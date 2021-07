“Es una tremenda oportunidad”

Con próxima obra se detonará el comercio exterior

Tenemos bastante crecimiento y viene lo mejor con la ampliación del calado y terreno del Puerto de Altura de Progreso, señaló el presidente de la Asociación de Maquiladoras de Exportación (Index Yucatán), Alberto Berrón Bolio, al referirse al futuro del sector.

“Tenemos la suerte de ser el cordón umbilical de Estados Unidos. Este país es la locomotora y México es uno de sus vagones, si acelera la locomotora nos jala a paso veloz, eso está sucediendo ahorita en Yucatán”.

También dijo que está próxima la apertura de la planta automotriz japonesa Uchiyama, la fábrica china de cocinas integrales Wood Genix duplica su capacidad de producción, lo mismo la constructora de barcos de recreo, lanchas y catamaranes Invincible Boats; el Cedis de Walmart ya exporta a Centroamérica; maquiladoras del ramo joyero, aeronáutico y mueblero también crecen al doble.

“El crecimiento para los siguientes tres años son del 50% de las empresas que ya están acá, y el otro 50% son empresas que llegan por primera ocasión”, detalló.

“Haciendo un poco de retrospectiva puedo decir que en la época del henequén figuró Progreso en el comercio exterior por el muelle de arcos, pero cuando terminó esta industria las exportaciones prácticamente desaparecieron de Yucatán”.

“La construcción del Puerto de Altura, conocida como Isla Cervera, puso de nuevo en la foto del comercio internacional a Yucatán, renacieron las exportaciones por el intercambio comercial con Estados Unidos y la llegada de maquiladoras y el desarrollo de la agroindustria, y ahora el Puerto de Altura vivirá su tercera temporada. Aumentar el calado de navegación de 9.75 a 14 pies de profundidad y aumentar 40 hectáreas la superficie terrestre (que quedará en 72 hectáreas) permitirá que cualquier buque, el más grande que exista en el mundo, podrá atracar en la API de Progreso”.

Nicho

El empresario destacó que la modernización del Puerto de Altura de Progreso abre una tremenda oportunidad para Yucatán porque llegarán cruceros más grandes y las exportaciones se potenciarán por la llegada de buques de carga más grandes, lo que disminuye notablemente los costos logísticos de transporte. Sin embargo, la construcción del astillero italiano Fincantieri pondrá a Yucatán en el mapa mundial de embarcaciones marítimas.

Será el primer astillero que se construye en Latinoamérica y eso generará una nueva oleada de inversiones en el sector exportador, marítimo y construcción y mantenimiento de embarcaciones porque traerá a muchos proveedores, giros relacionados con la náutica, agroindustria, es decir, subirá a otro nivel las exportaciones de Yucatán.

Plazo

“En 15 años el comercio exterior va a detonar en Yucatán y el puerto de altura de Progreso será el motor de las actividades económicas”, pronosticó.

“Se va a duplicar o triplicar el volumen de exportaciones y crecerá la inversión extranjera y local en la industria manufacturera. El año 2023 (plazo para realizar la modernización de la API) está a la vuelta de la esquina, los yucatecos debemos abrir los ojos para aprovechar las ventajas de esta oportunidad que vive Yucatán”.

Destacó que la inversión en la modernización del Puerto de Altura será mediante las concesiones a la iniciativa privada, por lo que el costo del proyecto será muy menor para los contribuyentes porque no usarán recursos de los impuestos de los mexicanos, lo que podrá destinarse a otras prioridades del gobierno federal.—Joaquín Chan C.

Respecto a las exportaciones, dijo que en 2020 fue un año atípico y este sector cayó un 50% aproximadamente, pero en lo que va del año hay una recuperación creciente y esta tendencia se consolidará al concluir el año.

Recuperarán al cien por ciento los empleos que perdieron por la pandemia, las exportaciones crecen de 10 a 20% en comparación con 2019 y seguirá en ascenso porque el costo del transporte de productos de China a Estados Unidos aumentó enormemente. Por ejemplo, el flete de un contenedor de China a Los Ángeles, Estados Unidos, costaba 3,000 dólares antes de la pandemia, hoy cuesta 14,000 dólares. Además, por la guerra comercial entre ambos países se impusieron aranceles y eso dificulta las exportaciones. A diferencia de esta situación, los fletes de México a Estados Unidos no subieron, el mercado americano demanda a México los productos que no pueden traer de China, la cercanía entre ambos países y el tratado comercial también son factores favorables.

“Hay muchísima chamba en productos textiles para Estados Unidos, actualmente las empresas del giro textil de exportación están llenos en su capacidad de producción, quizá estén al 90 o 100%”, indicó. “Estamos en un momento privilegiado de las exportaciones en el sector textil, pero la industria local textil no pasa por un buen momento por la pandemia. El sector exportador se recupera rápido porque Estados Unidos no ha dejado de comprar, al contrario, está pidiendo los productos que no quiere fabricar China porque le sale caro las exportaciones”.

De acuerdo con información que tiene disponible la API de Progreso en su página web, en el primer semestre de 2021 movió 3.363,582 toneladas de carga comercial, lo que representó un incremento de 15.4% respecto al mismo período de 2020. Arribaron 312 buques de carga al puerto yucateco. La carga general tuvo un aumento del 180.5% y movilizaron azúcar, varillas, rieles, alambrón, alimentos para cerdos, cemento, maquinaria; en mineral a granel movieron 122,089 toneladas, un crecimiento de 131%, por el transporte de un nuevo producto “clinker”, coque de petróleo, fosfato de amonio y fertilizantes; transportaron 439,652 toneladas en contenedores (82,388 TEU´s) lo que fue un aumento del 23% y en hidrocarburos también aumentó un 15.7%.