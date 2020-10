Equipan al sur

Apoyos de “Peso a Peso” reparten en Sacalum y Muna

Productores de Muna y Sacalum ya cuentan con las herramientas, maquinaria y materiales que necesitan para reactivar el trabajo en sus unidades productivas y generar los empleos que se requieren en este sector, tras recibir del gobernador Mauricio Vila Dosal apoyos del programa “Peso a Peso”, informa un comunicado.

De gira de trabajo por estos municipios del sur, Vila Dosal continuó con la distribución de esos artículos a pequeños agricultores y ganaderos de ambas demarcaciones.

Este programa beneficiará este año a 13,846 hombres y mujeres de todo el estado y en él se invierten más de 103 millones de pesos.

En compañía del titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Roger Torres Peniche, el gobernador también supervisó la entrega de mobiliario y obras de mantenimiento y ampliación de espacios en escuelas de ambos municipios.

Asimismo, visitó las casas de Gely María Domínguez Cocom de Muna y Manuela Mena Cárdenas y Manuela Soberanis, ambas de Sacalum, quienes resultaron beneficiarias de cuartos y baños como parte de las 17,000 acciones de vivienda que el gobierno del Estado realiza junto con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) con una inversión de 900 millones de pesos.

Ante las afectaciones que enfrentan los productores yucatecos por el paso de tres tormentas tropicales y un huracán, junto con el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Jorge Díaz Loeza, Vila Dosal realizó la entrega de los apoyos de “Peso a Peso” a productores de Muna para que puedan recuperarse de los daños que dejaron estos fenómenos naturales.

Díaz Loeza informó que en este municipio se realizó la entrega principalmente de fertilizantes para todos los cultivos que se desarrollan en esta zona. Servirá para que los agricultores puedan preparar su tierra y sembrar de nuevo.

En presencia del alcalde de Muna, Rubén Carrillo Sosa, el titular de la Seder recordó que meses atrás, en forma de apoyo por la pandemia de coronavirus, se entregaron ayudas económicas a 562 productores de 32 unidades de riego y a 83 apicultores.

Ahí el gobernador saludó a la productora agrícola y ganadera Ana Berta Peralta Kú, quien mediante “Peso a Peso” tuvo la oportunidad de obtener insumos como una bomba aspersora, láminas, fertilizantes, entre otros materiales que contribuirán efectivamente a la reactivación de sus tierras.

“Todo este apoyo está llegando justo a tiempo para que podamos iniciar de nuevo. Por ejemplo, las láminas son para terminar de construir unos corrales de cerdos, también el fertilizante es indispensable para volver a empezar”, aseguró la mujer.

La productora de Muna, quien siembra maíz y cacahuate, le agradeció a Vila Dosal por este apoyo que brinda, pues es un impulso que no solo ayuda al productor, sino a los trabajadores de sus unidades de producción, quienes realizan labores de limpieza, por lo que de esta manera también se crean empleos.

“Es un gran alivio que haya llegado este programa, ya que no contamos con el dinero para realizar una inversión de esta magnitud y es un apoyo muy bueno en el que tenemos la oportunidad de iniciar de nuevo, así que muchas gracias, gobernador”, indicó Ana Peralta.

Al continuar su recorrido por Muna, junto con la titular de la Secretaría de Educación del Estado (Segey), Loreto Villanueva Trujillo, el gobernador siguió con la entrega de 16,976 piezas de mobiliario, entre sillas, mesas y pintarrones, que se distribuyen en 367 planteles educativos de 79 municipios del estado. En Muna se beneficia con estos artículos a 449 alumnos de dos escuelas.

Desde el jardín de niños “Vicente Riva Palacio”, Loreto Villanueva explicó que la entrega de este mobiliario se realiza con el objetivo de que, cuando las condiciones de la pandemia del coronavirus lo permitan y vuelvan a las clases presenciales, los alumnos y maestros de escuelas públicas de la entidad cuenten con muebles nuevos, más seguros y cómodos.

En ese plantel, el gobernador supervisó las obras de mantenimiento y ampliación de espacios que se realizaron a seis escuelas de este municipio con una inversión de más de cinco millones de pesos en beneficio de 1,290 alumnos.

Posteriormente, Vila Dosal arribó al domicilio de Gely María Domínguez Cocom, de 48 años de edad, a quien le entregó las llaves pertenecientes al cuarto que el gobierno del Estado construyó en conjunto con la Conavi.

