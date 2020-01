Es posible ampararse contra el nuevo impuesto de seguridad, afirman expertos

El amparo, vía ante un derecho, dice especialista

Sí procedería el amparo indirecto contra el cobro del nuevo derecho de seguridad en Yucatán, porque hay una cantidad asignada por la Federación para atender ese rubro, y con el gravamen se impone una base de doble tributación, por lo que existen fundamentos de violación que lo sustentarían, según se desprende de una consulta hecha a la Facultad de Derecho de la Uady en torno a esta nueva disposición del gobierno del Estado.

“Lo que procedería y el recurso que tiene la ciudadanía contra este derecho es el amparo indirecto, porque hay una cantidad asignada, por lo que imponen una base doble de tributación entre otros agravantes y hay 30 días hábiles para promoverlo a partir del día que se publicó en el Diario Oficial del gobierno del Estado”, precisó Daniel Esteban Castro Alejos especialista en defensa fiscal, administrativa y comercio exterior.

Ante los diversos señalamientos e inconformidades públicas que han surgido en torno al cobro de este nuevo derecho sobre seguridad, el Diario buscó la opinión de la Uady, como una institución académica seria, de prestigio y credibilidad, a lo que el director de la Facultad de Derecho, Carlos Alberto Macedonio Hernández, nos canalizó con Castro Alejos, quien es catedrático de esta institución y lo considera el especialista en la materia, y calificado para opinar al respecto.

Castro Alejos realizó un análisis sobre este derecho de seguridad, incluyendo sus comentarios sobre lo que en su opinión procede, que en definitiva concluye sí hay forma de evitar su aplicación, y sería mediante la promoción de un amparo indirecto, incluso en su despacho ya se prepara para aprovechar este recurso legal, según nos comentó.

El profesionista informó que este derecho califica como autoaplicativo, lo cual quiere decir que uno tiene que acudir a pagarla, pero para empezar el gobierno no tiene la capacidad para cobrarlo es por eso que está buscando el convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que ésta se lo cobre a la ciudadanía a través de los recibos de consumo de luz, donde ya vendría incluido.

Asignación

“Existe además una cantidad de recursos asignados, incluso por la Federación para la atención de los gastos de seguridad en los estados, y esto sería una de las fundamentaciones de las violaciones que se cometen con este nuevo derecho de seguridad, que además no les compete, por eso la alternativa de defensa que tiene la ciudadanía contra su aplicación es el amparo indirecto”, recalcó.

Para sustentar sus afirmaciones el catedrático de la Uady presenta un análisis, del cual elaboramos un resumen que a continuación se expone:

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el pasado 31 de diciembre se precisa que “Son sujetos del derecho por la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública, los propietarios o poseedores de predios ubicados en el estado de Yucatán. Es objeto de este derecho el aprovechamiento del servicio y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de seguridad pública de la que gozan los habitantes del estado de Yucatán”.

“La cuota mensual por el derecho previsto en este capítulo será de 3.44 UMA. Dicha cuota no podrá ser mayor que la cantidad que resulte de aplicar el 8% a las cantidades que el contribuyente deba pagar en particular, por su consumo al suministrador de servicios básicos”.

El especialista precisa que en lo que concierne al objetivo del gravamen, que indica “es objeto de este derecho de aprovechamiento del servicio y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de seguridad pública de la que gozan los habitantes del estado de Yucatán”, se realiza una doble base de tributación.

Federación

“En primer término, porque ese gravamen lo determina (a manera de derechos) por el aprovechamiento del servicio y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de seguridad pública de la que gozan los habitantes del estado de Yucatán; sin embargo, eso está previsto y gravado a nivel federal, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, publicado en el Diario Oficial federal el 11 de diciembre de 2019, el cual establece la aplicación de contribuciones (entre las cuales se encuentran los derechos acorde con la clasificación del articulo 2 del Código Fiscal de la Federación) en materia de seguridad publica o nacional, lo cual se establece así:

Esta disposición se encuentra contenida en el Capítulo Único de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales de Ciudad de México.

