“Es más fácil borrar Progreso”: Michelle Fridman

Complicada labor para que logre ser un polo turístico

En un desayuno con los representantes de ocho medios de comunicación, incluyendo al Diario, Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Fomento Turístico, informó ayer lo realizado en su viaje con el gobernador a España, donde participaron en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2019.

Como parte de su exposición, la funcionaria habló de la necesidad de promover el turismo responsable, de convertir a Yucatán en destino turístico, que es en lo que trabaja, y como parte de esto mencionó que en Progreso es necesario trabajar, hay mucho por hacer y hay que hacerlo por partes, porque “está muy complicado, es más fácil borrarlo del mapa y volverlo a construir”.

La secretaria agregó que es necesario arreglarlo de raíz y para eso se requiere tiempo, y recursos que no hay.

Cambiando de tema la funcionaria habló de la baja de recursos que se aplica este año al turismo, con un 40% menos de las herramientas, ya que solo se asignaron nueve millones de pesos para la Península de Yucatán, donde se dividirá a tres millones de pesos por Estado.

En su plática con los medios, la secretaria abordó temas de movilidad, programas que dejo su antecesor que no quiere romper de tajo, la conectividad, sus pláticas con las navieras, la gastronomía yucateca, la conectividad anticipó que próximamente anunciarán la participación de Yucatán en el Festival Roxy, así como en un foro de rutas en Quebec, Canada, el tren maya, y otros.

Para ahondar en el tema de Progreso, el reportero del Diario le planteó que “ante su señalamiento de que es más fácil borrarlo del mapa y volverlo a construir…”, sin dejar que termine la pregunta la funcionaria lo interrumpió para expresar que “no se vaya a poner eso”, que no era eso lo que quería decir, y pidió a los presentes que no se fuesen por ese lado.

Se le señaló que por como lo planteó se hacía una buena nota; incluso la representante de otro medio dijo: “Hasta como título es bueno”.

La funcionaria insistió en que no se debe ver así.

De nuevo el reportero le planteó que ante ese señalamiento suyo quisiera saber qué se está haciendo, qué paso con el plan que ofreció entregar en 100 días para convertir a Progreso en un polo turístico.

Michelle Fridman respondió que el plazo de los 100 días ya se acabó y en el tiempo acordado se entregó el plan a las navieras, a las que se les ofreció porque amenazaban con retirarse de Progreso.

Luego respondió otras preguntas de los demás medios, pero por lo menos en dos ocasiones interrumpió sus respuestas para pedir que no se fuese a presentar o escribir lo que dijo de desaparecer a Progreso.

Incluso, en una ocasión, al insistir en que no se escriba eso, corrigió de inmediato aclarando que no puede decir o prohibir que la prensa publique algo, “pero ojalá a la nota no se dé ese enfoque”.

Cuando se retiraba de la reunión, su último comentario fue insistir en que “pensemos más en Yucatán” y ojalá, por eso, no escribamos lo que dijo de “desaparecer Progreso”.— David Domínguez

De un vistazo

Gastronomía yucateca

La titular de la Sefotur ofreció rescatar el proyecto de gestionar que la gastronomía yucateca sea declarada “patrimonio tangible de la Humanidad”.

Recursos

El gobierno federal destinará para “Yucatán Península” nueve millones de pesos, tres para cada entidad, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.