Al recibir al gobernador en su hogar, Gely Domínguez le contó que ella y su familia conformada por seis personas llevaban más de 30 años viviendo en su casa construida con piedras y un techo de lámina, lo que no era seguro para pasar la temporada de lluvias.

“Con esta nueva casita ya nos podemos proteger de la lluvia, ayuda mucho porque ya no nos mojamos, incluso antes de esta temporada de muchos días de lluvia y fuertes vientos nos daba mucho miedo por la fuerza del aire, ahora nos sentimos seguros y muy contentos de contar con esta ayuda que es sobre todo para que nuestros nietos tengan un espacio digno”, le comentó la mujer al gobernador.

La madre de familia le agradeció a Vila Dosal por dirigir estos apoyos a las personas que verdaderamente lo necesitan, pues al inicio no creía que este apoyo llegaría y hoy que su nuevo cuarto es una realidad. Aseguró que la ayuda la está recibiendo la gente más vulnerable.

“Gracias a este apoyo, gobernador, ya nos podemos acomodar para dormir, imagínese organizar seis personas solo en nuestra casita con un espacio tan pequeño y ahora gracias a Dios y usted, tenemos un espacio más cómodo y limpio”, afirmó.

Como parte de su gira de trabajo por el sur del estado, Vila Dosal entregó en Sacalum herramientas, maquinaria y materiales de “Peso a Peso” a 165 productores agrícolas y ganaderos.

Uno de los beneficiarios es el agricultor Marcelo Várguez Tello, quien recibió insumos y una carretilla. Este apoyo, aseguró, llega a buen tiempo para ayudar a los productores yucatecos ante las pérdidas y afectaciones que han resentido por el paso de fenómenos naturales.

“Con el paso de ‘Cristóbal’ perdí más de la mitad de mis cultivos, todo lo que con meses de anterioridad sembré y cuidé se perdió totalmente en unos días, por lo que este apoyo llega a tiempo para la reactivación del campo y también de los trabajos que se desempeñan dentro de este rubro. Por ejemplo, con mi carretilla y los diferentes insumos que recibimos podremos empezar con la limpieza de la unidad”, indicó el productor.

A sus 80 años de edad, Várguez Tello continúa trabajando su parcela con la siembra de naranja dulce, limón y aguacate, pero se apoya de un trabajador para realizar las labores de limpieza, por lo que de su parcela también dependen los trabajos de otras personas y el sustento de familias.

“Qué bueno que el gobierno mantiene este programa porque es de mucha utilidad para el campesino, es la oportunidad que esperamos para surtirnos de herramientas y materiales que mejorarán nuestra producción. Aunque depende del dinero que tengamos, siempre representa un ahorro para nosotros y nos rinde mucho más, pues comprar estos materiales en tiendas normales nos costaría casi el doble”, indicó.

Acompañado del alcalde anfitrión, Manuel Jesús Flores López, el gobernador supervisó en el preescolar “Agustín Melgar” los trabajos de mantenimiento, construcción y ampliación de espacios educativos que se realizan en cuatro planteles en beneficio de 748 alumnos, con el propósito que estos lugares estén en las mejores condiciones cuando las clases vuelvan a ser presenciales.

Ahí mismo, Vila Dosal constató la entrega de mobiliario, entre sillas, mesas y pintarrones, como parte de las 16,976 piezas de estos artículos que el gobierno del Estado distribuye en 367 escuelas de 79 municipios.

Gira de trabajo Sacalum

El gobernador Mauricio Vila entregó y supervisó diversos apoyos y obras en la zona sur.

Acciones de vivienda

En Sacalum visitó los domicilios de Manuela Mena Cárdenas y Manuela Soberanis, beneficiadas con la construcción de un baño y un cuarto adicional, en ese orden, como parte de las 17,000 acciones de vivienda que realiza el gobierno del Estado con la Conavi.

Apoyo estatal

“Es la primera vez que recibimos un apoyo así tan significativo para nuestra familia. Antes utilizábamos una letrina para ir al baño y nos bañábamos con un cubo de agua. Como madre esa situación te inquieta, pues mis hijas ya son adolescentes y no era cómodo que se bañaran de esa forma, ahora no nos preocupa si es temporada de lluvias, pues ya no nos vamos a mojar cuando vayamos al baño y estamos todos muy contentos, hasta mi hija me dice: ‘mamá, me gusta cómo se ve el baño’ y se quiere bañar a cada rato”, contó una de las mujeres.