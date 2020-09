Errores de dedo y otras ''precisiones'' de exorbitantes sueldos en Yucatán

MÉRIDA.- En respuesta a la nota publicada por Diario de Yucatán: “Rebasan tope salarial. En Yucatán ganan más que AMLO 120 funcionarios”, el Gobierno del Estado aclara que la forma en la que fueron presentados los datos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) no corresponden a la realidad y son imprecisos.

El Gobierno pone como ejemplo el caso de la jefa del Departamento de Información en Salud y Evaluación de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), Nancy Carolina Miranda Gómez, percibe un salario de $128,666.68 pesos al mes, pero esta cantidad no corresponde a su ingreso real mensual.

De acuerdo con un comunicado, detalla que el sueldo bruto mensual que percibe Nancy Miranda es de $7,115.10 pesos, adicionalmente recibe percepciones provenientes del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) del gobierno federal, correspondientes en este caso al importe de $19,027.06 pesos, a lo que hay que restarle las correspondientes deducciones.

Por tanto, los $128,666.68 pesos que reporta la PNT no es su ingreso mensual, sino la suma de sus percepciones durante un semestre.

En el caso del titular de la SSY, Mauricio Sauri Vivas, su percepción salarial no está determinada por el tabulador estatal, sino está determinada con base en un tabulador de la Federación y su sueldo es pagado por la misma.

Así, su sueldo bruto mensual es de $14,964.86 pesos, al que se le suman las percepciones provenientes del Fassa, correspondientes en este caso al importe de $114,586.84 pesos y un quinquenio de $160.00 pesos. En suma total recibiría $128,666.68 pesos, al cual se le aplican las deducciones de ley quedándole una percepción neta de $91,683.99.

¿Una afanadora gana más que el presidente?

Ante la polémica por estas supuestas “imprecisiones”, el alcalde de Motul Roger Aguilar Arroyo también emitió un comunicado en el que aclaró que el sueldo de la afanadora que presuntamente gana más que el presidente, en realidad de debió a un “error de dedo”.

Aguilar Arroyo explica que en realidad María Gregoria Pool Pech recibe un sueldo de $1,904.20 al mes, que fue un error en tesorería que al hacer la nómina no se fijó que no le puso coma ni punto a la cantidad. Además, sostiene, no existe el presupuesto en el Ayuntamiento para cubrir ese tipo de sueldos.

"Ni es funcionaria": alcalde de Tizimín

Por su parte, el alcalde de Tizimín Jorge Vales Traconis primeramente aclaró que la persona señalada es en realidad una exfuncionaria, que en realidad percibía 30 mil pesos mensuales y no 179 mil pesos como se precisa en la plataforma.

Además, señala que Gabriela Gutiérrez no es funcionaria del actual Ayuntamiento si no que estuvo como regidora secretaria pero de la administración anterior que encabezó Jorge Vales.

Sueldos "imprecisos" en la plataforma

Por su parte, Gobierno del Estado puntualiza en su comunicado que algunos sueldos se publican por su valor mensual y otros por bimestres o trimestres, induciendo errores en la interpretación de la información. No obstante, cabe aclarar que estos son datos oficiales presentados por la Federación.

¿Qué significa ''ganar'' más que el presidente?

Cabe aclarar que, con relación a ganar más que el presidente López Obrador, la nota publicada por este medio considera el sueldo de poco más de $111,000 del mandatario en su ingreso neto y no bruto ($165,000). Por lo tanto, se dice que alguien gana más que el presidente si su salario bruto es mayor de $165,000, a menos que se comparen cifras netas.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibe en la actualidad 161,056 pesos, que se dividen en un sueldo base de $44,897 y una compensación garantizada de $116,159.

A esa cantidad se le descuentan 50,122 pesos por pago de impuestos y se le agregan una “prima quinquenal por antigüedad” de $235, “ayuda de despensa” de $785 y seguro de retiro colectivo de $35. El resultado es un ingreso neto de $111,990 mensuales.