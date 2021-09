Es mentira que Yucatán recibirá menos recursos en 2022: Morena

Aumento de 1,723 millones de pesos, afirma morenista

Es mentira que Yucatán vaya a recibir en 2022 menos recursos que en el presente año. Por el contrario, tendrá un aumento de 1,723 millones de pesos, afirmó ayer Ovidio Peralta Suárez, senador de Morena y delegado de ese partido en el Estado.

Lo que pasa, dijo, es que ya no llega al gobierno del Estado o los municipios, como se hacía antes, sino directamente a los programas para la población.

También declaró que no habrá “cacería de brujas” en su partido en Yucatán por las diferencias entre grupos internos.

“Vamos a trabajar en unidad, a buscar la reconciliación, pero hay ciertos temas al interior del partido que se dirimen en los lugares correspondientes para que quienes cometieron faltas sean sancionados como lo prevén los estatutos”, dijo.

“Yo siempre he dicho que la ropa sucia se lava en casa”, indicó.

En conferencia de prensa de la bancada de Morena en el Congreso del Estado para hablar de su agenda legislativa, a la que asistió como invitado el senador, Alejandra Novelo Segura, coordinadora de las y el diputado estatal morenista, desmintieron que Yucatán fuese a recibir menos recursos de la federación el próximo año.

Ayer informamos que el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín dijo que el proyecto de presupuesto de egresos que envió el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión mantiene la disminución de recursos a los Estados del país y en el caso de Yucatán preocupa que la inversión federal tiene una reducción de casi el 89%.

El senador morenista recordó ayer que para Yucatán el presupuesto de este año fue de 15,592 millones de pesos. “Para 2022 la propuesta viene con un incremento real, sin inflación, del 7.1%, equivalente a 1,723 millones de pesos. Es falso que sea menor recurso, que tenga decrementos”, dijo.— David Domínguez Massa.

Al contrario, si le quitamos la inflación tiene un aumento del 11.1%”, dijo.

La diputada Alejandra Novelo reiteró que la diferencia es que ahora el recurso llega de manera directa a la pobblación y los programas de desarrollo ya no llegan por intermediarios, que se eliminaron y eso implica a los gobiernos estatales y municipales.

Vienen aumentando los recursos, Yucatán será beneficiado por una mayor entrada de recursos con el Tren Maya, que implica mayor inversión de parte del gobierno de México, dijo.

“No hemos tenido reducción de presupuesto, la diferencia es que ya no lo controlan los gobiernos estatales y municipales”, reiteró.

El senador Peralta Suárez agregó que “lo que mejor hay que hacer es direccionar de una manera muy distinta el presupuesto, a nivel nacional se ha demostrado que, cuando se hace con austeridady apretándose el cinturón los funcionarios y no el pueblo, se pueden dar resultados”.

Al abundar en este tema, el legislador dijo que el paquete económico es muy ambicioso. Pretende que ingresen a la caja del gobierno federal poco más de siete billones de pesos.

Como ejemplo del crecimiento que se mantiene en los presupuestos el senador citó que el programa de adultos mayores en 2018 tenía cinco millones de beneficiarios y hoy son 7.3 millones y para marzo de 2022 serán cerca de 10 millones.

“Este es un ejemplo de cómo el gobierno pone en el centro a los grupos vulnerables”.

En cuanto a los asuntos de su partido en Yucatán, donde se ha hecho pública la diferencia de grupos, como en esta conferencia a la que asistió el delegado de Morena, pero no se vió a su dirigente estatal Mario Mex Albornoz, tanto el senador como la coordinadora de la bancada insistieron en que no hay divisiones, pero no explicaron la ausencia del dirigente estatal.

El delegado añadió que lo que viene ahora para su partido es la elección de órganos de dirección del Comité Nacional y estatal. Ya el presidente y la secretaria general nacionales están electos por tres años, pero este año y el siguiente hay que renovar consejos distritales, nacionales y órganos de dirección en los estados.

El próximo año se harán afiliaciones, la credencialización y conformación de comités seccionales, para que entre agosto y septiembre del próximo año se hagan la integración de consejos y en noviembre de 2022 esté renovada toda la estructura del partido, incluyendo la de Yucatán.

