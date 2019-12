Escaso impacto electoral

No ven efectos del Presupuesto en el proceso de 2021

A pesar de su impopularidad, las cargas tributarias aprobadas en el Presupuesto 2020 no tendrán mucho impacto en los resultados de las elecciones de 2021, considera Luis Alfonso Ramírez Carrillo, investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

“Creo que el evento (la aprobación del paquete económico del gobierno del Estado) por ahora no tiene tanta trascendencia para las elecciones de 2021”, subraya. “La lectura que hay que darle es que se trata de algo bastante coyuntural”.

El sociólogo y analista político señala que, en todo caso, las simpatías que pueda acarrear o no el gobernador Mauricio Vila de aquí al período electoral no parecen tan cruciales como las que podría generar un reposicionamiento de Morena.

“Es decir, mientras Morena en Yucatán siga chico, el 2021 será de reacomodo de fuerzas entre PAN y PRI”, apunta.

El domingo pasado y ayer publicamos amplios conceptos de una entrevista que concedió el doctor Ramírez Carrillo sobre el Presupuesto 2020 del gobierno del Estado y las negociaciones que rodearon la aprobación en el Congreso.

Al ampliar sus comentarios sobre los nuevos impuestos y el aumento de otros, el profesor investigador del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Uady indica que para el gobierno de Mauricio Vila era de alta prioridad sacar adelante el Presupuesto ante el escenario de recortes de dinero de la Federación

“Sabemos que Vila tiene encima la muy alta probabilidad de despedir hasta mil o más empleados del sector público en enero próximo”, agrega. “Además de que es un golpe económico para los trabajadores que se van, es un golpe político severo para su administración, como quiera que sea”.

Puede “apechugar”

“Sin embargo, tiene tiempo de ‘apechugar’ ese golpe porque finalmente no hay elecciones el año próximo y está cruzando los dedos por una época de bonanza que yo creo que no va a venir el próximo año… Digamos que por el momento está solucionando el problema (con las nuevas medidas)”.

Al abundar en el impacto electoral que podrían arrojar los nuevos gravámenes, recalca que no hay consecuencias visibles en la ruta hacia el proceso de 2021.

“Está muy lejos todavía y en un año van a pasar muchísimas cosas más”, enfatiza. “Si Vila sigue manteniendo una buena relación con el presidente López Obrador y al país le va un poco mejor con el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) podríamos suponer que habría más dinero… Y habiendo más dinero el gobernador podría operar políticamente y poner a sus candidatos en toda la geografía del Estado”.

No obstante, hace notar que la firma del T-MEC tampoco es algo para echar las campanas al vuelo y suponer que habrá solución para todos los problemas, porque el país vive con tratado desde 1994 y en todo este tiempo se han atravesado crisis económicas. Por lo tanto, insistió, no es una garantía.

Más adelante recalca que mientras Morena no crezca en Yucatán el panorama previsible en 2021 es de un reacomodo de fuerzas entre el PAN y el PRI.

Recomposición

“Y si me preguntas, creo que vamos a ver cómo caen muchos municipios priistas, pero aparecerán otros”, señala. “Ahora hay una recomposición de fuerzas dentro del PAN. Las presidencias municipales y los grupos políticos en los municipios (donde ganó ese partido en 2018) ni quedaron totalmente a gusto con el resultado electoral ni están sintiendo que sus autoridades respondan a las necesidades de los grupos que los pusieron allí”.

La misma situación, explica, se observa en los municipios donde ganó el PRI, con alcaldes que tienen problemas serios ante una base que sienten que no se les ha cumplido.

“Como la elección de 2021 será muy local, tendrá mucho peso la capacidad de maniobra tanto del PRI como del PAN para sus arreglos políticos internos”, afirma.

A continuación dice:

—En la medida que Morena no crezca en Yucatán, creo que la distribución municipal volverá a ser, sobre todo, de PAN-PRI. ¿Cuáles son los riesgos para esos partidos? Que no haya sensibilidad suficiente a la hora del nombramiento de candidatos, por ejemplo, y que Morena sea el de “a río perdido, ganancia de pescadores”. Es decir, si no se ponen de acuerdo uno y otro, habrá un tercero que se puede postular.

La sartén y el mango

—Si no existen mejores condiciones económicas el año próximo, con todo y tratado de libre comercio, entonces 2021 se perfila como un dificilísimo año electoral para todos los partidos. No veríamos una diferencia sustantiva del acomodo de fuerzas actual: un PAN que tiene ahora la sartén por el mango y un PRI que tiene casi toda la sartén, aunque esté caliente. Es decir, el PAN tiene más mango, pero el PRI tiene más sartén. Y por allá tenemos a una Morena viendo qué agarra del guiso allá adentro, pero que no crece mucho.

El asistencialismo

El doctor Ramírez agrega que Morena basa en los programas sociales del gobierno federal su mecanismo de captación de votos, pero dar dinero directamente favorece a la figura presidencial y no necesariamente a la figura de Morena si esa estrategia no está acompañada de una red partidista sólida.

“Quien tendría que hacerlo es Huacho (Joaquín Díaz Mena), pero no tiene la estructura partidista enfrente. Más bien la tiene enfrentada y en esa medida no puede hacer una pirámide de captación de clientes”, agrega.

Posibilidades del PRI

En su opinión, el PRI todavía puede levantar: “Jorge Carlos (Ramírez Marín) puede levantar si se une con (Felipe) Cervera y de pronto se sienta con ‘Panchito’ (Francisco Torres Rivas), si es que no están sentados ahorita tomando un café muertos de la risa, riéndose de nosotros. Si hacen eso pueden juntar en los 106 municipios una estructura interesante, porque la tienen”.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Conceptos

El doctor Luis Ramírez ve a Morena en Yucatán como un cuerpo destazado.

Movimiento individual

Es como un cuerpo con sus partes regadas, que se mueven solas y con la cabeza hablando sola, opina el investigador de la Uady.

Intereses personales

Dice que eso explica el voto diferenciado de los diputados de Morena sobre el Presupuesto 2020 de Yucatán: se trata de un partido sin homogeneidad y cada uno de sus legisladores ve por sus propios intereses.

Huacho, solitario

También afirma que Morena no ha sido capaz de crear una red política que le reditúe votos, “y no porque Huacho sea incapaz, porque tiene toda la capacidad de hacer eso y más, pero está solo y tiene en contra la propia estrategia de López Obrador de centralizar todo en la figura presidencial”.

El PRI, vivo aún

El académico señala que en cuestión de estructura el PRI tiene ventaja, porque, a diferencia del priismo de otras partes del país, el de Yucatán no terminó de perder.

Síguenos en Google Noticias