Anuncia el IMSS estímulo para los médicos rurales

Al comparar a los distribuidores de medicinas con “huachicoleros”, el presidente Andrés Manuel López Obrador les advirtió ayer en Maxcanú que si no ofrecen precios justos, “sin moches” y con utilidades razonables, comprarán los medicamentos en cualquier parte del mundo.

Durante su recorrido número 59 a un hospital rural del Instituto Mexicano del Seguro Socia, López Obrador reclamó que al igual que quienes se dedican al robo de combustible, los distribuidores de medicamentos quisieron jugar a las vencidas con su administración.

“Hoy en la mañana (por ayer) llegó el primer cargamento de medicamentos desde Francia para los niños con cáncer y vamos a comprar los medicamentos en cualquier parte del mundo, nada de sabotaje, ya se acabó la corrupción”, afirmó, de acuerdo con nota de “El Universal”.

Ante el gobernador, el gabinete de Salud, personal médico y enfermería, el titular del Ejecutivo aseguró que no dará un paso atrás y quien quiera hacer negocio con su administración está permitido, pero con utilidades razonables. “Es que éstos eran unos voraces, y la única justificación que dan es que entregaban ‘moches’, para tener esos contratos; es decir, tenían que sobornar a las autoridades y eso ya no se permite. Vamos a seguir comprando los medicamentos en México si dan precios justos y hay utilidades razonables, nada que vamos a comprarlos a 200 o 300% de lo que lo valen en los laboratorios. ¡Ah!, pero si no quieren así, si van a sabotear para que no tengamos los medicamentos, los compramos en el extranjero, porque la salud del pueblo de México es primero”, advirtió.

En el anterior punto de la gira, Oxkutzcab, el director general del IMSS, Zoé Robledo informó que a partir del 1 de enero de 2020, los médicos especialistas del instituto ganarán un 15 por ciento más para aquellos que trabajen en zonas alejadas, peligrosas, marginas o de difícil acceso.

El objetivo de este estímulo, de acuerdo con el gobierno federal, es que los médicos especialistas se queden a trabajar en las comunidades más lejanas y pobres de la nación.

Condiciones

También explicó que la fórmula para este incremento se tomó en cuenta la distancia del municipio, el acceso a vías de comunicación, el índice de pobreza del municipio donde laboran, así como la inseguridad.

Robledo hizo el anuncio ante el presidente López Obrador, el gobernador Mauricio Vila (PAN), el gabinete de Salud, médicos y enfermeras en el patio del hospital rural de esa comunidad.

Mandatario

El presidente convivió unos minutos con gente de Muna, con quienes jugó sóftbol.

Vídeo

En su cuenta de Twitter, @lopezobrador_, compartió un vídeo en el que golpeó en dos ocasiones la pelota para después iniciar una carrera y luego tomarse fotos con los jugadores de dicho partido.

Antojo

“Pasamos por Muna y estaban jugando. Nos paramos; no me quedé con las ganas. No era béisbol, sino softball, pero algo es algo”, publicó el mandatario.