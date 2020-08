Escasos consultorios atienden a enfermos

Insuficientes los servicios en las clínicas porteñas

PROGRESO.— En esta pandemia de Covid-19, pocos médicos generales en el puerto dan consultas.

En su mayoría los galenos se mantienen aislados, otros que laboran en el sector salud están de licencia y no atienden sus consultorios, así que los enfermos tienen que acudir a las clínicas públicas, las cuales son insuficientes.

Según un sondeo realizado en la ciudad e información recabada entre personal médico, en este puerto hay unos 35 médicos generales que tienen consultorios particulares, pero desde que comenzó la emergencia sanitaria a mediados de marzo solo cinco galenos dan consultas.

La atención es previa cita, los médicos se reservan el derecho de atender a las personas que consideren, antes preguntan el tipo de dolencia y si el paciente presenta síntomas de coronavirus.

Si la respuesta es afirmativa, los galenos no acceden a las consultas y remiten a los enfermos a clínicas del sector salud, pero ahí los pacientes tienen que hacer fila y esperan varias horas para que sean atendidos.

Hay médicos generales mayores de 60 años que forman parte de la plantilla laboral del sector salud, pero por su edad están de licencia laboral y tampoco atienden sus consultorios particulares, pues se cuidan de no contagiarse.

Algunos pediatras y otros especialistas siguen prestando servicios en sus consultorios particulares, también es previa cita para evitar que los pacientes se concentren, así que se fijan horarios de atención.

El cierre de consultorios particulares afecta a numerosas personas del puerto y comisarías, quienes recurren a médicos de farmacias (en especial de Similares) para consultar. Las cuotas son económicas, pero acuden numerosos pacientes que hacen filas en la espera.

Según se averiguó, los que presentan síntomas de coronavirus y no acuden a las clínicas del sector salud contactan a algún médico que está ejerciendo y por teléfono les dan indicaciones a los familiares para que los atiendan en sus casas.

Muchos no cuentan con los recursos para acudir a una clínica particular, así que si no se alivian, se complica la dolencia y tienen dificultades para respirar, se ven obligados a rentar tanques de oxígeno y solicitar los servicios de personal médico o paramédicos con experiencia para que les enseñen a usar esos equipos.— GABINO TZEC VALLE

Se averiguó que varios contagiados de Covid en este puerto son atendidos en sus casas y están usando tanques de oxígeno para luchar contra esa enfermedad, también hay pacientes que se han recuperado.