En el artículo VIII, inciso I) El resultado de la distribución entre las entidades federativas de los recursos que integran los fondos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se presenta en el Tomo IV de este Presupuesto de Egresos, con excepción del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), cuya distribución se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.

IX. El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobará a más tardar en el mes de enero, los criterios de distribución de los recursos de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo establecido en el artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En sus párrafos tercero y cuarto este artículo establece que, para tales efectos, los convenios relativos a estos fondos establecerán mecanismos que contribuyan a agilizar la recepción y el ejercicio de los recursos que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de Ciudad de México.

Dicho consejo promoverá que, por lo menos, el 20 por ciento de los recursos del FASP se distribuya entre los municipios y las demarcaciones territoriales de Ciudad de México, conforme a criterios que integren el número de habitantes y el avance en la aplicación del Programa Estatal de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.

Presupuestado

Castro Alejos precisa que ante esto “si bien en el referido artículo ese gravamen lo determina el Ejecutivo estatal (a manera de derechos) por el “aprovechamiento del servicio y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de seguridad pública de la que gozan los habitantes del estado de Yucatán” para el ejercicio de 2020, es el caso que el recurso económico para tal efecto ya fue asignado por el Ejecutivo federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, publicado en el DOF el 11 de diciembre de 2019, en materia de seguridad publica o nacional, lo cual se establece así en el siguiente numeral.

“Artículo 9. El presente Presupuesto de Egresos incluye la cantidad de $4,000,000,000 para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública, con la finalidad de favorecer a los municipios y demarcaciones territoriales de Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función, que realicen un fortalecimiento destacado del desempeño en seguridad pública, de sus capacidades institucionales y policiales”.

El catedrático señala que con esto “luego entonces, además de que se impone una base de doble tributación, ya se tiene un presupuesto asignado para lo pretendido”.

Facultad federal

El licenciado Castro Alejos añadió que “en segundo término, y aun cuando se ha hablado de la doble tributación, si bien en el referido artículo ese gravamen lo determina (a manera de derechos) por el aprovechamiento del servicio y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de seguridad pública de la que gozan los habitantes del estado de Yucatán, no hay que olvidarse que en materia de seguridad publica o nacional, eso es facultad privativa de la Federación, conforme al artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Federal, que señala lo siguiente: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función…

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia.

“La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

El profesional y catedrático de la Facultad de Derecho considera que ante esto “además de que se impone una base de doble tributación, se invade la esfera federal sin competencia alguna para ello”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Por tanto el catedrático de la Facultad de derecho concluye que si procedería el recurrir a un amparo indirecto, en contra de este nuevo derecho de seguridad que entró en vigor el pasado miércoles primero del presente mes, y aún se está en los tiempos correctos para promoverlo.

Posible combate al nuevo derecho de seguridad

Más de las opiniones de Daniel Esteban Castro Alejos, experto en materia de defensa fiscal, administrativa y comercio exterior.

Base tributaria

En lo que concierne a la base de la nueva tributación por seguridad se señala que: “La cuota mensual por el derecho previsto en este capítulo será de 3.44 UMA. Dicha cuota no podrá ser mayor que la cantidad que resulte de aplicar el 8% a las cantidades que el contribuyente deba pagar en particular, por su consumo al suministrador de servicios básicos.”, el especialista considera que dicha base es incierta, genérica e inequitativa, por lo siguiente: a) El término “consumo al suministrador de servicios básicos” no es claro ni limitado, pudiéndose aplicar a discrecionalidad del encargado de la determinación y cobro del derecho.

b) La base que lo será “La cuota mensual por el derecho previsto en este capítulo será de 3.44 UMA” es inequitativa, al no hacer un distingo entre predios con actividad comercial o habitacional, quienes no deben tener el mismo trato.

c) La base de que lo será “La cuota mensual por el derecho previsto en este capítulo será de 3.44 UMA” no respeta el principio de proporcionalidad tributaria, al dar un trato genérico, tanto a predios habitacionales en zonas de elevada plusvalía respecto de aquellas quienes no gozan de dicha plusvalía; y en cuanto a predios comerciales, sucede lo mismo, pues el uso de suelo y el giro del negocio denota una mayor o menor capacidad contributiva.

