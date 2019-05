Equipos anticuados

Cambio de tarifas de la CFE para el interior, con freno

Lo obsoleto de los equipos para medir la temperatura en los municipios yucatecos son el principal obstáculo para que muchos de ellos pasen de la tarifa de uso doméstico 1C a la 1D como se logró en Mérida, aseguró el exsenador yucateco Daniel Gabriel Ávila Ruiz.

El exfuncionario yucateco dijo que el “gran problema” es que los medidores de temperatura que hay en la mayoría del estado de Yucatán son obsoletos y están midiendo mal el clima.

Al ser entrevistado sobre la firma de convenio de la CFE y el gobierno de Tabasco para condonar una deuda de más de 11 mil millones de pesos y llegar a la tarifa 1F, la más baja del país, el contador, quien promoviera los cambios de tarifa durante su estancia en el Senado, habló con el Diario de Yucatán sobre el tema.

Hay toda una normatividad aplicable tanto de la Comisión Federal de Electricidad, como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cambiar las tarifas eléctricas de uso doméstico, y recordó cómo se pudo modificar la de Mérida de 1C a 1D y lograr con ella un ahorro de 100 millones de pesos, explicó.

El exsenador precisó que cuando se habla de uso doméstico se refiere a casa habitación, no a comercio ni industria, pues eso es aparte.

En el uso doméstico, dijo, la metodología que te pide la CFE para hacer el cambio de tarifas es, primero, demostrarle que las temperaturas promedio, en este caso en Mérida, se han incrementado considerablemente.

Según indicó, esto se demuestra con el Servicio Meteorológico Nacional, porque es la institución encargada de hacer las mediciones de temperatura en toda la República Mexicana.

“Tocamos base con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por medio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que en Yucatán tiene medidores de temperatura en diferentes municipios del Estado”, dijo el contador panista.

“Lo que pasó fue que esos medidores que tenían aquí estaban totalmente obsoletos, no medían correctamente las temperaturas porque ya tenían más de 50 años”, aseguró Ávila Ruiz.

Se enteró de que la Base Aérea Número 8 tenía medidores de temperatura y equipo actualizado, pero el problema es que no estaba registrada ante la Conagua ni ante el SMN, por lo que sus mediciones no eran tomadas como buenas. Así que tuvieron que darlos de alta en la Conagua porque cumplían las normas y fue entonces que avalaron las temperaturas que ellos medían.

Tiempo después, cuando pasan el histórico de las temperaturas que había medido la base aérea, se observó que se habían rebasado los 31 grados para brincar de la tarifa 1C a la 1D, eso lo confirmaron la Conagua y el SMN, y con esas confirmaciones fueron a la CFE en México y ellos tuvieron que avalar las temperaturas.

“En toda esa gestión tardamos como año y medio, desde el avalúo con la Conagua y la CFE”, comentó el entrevistado.

A su decir, este cambio de tarifas para Mérida fue importante, porque es donde se concentra la mayor población de Yucatán.

“Estamos hablando de 330,000 familias domésticos de casa habitación que se beneficiaron con la tarifa de la 1C a la 1D, pero de habitantes hablamos de casi 890,000”, precisó el contador, entrevistado en sus oficinas.

Si se quisiera hacer lo mismo con el resto del estado, destacó, primero habría que actualizar los equipos de medición que tienen la Conagua y el SMN en todo el estado.

“El problema”, dijo “es que no tienen presupuesto para hacer el cambio de equipos no solo en Yucatán, sino es un asunto nacional, pues ahora estamos viendo temperaturas muy altas en el sureste y toda la República, pero no se están tomando correctamente las mediciones porque es equipo obsoleto en la mayoría de los casos”.

Refirió que al darle de alta a los medidores de la Base Aérea Número 8 benefició a todo el municipio de Mérida, no solo a la cabecera; por ejemplo Cholul, aunque es parte del municipio de Mérida, tenían tarifa 1B y brincaron hasta la 1D. La gente de Mérida vio el cambio de tarifa de la 1C a la 1D, y también es un beneficio y ahorro para la gente.

Ávila Ruiz comentó que en Tabasco, la Universidad Autónoma de Tabasco fue la que hizo la medición de las temperaturas y, por lo que entiende y leyó, ellos están brincando de la tarifa 1C, que tenía todo ese estado, a la 1F, que es la más barata.— Luis Iván Alpuche Escalante

Altas tarifas

Más sobre el cambio de tarifa de la CFE que se logró en Tabasco y el problema local.

Tarifas

La tarifa 1A es la más cara, después siguen la 1B, la 1C, la 1D hasta la 1F, que es la más barata.

Certificada

De acuerdo con el exsenador yucateco Daniel Ávila Ruiz, “a la Universidad de Tabasco la certificaron por la Conagua y por el SMN, para que sus temperaturas sean válidas y eso fue lo que pasó en Tabasco, o eso entiendo”.

Equipos obsoletos

En Yucatán, el principal obstáculo para medir las temperaturas es lo obsoleto de los equipos de medición en los municipios.