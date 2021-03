Escándalo panista llega a la tribuna del Congreso local

En presencia de Víctor Merari Sánchez Roca, diputado local del PAN, aunque pretendió ignorar la intervención de su compañero del PRD, Alejandro Cuevas Mena, que desde la tribuna del Congreso pidió al gobernador y a los alcaldes que contratan las empresas del panista que aclaren la situación y el escándalo que ha surgido por los negocios del legislador, con el fin que se cumpla con la transparencia y el combate a la corrupción.

“Siempre he pensado que aspirar a ganar dinero no es un delito; ser empresario, dedicarte a los negocios es legítimo, pero un servidor público (en este caso Sánchez Roca) no debe hacer negocios con el recurso público. Como señaló el célebre uruguayo José Mujica, ‘a los que le gusta mucho la plata hay que correrlos de la política’”, expresó el perredista.

En la sesión plenaria de ayer en el Congreso se aprobó por unanimidad la convocatoria para el registro de candidatos a recibir el reconocimiento a la Excelencia Docente del Estado, dirigido a los otros poderes del Estado, organizaciones sociales, culturales, de enseñanza básica y superior, asociaciones civiles y demás instituciones educativas para presentar propuestas.

Como parte de los asuntos en cartera, se turnó a comisiones diversas iniciativas y propuestas de reformas constitucionales para su estudio y dictamen, así como copia para cada uno de los 25 legisladores del oficio enviado por el ombudsman Miguel Sabido Santana, en el cual hace comentarios sobre el decreto de modificación a la ley de salud en materia de nutrición y combate a la obesidad.

De igual forma se turnó a la Auditoria Superior del Estado y a la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción un escrito de la asociación civil Transparencia Emeritense, la cual pide se investigue hechos notoriamente públicos que estén relacionados con servidores públicos, que pudieran generar un daño o perjuicio a la hacienda pública, la falta de transparencia y rendición de cuentas.

Caso

En asuntos generales, el único en hacer uso de la tribuna fue el perredista Cuevas Mena, quien llevó al Congreso el tema del panista Sánchez Roca, quien se ha visto envuelto en un escándalo por sus empresas con prestanombres, que brindan servicios al gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y otros municipios, al parecer incurriendo en un tráfico de influencias para conseguir los contratos.

“Hoy es noticia pública que un integrante de este Congreso, concretamente el diputado Merari Sánchez Roca está siendo señalado por los medios de comunicación, por su vinculación a tres empresas que son proveedoras de gobiernos municipales y dependencias estatales, con contratos adjudicados en su mayoría y de manera directa”, expresó el diputado del PRD.

Tras hacer un recuento de todo este escándalo, mientras Sánchez Roca, de pie, platicaba con su coordinadora de bancada, Rosa Adriana Díaz Lizama y su compañero panista Miguel Rodríguez Baqueiro, como si ignorará lo que se decía de él, Cuevas Mena precisó: “Nosotros los diputados no somos jueces, no es mi pretensión juzgar al diputado Merari. No obstante, por una necesidad de estricta transparencia y combate a la corrupción, les pido a todos los legisladores que exhortemos al gobernador, para que instruya a la contralora del Estado Lizbeth Basto Avilés y a las dependencias involucradas a hacer una exhaustiva investigación para que se transparenten las acusaciones que involucran al legislador panista, sus familiares y empleados”.

Personaje

Para ponerle su punto característico de ironía a los planteamientos, Cuevas Mena al comentar que entre los prestanombres del panista se encuentra su chofer, comentó “ya tenemos aquí a nuestro Nico yucateco”, en alusión al chofer del presidente.

Cuevas Mena añadió que el gobernador Mauricio Vila Dosal siempre ha sido muy claro al señalar que en su gobierno no se permitirán actos de corrupción, ni de influyentismo, “por eso seguro que ordenará transparentar este bochornoso episodio”.

“Del alcalde de Mérida (que también tiene contratos con las empresas del diputado panista), no me espero nada, nos esperamos una actitud congruente, a ese lo vamos a sacar del palacio municipal, entre otras cosas, por su incongruencia y corrupción que existe en el Ayuntamiento, no obstante también le exigimos que aclare la vinculación de su administración con estos negocios del diputado Merari”, afirmó.

De igual forma exhortó a la síndica de Kanasín y de todos los municipios involucrados, a actuar en congruencia.

“Acciones como éstas son por las que los ciudadanos cada vez confían menos en los funcionarios públicos y en los partidos políticos. Por eso les pido a todas y todos los diputados: que ante los actos de influyentismo y de corrupción de cualquier funcionario, no nos quedemos callados, que se transparente el caso del grupo Merari”, concluyó el perredista, sin que nadie le respondiera en la tribuna, todos callaron.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA