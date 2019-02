Es posible acabar con la corrupción, señala un exfiscal 

“Sí se puede combatir”

Ante un auditorio repleto de estudiantes, académicos e invitados, el licenciado Ernesto Canales Santos presentó su libro “¿Cómo nos arreglamos? Testimonio del primer Fiscal Anticorrupción de México”, donde narra cómo pasó, a sus 75 años, de ser un exitoso abogado a convertirse en el primer fiscal mexicano especializado en perseguir los delitos de corrupción y los retos que enfrentó durante los dos años que cumplió ese papel.

Lo acompañaron en la presentación en el salón de usos múltiples de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), el doctor Carlos Alberto Macedonio Hernández, director de la institución educativa, y el periodista Luis Roberto Castrillón.

Canales Santos señaló que su libro es un testimonio de cómo decidió entrar como fiscal anticorrupción en Nuevo León y estuvo un periodo de casi tres años.

“La función la arrebató el Congreso al Ejecutivo y precisamente para que yo ya no siguiera funcionando, entonces quise que esa experiencia se quedara en la historia, que no pasara sin ninguna constancia y fue así que me propuse escribir este testimonio”, aseguró el autor.

Explicó que lo que busca señalar en el libro es que sí se puede combatir la corrupción aun sin voluntad política, pero trabajando caso por caso, pues la ventaja es que el sistema oral actual da tal difusión a los casos que se presentan que es un elemento de temor para los otros funcionarios el verse involucrados en procedimientos de este tipo y se vuelve el mejor antídoto contra la corrupción.

En México, dijo, ha existido la corrupción en la impunidad total porque el estado y los gobernantes no estaban interesados (en combatirla), eran tapados los unos a los otros.

Recordó que cuando el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, gana por más de dos terceras partes la gubernatura con base en un discurso de que él era independiente de los partidos y que podía meter a la cárcel a los corruptos de esos partidos, la población votó mayoritariamente por él.

“Yo nunca fui funcionario público, nunca tuve ningún puesto político, pero vi una oportunidad de poder realizar lo que no se había hecho en el país, combatir la corrupción caso por caso”, dijo el licenciado, quien es abogado por la Escuela Libre de Derecho de Ciudad de México, con estudios de Maestría en Derecho Comparado por la Universidad de Columbia en Nueva York y de Administración y Finanza en Stanford University, Texas University y Tecnológico de Monterrey.

Definición

“La corrupción básicamente es aprovecharse de las funciones públicas para beneficios propios y eso sucede en cualquier puesto”, dijo.

“Lo que aconteció en el país es muy grave porque se hizo costumbre, el sistema unipartidario de 75 años se mantuvo mucho tiempo precisamente por ser un sistema férreo centralista y la corrupción la tenían solo los de arriba”, apuntó.

Explicó que cuando hay la posibilidad de la alternancia de gobiernos empieza a haber otros grupos que entran al poder y ya la corrupción se generalizó porque “si la veían en la cúpula, el siguiente nivel decía si mi jefe lo hace porque yo no, entonces se convirtió en algo de oportunidad”.

“La corrupción es un delito, es robar, desfalcar, engañar, abusar del poder, cosas muy graves y que eso suceda, y que no haya castigo es espantoso, por ello mi libro tiene el propósito de transmitirle a la sociedad que sí se puede combatir la corrupción”, señaló.

Además detalló que se puede combatir construyendo casos de corrupción de uno en uno. “Cuando ese caso llega a la corte, a los tribunales y las audiencias son públicas y está la prensa, salen de ahí y describen todo, y entonces el funcionario público que está realizando la función que ahí se está castigando pues ya lo va a pensar dos veces”.

“A Medina lo metimos a la cárcel y está con cuatro delitos pendientes un exgobernador de Nuevo León. La sociedad va evolucionando y México no tiene por qué pensar que México va a ser corrupto siempre, ha sido corrupto porque hay, hubo o ha habido la oportunidad de desfalcar y que no haya juicios en su contra”, comentó.

Igual destacó que Andrés Manuel López Obrador tiene esa oportunidad también, porque no está cargando con las corrupciones del PRI y el PAN anteriores, entonces puede tener la independencia de tomar acción contra los que lo cometieron.

Al hablar sobre el libro, el doctor Macedonio Hernández dijo que la corrupción no viene de las instituciones, viene de más atrás, desde los valores que se obtienen durante la vida y se está en una sociedad a la que cada día le faltan más valores.

Aseguró que si un servidor público tuviera esa enseñanza de los valores morales, entonces no habría casos de corrupción.— Luis Iván Alpuche Escalante

Obra Presentación

Ayer Ernesto Canales Santos presentó su libro en la Facultad de Derecho de la Uady.

Periodista

Luis Roberto Castrillón señaló que es un libro para gente que tiene una idea de lo que es el reto de luchar contra la corrupción, pero no es parte de todo lo que conforma el ejercicio de Derecho en México.

Facilidad

“Es un libro fácil de leer, ameno, muy claro y de carácter anecdótico lo cual permite hacer un recorrido de un espacio en la vida de una manera larga y de pronto entrar a la función pública”, indicó.

Conocimiento

El periodista aseguró que conocer los antecedentes de algunos casos es la puerta que puede abrir este libro, es parte de un proceso de la recomposición de un sistema de justicia penal en México que se refleja desde hace unos años en la formación de los egresados.