, con una nutrida participación del profesorado.

De un vistazo

Uso

"Vamos a utilizarlo, a sacarle el mayor provecho. Aunque no estemos en las escuelas, no significa que no lo vayamos a usar: la lotería permitirá que los niños aprendan de su lengua y el Himno en maya debe también difundirse", dijo la maestra Wendy Karina Varguez Cervera, del preescolar indígena "Cuauhtémoc", ubicado en Libre Unión, Yaxcabá.