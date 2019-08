Cecilia Patrón: La gente espera más del PAN

Con 30 años en el Partido Acción Nacional, más de la mitad como miembro activo (desde 2001), Cecilia Patrón Laviada dice que es una mujer de resultados comprobables y compite por la presidencia del Comité Directivo Municipal de Mérida porque desea convertir al PAN en un partido fuerte, moderno, democrático y que sea un contrapeso del poder.

Llama al PAN “de sus amores” y dice que es un partido que tiene tatuado en la sangre y como conoce a fondo su doctrina y sus principios quiere incorporar a su gestión directiva, en caso de que gane la elección interna del domingo 11 próximo, lo mejor del pasado y lo mejor del presente para que sea un PAN grande y fuerte que cumpla con las expectativas que esperan sus militantes y la ciudadanía que vota por él.

Tiene muy claro al PAN del pasado, porque está en ese partido desde muy joven, y es una mujer del presente y moderna porque conoce la situación del país, vive de cerca la concentración de poder que ejerce el presidente Andrés Manuel López Obrador y hace escuchar su voz como diputada federal.

“Toda mi vida de adulta la he pasado en el PAN, amo profundamente al PAN y en estos momentos viene una nueva época política”, señala.

“En Yucatán siempre había dos partidos, el PRI y el PAN, hoy viene un tercer partido político a Mérida, que es Morena, y es importante tener un partido fuerte, moderno y que esté listo para cumplir las expectativas que los ciudadanos tienen de nosotros”.

“Tenemos los gobiernos estatal y municipal, pero la gente espera más del PAN. Lo que pretendo es darle nuevamente esa dignidad al partido, que quienes estemos en él, los que trabajamos en él, y los que somos funcionarios emanados de él vivamos con sus valores y sus principios como el bien común, la solidaridad, subsidiariedad y la dignidad de la persona humana. Esas deben ser nuestras banderas y que cuando vean a Cecilia Patrón vean que representa al bien común. Eso es lo que quiero lograr, que todos los panistas estemos a la altura de servir a los ciudadanos”.

Considera que “es maravilloso” que cuatro panistas compitan por la presidencia del CDM, porque eso habla de la democracia interna del PAN. De hecho, dice que los militantes pedían que regresen las internas, están acostumbrados a ejercer su voto, a participar en las asambleas y no cree que este proceso, que hace aflorar la pasión momentánea, genere división; al contrario, “fortalecerá al partido porque tiene cultura democrática, madurez para entender que este es un simple proceso, es una competencia entre compañeros y al término del mismo todos se tienen que sumar a la causa del PAN. Así se ha visto en las elecciones de Rosa Ceballos, Rodolfo González, Patricio Patrón (su hermano)”, entre otros dirigentes que ganaron elecciones internas.— Joaquín Chan Caamal

La diputada federal niega que quiera la presidencia del comité municipal de Mérida para acceder a la candidatura a la alcaldía de la ciudad.

“Voy a ser muy clara. Hoy estoy aspirando a ser presidenta del comité municipal, en eso está mi tiempo y mi fuerza. Recordemos que en el PAN quienes tienen la última palabra son la militancia. Hoy lo único que le estoy pidiendo a la militancia es que me apoye para ser su presidenta del comité directivo municipal. Entonces allí está de más lo que otras personas digan y lo que empiecen a especular. Soy clara, mi aspiración es ser presidenta del CDM porque tengo mis años de trabajo, de entrega al partido y mi lucha es enarbolar la bandera de Acción Nacional”.

