Diputados opinan del proyecto de la terminal aérea

Diputados del PAN y PRI ven muy complicado y lejano que se pudiera trasladar el aeropuerto Internacional de Mérida más al sur de la ciudad, como lo anunció anteayer Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur en Quintana Roo.

“Entiendo lo quieren enlazar con el Tren Maya, esa es la propuesta de reubicación, pero pues sabemos que será a largo plazo, difícilmente se pueda hacer en un año o dos años, eso llevará tal vez todo el sexenio o posterior al sexenio, eso es algo que veo muy lejano”, expresó Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada del PAN en el Congreso local.

“Se me hace bastante complicado, no sé si este funcionario tenga el conocimiento de cómo está la distribución de Mérida, pero sí se me hace un poco complicado, por no decir, hasta cierto grado, pensé que era una noticia falsa, que era una broma de internet, pero no, ya vimos que sí lo declaró que se está valorando esa posibilidad y bueno, yo creo que hay muchos temas que tendrían que valorar”, declaró Felipe Cervera Hernández, coordinador de los priistas.

Proyecto

En una conferencia de prensa anteayer en Cancún Jiménez Pons declaró que se contempla cerrar el aeropuerto Internacional de Mérida, y construir otro nuevo hacia el sur de la ciudad, que sería concesionado a un operador privado y financiado con asociaciones público-privadas, lo cual fue confirmado más tarde en esta terminal aérea de la capital del estado.

Entrevistada al respecto ante de iniciar la sesión del Congreso, la diputada Rosa Adriana Díaz manifestó que a su entender este sería un proyecto integral junto con lo del Tren Maya, el cual implica mejores servicios para el estado y a eso se ha avocado el gobierno estatal, a promocionar y buscar inversiones para la entidad.

Recordó que recientemente también anunció el presidente del país que invertirán el próximo año 500 millones de pesos para infraestructura de Progreso, y por ahí pasaría el Tren Maya, eso significa mayor turismo para Yucatán, “por supuesto lo del aeropuerto implicaría mayores servicios, mayor atención, pero también mayor inversión y eso es lo que busca Yucatán que haya inversión para que haya empleos, ojalá, pero yo lo veo lejano, muy lejano”.

Sin claridad

Cervera Hernández añadió que logísticamente se ve muy complicado, “la nota al menos menciona que el funcionario declara que se estaría moviendo el aeropuerto de Mérida al sur de la ciudad, y primero sería informarle a este funcionario que el aeropuerto de la ciudad de Mérida ya se encuentra en el sur de la urbe”.

“Si lo que quiso decir es que se va a trasladar después de periférico, alejarlo más hacia el sur del territorio del municipio, entonces hay que recordar que hay 10,770 hectáreas de tierras que están protegidas en esa zona, es la reserva ecológica Cuxtal, por lo tanto tendría que alejarse hasta Yaxnic que ya queda fuera de las reservas del sur, a menos que se refiera hacia Umán, ahí encontrará dos mil hectáreas para hacer esos trabajos”, indicó.

Pero insistió en que si el funcionario federal se refiere al sur de Mérida, entonces se estarían refiriendo a que se alejaría el aeropuerto más de 24 km, hablando con los trazos actuales carreteros si fuera por la zona de Yaxnic.

“Ellos saben más del tema, no podría calificarla de innecesaria porque desconozco el plan del tren, en las declaraciones a las que tuve acceso, en las que leí, hablan de temas que no me quedan claros, por ejemplo habla de la estación que está cercana a Paseo de Montejo, no sé a que pudo haberse referido, por eso supongo que está equivocado en cuanto a la geografía yucateca y en cuanto a la distribución de la ciudad de Mérida”, puntualizó.—DAVID DOMÍNGUEZ MASSA