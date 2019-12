Es “la gota que derramó el vaso” un alza aprobada

En opinión de algunos hoteleros locales, el incremento del 3 al 5 por ciento del Impuesto al Hospedaje, que recientemente aprobó el Congreso del Estado, es “una disposición desmedida e injusta” a un sector que ya “de por sí está sobregravado”, y solo vendrá a afectar seriamente al sector turístico de la entidad.

Hoteleros y otros empresarios de turismo en el Estado se reunieron ayer en privado en el hotel El Conquistador, para mostrar que hay unidad en este sector, y al terminar la reunión se entrevistó a algunos asistentes sobre el alza.

Ricardo Dájer Nahum, exlíder de los hoteleros locales, de la Cámara de Comercio de Mérida y exfuncionario estatal, opinó que “en realidad la actividad turística, lo que es la hotelera en lo particular, esta sobregravada, si es poco o es mucho el dos por ciento que ahora se aumenta, es la gota que derramó el vaso”.

“El dos por ciento es adicional al tres por ciento anterior, más el 16% de IVA; por cada peso que cobra un hotel, 21 centavos son para impuestos directos y de ahí pagas todo lo demás: al de la plataforma tecnológica, que cobra entre el 15 y 25%, depende del tamaño y tipo de hotel; el Impuesto Sobre Nómina, Seguro Social, Infonavit, pago de la electricidad, Impuesto Sobre la Renta, mantenimiento, gastos de promoción… ¿cómo queda al final?”, expresó.

El empresario hotelero advirtió que esta nueva alza puede llevar a una situación difícil. “Hay zonas del Estado, por ejemplo Izamal, donde ya están en venta algunos hoteles… en 2013 y 2014 había 60 hoteles a la venta. No queremos llegar a eso otra vez”, apuntó.

El hotelero recordó que tuvieron tres meses malos, agosto, septiembre y octubre, y hay una tendencia negativa; hay un 13% menos de afluencia a Chichén Itzá por el aumentos del precio de la entrada que se aprobó el año pasado… debe considerarse todo esto”, puntualizó.

En cuanto a las medidas contra este aumento, Dájer Nahum dijo que Héctor Navarrete Medina, como líder actual de los hoteleros de Yucatán, ya informó que va a convocar para la próxima semana a una reunión con todos los hoteles agremiados y no agremiados que participaron en el último foro, que fueron más de 100, para discutir este punto.

El exfuncionario añadió que están esperando también la publicación de este aumento en el Diario Oficial del Estado para proceder.

“Pero eso también nos deja muy claras algunas cosas: quiénes nos quedaron a deber a los yucatecos, al propio sector empresarial; qué va a hacer el sector turístico para evitar que vuelva a pasar lo de 2018 y este año, quién dialoga por nosotros, quiénes son nuestros interlocutores ante nuestras autoridades… son cosas que hay que tomar en cuenta y tomar decisiones, organizarnos para trabajar con todo el soporte técnico y jurídico necesario para discutirlo”.

“Aprueban sin saber…”

“No es posible que unos dirigentes empresariales se sienten a discutirlo, les muestren cinco láminas, levanten la mano y aprueben sin saber la profundidad y el impacto económico que esto representa, porque todo tiene consecuencias”.

Jorge Torre Loría, también expresidente del Consejo Empresarial de Turismo y empresario hotelero, informó que ya están analizando los abogados, con apoyo del presidente de los hoteleros, las medidas a tomar, para ver si es motivo de amparo y evitar este injusto aumento, pero todavía no hay nada en concreto.

“Si logramos una presunción de los abogados de que lo podemos ganar con el amparo, creo que lo tenemos que hacer”, afirmó.

El empresario manifestó que este aumento al impuesto “es injusto. Los impuestos no pueden aumentarse en forma desmedida, y aquí se está aumentando el 66%, entonces esta puede ser una de las cosas por las que ganemos el amparo, pero puede haber más. En eso están y estamos pendientes de nuestro presidente”, acotó.

David Escalante, de Amigo Yucatán, del ramo de los touroperadores, comentó que el aumento a impuestos siempre afecta a la industria turística. El año pasado fue el incremento al precio del acceso a la zona arqueológica de Chichén, “con lo de hoy, nos han pegado ya dos veces seguidas. Hemos platicado y dicho que no se vale, al final pueden venir y platicar, pero hay que ver lo que viene”.

Carol Kolozs Fischer, empresario hotelero, dijo en contraste que, en parte, no ve mal el aumento a este impuesto, pero que apoya se sigan buscando soluciones para ver la posibilidad de que al final no se aplique.

“Yo creo que es importante definir los fondos de estos asuntos. Esta cosa viene de una manera muy global y se aterriza eventualmente en un incremento de impuestos, en un Estado que está buscando cómo defenderse de una manera u otra”, dijo.

El empresario citó que, en particular los hoteleros, no quieren obviamente ver impuestos adicionales, pero piensa que sí están en una situación, en el país en general, donde los apoyos con los que contaba el gobierno del Estado para cumplir no los están encontrando.

“Tienen que buscarlos (los apoyos) por algún lado. Yo en lo particular pienso que hay muchas opciones y a lo mejor podríamos haber encontrado una diferente, pero al final de cuentas la Cámara de Comercio, donde participo, se decidió por el proyecto del aumento al impuesto hotelero, y en ese sentido sigo con la Cámara en esa decisión”, dijo.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Opinión dividida

El empresario hotelero Carlos Kolozs Fischer dijo que entiende el aumento aprobado, pero “también respeto inmensamente lo que la Asociación de Hoteles defendió”.

Postura respetable

“Héctor (Navarrete, líder hotelero) ha dicho, y hay que respetar, que no estaban de acuerdo y pelearon este asunto hasta donde pudieron, y eso es respetable… seguiremos dialogando para buscar soluciones a lo que ocurre”.