Habla de sus proyectos, programas y planes para el comité de Mérida. Ofrece cercanía con la militancia, tener áreas de gestión a donde acuda el panista por alguna problemática y que reciba atención directa para darle solución. Como dice no tener necesidad de ganar un sueldo como dirigente, su salario y el del secretario servirán para un fondo de becas de subsidiariedad. Ese fondo será para apoyar a los adultos mayores y personas con discapacidad en el PAN, como reconocimiento al trabajo que realizaron en su época; dará fuerte identidad a los subcomités municipales para fortalecer los liderazgos de las colonias y fraccionamientos y los dotará de una bandera del partido, de una manta con el nombre del subcomité, de sillas y otro mobiliario para que tengan un espacio digno para sus reuniones. Creará una oficina de atención a comisarías para atender especialmente a esta población rural, hará una campaña de credencialización para fortalecer la identidad del PAN y capacitará a los panistas para que revivan en ellos los valores de Acción Nacional. En este plan incluirá a funcionarios de los gobiernos emanados del PAN para que practiquen el humanismo político.

También ofrecerá cursos y talleres certificados para desarrollar las habilidades de los panistas y que mejoren sus ingresos para que tengan mejor calidad de vida. Dará acompañamiento, facilidades y ayudará a los interesados en ingresar a las filas del PAN, porque, señala, hay mucha gente que lleva años queriendo inscribirse al partido y no ha podido. Le parece muy bajo que en Mérida sólo haya poco más de 1,900 militantes.

Cecilia Patrón asegura que su trabajo partidista y desempeño como servidor público le hace conocer a los panistas, sabe dónde viven, sabe sus nombres, está cerca de ellos en las buenas y las malas, en momentos tristes y felices, por eso cree que tiene “corazón panista”.

“Quiero hacer un PAN grande y fuerte”, señala. “La realidad política ha cambiado, hoy aparece en el escenario Morena, un partido que tiene su fuerza en el presidente de la República y el hecho de ser diputada federal me permite tener la fuerza para saber cómo contener el avance de ese partido. Recordemos que hoy están entregando miles de apoyos directos a la gente en colonias, están buscando fuerza política a través de estos apoyos gubernamentales. Tenemos que trabajar en la construcción de una estructura firme del PAN, no dos días antes de la elección, sino desde hoy. Tenemos que formar cuidadores de casillas, que estén listos desde ahora, no esperar los tiempos políticos para hacer las cosas. Soy una mujer de resultados a lo largo de mi vida política, de acción y desde el primer día trabajaré en todo esto”.

Dice que no dejará su cargo de diputada porque no lo establece la convocatoria y el trabajo directivo no depende de las horas, depende de resultados y ella ha dado buenos resultados toda su vida. Además, los resultados no dependen de una sola persona, sino de un buen equipo y ella tiene un gran equipo que sabrá dar espacio a todos los panistas y también a los que tienen diferentes formas de pensar, incluso, ya inició una conversación con antiguos panistas que no refrendaron su militancia, que se han alejado por diferentes motivos porque los quiere reintegrar, “porque es gente valiosa”.

“Estoy escuchando a los que se alejaron del PAN, qué les molestó y por qué se fueron, porque además de la esencia del PAN que es ganar elecciones, está el generar ciudadanía y tener buenos gobiernos, eso es lo que nos enseñaron los fundadores y quiero crear ciudadanía responsable y participativa para que los ciudadanos vuelvan a confiar en el partido”, señala.

¿Cómo ve la intención del alcalde Renán Barrera de reelegirse?

“Yo creo que en este caso Renán está haciendo un buen trabajo como alcalde, la verdad, y lo celebro. Me da muchísimo gusto y por supuesto que como dirigente del comité municipal estaré allí para defender los triunfos del Ayuntamiento y del gobierno del Estado, pero yo creo que no son los tiempos ahorita. Ahora es tiempo de dar resultados, yo desde el partido y la diputación. Cada quién está buscando dar resultados, porque los ciudadanos confían en el partido en la medida que das resultados. Eso es lo más importante: dar resultados serios, resultados que beneficien a la ciudadanía y generen grandes oportunidades; ya saben cómo está la situación de todo México y creo que Yucatán puede ser un contrapeso. Me considero una mujer de contrapesos que quiere generar equilibrios y creo que desde Acción Nacional lo puedo hacer”.

