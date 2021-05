“Es su deber desde la fe”: Obispo yucateco exhorta a votar este 6 de junio

Ir a votar es un deber de todo cristiano, recordó el obispo auxiliar de Yucatán Pedro Mena Díaz ante la cercanía del proceso electoral del 6 de junio.

No debe ser una decisión de “no voy a participar”, subrayó. Es un deber. Soy parte de una sociedad, parte de una ciudadanía y el día que deje de participar pues dejo de tener voz.

El que no vota no puede opinar después, consideró el prelado. Si yo sigo opinando, sigo diciendo lo que me parece bien, lo que me parece mal, lo que puedo exigir siempre en un contexto de paz, entonces implica que yo cumpla con mi voto.

El obispo Mena Díaz comentó que, por ejemplo, si los laicos católicos han sido llamados para ser presidentes de casilla, secretarios, entre otras funciones, es su deber cumplir allá, para que como laico vea que todo se hizo de acuerdo con la ley, con limpieza y sin presiones, para que todo salga bien. Es su deber desde la fe.

Todos tenemos que actuar de acuerdo con nuestras propias convicciones y las convicciones de los que tenemos religión, que tenemos fe, van basadas en la palabra de Dios, eso no lo podemos olvidar, expresó el obispo.

Nosotros debemos dejarnos marcar por la Biblia, por la palabra de Dios que es el Evangelio, subrayó.

Entonces tenemos que hacer una opción de una votación, de algo que tiene que ver con el bien común porque el Papa lo ha dicho: la política es una forma más alta de caridad, en el buen sentido de la palabra, no como muchas veces ha sucedido con la política, explicó.

El prelado comentó que ha sido testigo de cómo grupos apostólicos muy unidos se dividieron, familias se dividieron, y yo decía: ¿dónde está el valor del Evangelio, dónde está el valor de lo espiritual? Conozco otros grupos apostólicos donde simpatizando con distintos partidos ante todo estaba su fe y se respetaban. Eso es lo que nosotros buscamos.

Lo que buscamos es que se mantenga siempre nuestra libertad, esa libertad de culto, que se promueva la dignidad de la familia, la dignidad de las personas.

Monseñor Mena comentó que en la iglesia han tomado medidas para evitar la propagación del Covid y una de ellas es que no han pedido que se hagan las reuniones habituales en las iglesias y que se eviten las campañas electorales en las que no se cuidan, en las que hay gente caminando amontonada en las calles, entre otros.

Cuidados

Hay que decir a todos que nos debemos seguir cuidando y que no dejemos que nos gane la pasión, que nuestra salud no quede en un segundo plano, indicó el prelado Pedro Mena Díaz durante una entrevista al concluir la celebración de misa de reconocimientos y despedida a cinco canónigos de la Catedral, información de la que damos cuenta en otra nota.