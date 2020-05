“Es restricción de horarios”

Lila Frías: Los alcaldes toman medidas extremas

“Es tiempo de exhortar a las autoridades para que emitan lineamientos claros a nuestros alcaldes, al gobierno estatal, sobre todo porque el federal no creo que lo haga, ya es momento, porque a falta de esto hoy los alcaldes toman medidas extremas, desesperadas, y muchas veces ni las toman”, dijo ayer Lila Frías Castillo, diputada el PRI.

“Yo le diría incluso a la Comisión de Derechos Humanos del Estado que no espere a que se cometa algún error y, sobre todo se pase por encima de los derechos, que de una vez emita un documento con los lineamientos debidos”, añadió.

El Ayuntamiento de Progreso dispuso que a partir de ayer martes se restringiría el horario para que sus habitantes circulen de las calles, solo podrán hacerlo de las cinco de la mañana a las siete de la noche, a quienes se sorprenda fuera de ese horario en la calle serán detenidos, y en Umán al contrario por órdenes de la Codhey retiraron el “toque de queda” que tenían, por ser incorrecto.

Entrevistada sobre el “toque de queda” en Progreso, donde ella vive, la legisladora precisó que se trata más bien de una “restricción a la movilidad”, porque los alcaldes no tienen facultades para declarar los “toques de queda”, aún sea en su propio municipio, y es a lo que se refiere cuando habla de las medidas extremas y desesperadas en los ayuntamientos.

En el caso de Progreso, la legisladora comentó que esta medida será muy complicado aplicarla en este momento, por dos condiciones, primero que tiene una población flotante laboral muy numerosa que entra y sale del puerto todos los días y es difícil de parar esa parte de la economía, “y segundo, sin ofender, la gente que tiene casa de verano en ese puerto no deja de entrar y salir, siempre ha sido así, eso hace que la condición de la movilidad sea difícil de controlar”.

Lila Frías declaró que entiende a las autoridades municipales, sobre todo en Progreso, donde en las últimas semanas la gente se relajó y el aumento de contagios se disparó y no duda que siga creciendo por la naturaleza, y aunque no tiene facultad para declarar “toque de queda”, sí pueden tomar decisiones en torno a la movilidad.

Flexibilidad

La diputada comentó que ayer por la mañana se entrevistó con el alcalde de Progreso y éste le ofreció que habrá flexibilidad en la aplicación de esta restricción, pues está consciente de la situación sobre todo de que muchos comercios trabajan basados en el reparto a domicilio de sus productos y hay que apoyarlos, se dará facilidades a repartidores.

“Debe haber flexibilidad amplia, porque la gente por su naturaleza y actividades se tiene que seguir moviendo, más cuando ahora muchos ya no salen de su casa y piden los servicios a domicilio, hay quienes de plano ya no salen e insisto requieren el servicio a domicilio”, indicó.

La legisladora reiteró que en el caso de Progreso no se trata de un “toque de queda” es restricción de horarios, para eso sí tiene facultades el alcalde, y si no lo fuera, pues ante una situación desesperada es mejor que no hacer nada.

Se debe entender —continuó la diputada—, sobre todo que las autoridades entiendan que es una restricción y conciencien a la gente de la necesidad de regresar a la casa, que tengan claro los que operaran estas restricciones, que hay que hacer conciencia, a menos que sea una situación extrema, entonces que procedan a llevarlos a la cárcel.

Lila Frías insistió en que por estas situaciones en los municipios urge que las autoridades, el gobierno del Estado, a que emitan lineamientos claros a los alcaldes, y pedir a la sociedad que no baje los brazos, no se confíe.

“Hay desesperación, el estado emocional de las personas que les ha causado el encierro empieza a afectar a todos, pero hay que ser conscientes de que estamos en los más duro, y luego vendrán las muertes, así que lo mejor es seguir en las casas”, comentó.

Por último la diputada priista comentó que le dio gusto saber que el gobernador decidió hacer más pruebas por esta enfermedad del coronavirus, pero ojalá las ponga a disposición de los municipios, al final no todo el diagnosticado va al hospital, solo tiene que ser aislado, pero si no se sabe quién lo tiene, cómo saber entonces a quién se debe aislar.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA