Es el Parlamento Abierto “espacio plural de la gente”

Reunión de transparencia

“Los ciudadanos deben ser escuchados y tomados en cuenta, y mediante el esquema de Parlamento Abierto esta declaración se hace más poderosa”, afirmó ayer Aldrín Martín Briceño Conrado, presidente comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales de Yucatán, durante la inauguración del Encuentro sobre Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto.

Francisco Acuña Llamas, presidente comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inaip), añadió que el Parlamente Abierto solo se condensa si hay diálogo, pero dirigido a exaltar las potencias de los acuerdos que se determinan en el parlamento. “Es el espacio plural por excelencia de una sociedad, en el parlamento se domestican las divisiones, las diferencias para generar consensos básicos y construir el entendimiento que hace posible la pacificación por la vía de la política”.

Felipe Cervera Hernández, diputado priista y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, admitió que “es necesario también poner bajo escrutinio público las acciones legislativas que hacemos con el fin primordial de construir, con el binomio sociedad-Poder Legislativo, un marco normativo vanguardista y moderno. La transparencia y el ejercicio parlamentario son piezas indispensables para garantizar el establecimiento de un gobierno responsable y apegado a los principios de la función pública”.

En el Encuentro sobre Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto participaron también Cynthia Patricia Cantero, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia de Jalisco y coordinadora de los organismos generales del Sistema Nacional de Transparencia; Blanca Lilia Ibarra Conrado comisionada del INAI; Mauricio Tappan Silveira, consejero jurídico del Estado; Cecilia Patrón Laviada, diputada federal del PAN, y al final llegó también Jorge Carlos Ramírez Marín, senador priista por Yucatán.

En su intervención, Briceño Conrado señaló que en el Inaip Yucatán están convencidos de que una sociedad que se comunica de manera efectiva con sus autoridades, siempre tendrá más y mejores herramientas para participar y proponer acciones, en beneficio de su comunidad. “La transparencia ha cambiado esta forma de comunicación, que año tras año se ejercita de manera más cotidiana, los esquemas abiertos sin duda vienen a fortalecer este modelo de dialogo”, afirmó.

“En Yucatán también se tiene el interés de construir, por la vía del Parlamento Abierto las mejores condiciones para la vida de un estado como éste”, indicó Acuña Llamas.

El funcionario federal advirtió que un parlamento que no tiene contacto efectivo con la sociedad a la que representa, porque solamente lo hizo cuando se cosechó el voto, “no es fragante… no funciona una relación que no se oxigena con el diálogo particular que merece cada causa”.

El presidente comisionado comentó que el parlamento también es el epicentro de los controles sociales, “porque independientemente de que sean las asociaciones de la sociedad civil, que se especializan con una neutralidad exterior ajena a la vinculación de partido o a otras hipotecas o gravámenes de la representación, ustedes son los que por doble razón tienen que catalizar, pues los controles sociales”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Opiniones

Ayer se realizó el Encuentro sobre Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto.

Conocer y entender

El diputado priista Felipe Cervera Hernández dijo que se debe estar consciente de que la sociedad merece conocer y entender cómo trabaja el Poder Legislativo para poder evaluar su productividad, por eso “concebimos el Parlamento Abierto como una institución legislativa que expone y comprueba sus acciones”.

Proceso de análisis

El legislador recordó que en Yucatán está en proceso de análisis y aprobación una reforma a la Ley de Gobierno del Poder Legislativo yucateco, que busca institucionalizar el modelo de Parlamento Abierto para darle vida permanente a las prácticas parlamentarias del Congreso y, ejercerla con transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

Síguenos en Google Noticias