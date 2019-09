Un analista habla de la reunión en Palacio Nacional

La reunión de 34 empresarios yucatecos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el martes en Palacio Nacional, en la que le dieron a conocer proyectos de inversión por 81 mil millones de pesos, “es un acto muy importante”, entre otras cosas, “porque permitió establecer una relación directa entre ambas partes, sin intermediación de los dirigentes de cámaras”, afirma el economista Raúl Vela Sosa.

Además, dice, la reunión se hizo en un momento oportuno; es decir, cuando se está preparando el presupuesto del gobierno federal para 2020, lo que más adelante nos permitirá saber si la Federación prevé apoyar económicamente a algunos de estos proyectos.

Vela Sosa también se refiere a que algunos de los empresarios presentes en la reunión son críticos de AMLO. “Más bien son críticos del modelo de gestión del presidente, pero creo que la mayoría de ellos tiene esperanza en el nuevo gobierno”, señala.

Añade que la reunión en Palacio es importante, porque por primera vez desde el inicio del nuevo gobierno, los empresarios yucatecos tienen la oportunidad de mostrarle al presidente sus nuevos proyectos “ya costeados”. Lo interesante, afirma, es que no son proyectos de la Federación, sino suyos, aunque falta que conozcamos más detalles de esos proyectos, si son de servicios, industriales, agrícolas, etcétera.

Asimismo, resalta que “la relación directa establecida entre López Obrador y los empresarios es una buena señal, porque quienes asistieron a la reunión lo hicieron al margen de las agrupaciones empresariales formales. Fueron convocados por lo que representan, por sus proyectos en puerta”, dice.

Vela Sosa, investigador universitario, doctor en Comercio Internacional, exfuncionario público y exdirector de la Facultad de Economía de la Uady, señala que ahora lo importante es darle seguimiento a esa reunión y una forma de hacerlo es saber si el gobierno federal apoyará económicamente a alguno de esos proyectos en su Presupuesto de 2020.

Existe esa posibilidad toda vez que el mensaje de la Federación es el de seguir reduciendo el gasto corriente y ajustar más el gasto en general, para recuperar recursos económicos que puedan destinarse a la inversión pública.

¿No cree que esa reunión fue solo formalidad, dado que por lo menos algunos de los asistentes son críticos de la política del Presidente López Obrador?, pregunta el Diario.

Creo más bien que, en todo caso, éstos son críticos del modelo de gestión del nuevo gobierno, ellos estaban acostumbrados a otros modos, a otros tratos, responde.

¿Pero considera que esos empresarios convocados a Palacio tienen confianza en el nuevo gobierno?

Más que confianza, contesta, “lo que creo que tienen es esperanza, que se traduce en expectativas”.

Hablando de proyectos, ¿considera que el de la Zona Económica Especial, impulsado por el sector empresarial y el gobierno federal en el sexenio pasado, ya está definitivamente sepultado?

Lo dije en el foro organizado por Megamedia sobre el tema, responde el Dr. Vela. “La Zona Económica prevista para Yucatán tiene graves inconsistencia de origen y me parece que es un proyecto que no prosperará, por lo menos en la actual administración. Una prueba de esto es que no se incluyó en el Presupuesto de Egresos de 2019 y lo mismo pasará, creo, en el presupuesto del próximo año”.— HERNÁN CASARES CÁMARA

