Escuelas privadas tenían un avance entre el 66 y 70%

Los colegios afiliados a la Asociación de Escuelas Privadas de Yucatán llevaban del 66 al 70% de avance en su programa educativo del ciclo escolar 2019-2020 cuando se decretó la suspensión de clases presenciales por la pandemia del Covid-19, por lo que terminarán bien el año escolar, manifestó Elías Dájer Fadel, presidente de esta agrupación.

Entrevistado sobre la decisión del gobernador Mauricio Vila Dosal de suspender el retorno a las clases presenciales en lo que resta del curso escolar, Dájer Fadel dijo que desde la suspensión de clases presenciales, las escuelas privadas trabajan con la enseñanza a distancia con sus alumnos porque la principal preocupación es la calidad de la educación y los resultados académicos.

En este sentido, la asociación se siente tranquila y confiada que terminarán bien el año escolar. Ya habían cursado las dos terceras partes del programa educativo y lo que faltaba era mínimo, además, falta realizar los trámites para la obtención de las calificaciones finales y los certificados, pero esto tampoco será un problema porque las calificaciones parciales se remiten a la Secretaría de Educación estatal mediante un sistema digital y se pueden imprimir las calificaciones y los certificados de estudios de quienes concluyen su nivel de enseñanza, solo faltaría un acuerdo con la Segey para la realización de toda esa tramitología.

El dirigente explicó que el sistema de enseñanza en los colegios privados se dividen en dos partes: una es la enseñanza educativa con datos y contenidos de los programas oficiales, y otro es la educación y formación de hábitos en los alumnos donde sí es necesaria la presencia de los alumnos y maestros y es aquí donde quedará un pendiente al no poder regresar a las aulas en lo que resta del curso.

La parte de educación de los alumnos consiste en inculcarles el valor del aprecio de las cosas, revalorar a sus compañeros y que comprendan la importancia de los buenos hábitos, detectar mediante su comportamiento, gestos y rostros si están tristes o afrontan algún problema para ayudarlos. Todo eso no se puede hacer con el sistema digital de la enseñanza.

Dájer Fadel anticipó que en las escuelas privadas de los distintos niveles no habrá ceremonia de graduaciones como se acostumbraba por años, con el fin de evitar las aglomeraciones, pero sí podrán organiza graduaciones virtuales mediante alguna plataforma tecnológica que permita reuniones de grupos.

Respecto a los exámenes de fin de curso, el presidente de la AEPY anticipó que también tendrá una variable porque los docentes podrán marcar trabajos en equipo, marcar temas y realizar cuestionarios para que respondan por correo o plataformas digitales, pero sí es necesaria la evaluación para conocer de nivel de conocimiento académico y habilidades sobre alguna materia.—Joaquín Chan Caamal

“No habrá graduaciones, no podemos tener aglomeraciones de grupos, quizá se realicen algunas sesiones de zoom para graduaciones virtuales, desafortunadamente van a dejar de tener la satisfacción de vivir su graduación”, señaló. “Respecto a la tramitología de las calificaciones y certificados, manejamos el sistema digitalizado, las escuelas manejamos calificaciones internas y las subimos al sistema de la Segey. Este sistema guarda las calificaciones parciales a lo largo del año, en esta nube están las calificaciones integradas y con ella se van a saber las calificaciones finales.

Desde este punto de vista, no hay afectación, la situación pendiente es la inscripción a los nuevos cursos que son terminando el actual ciclo escolar o para noviembre, pero como no habrá presencia en las escuelas no se hará, estamos planeando cómo se hará este proceso”.

Otro perjuicio que ve el presidente de escuelas privadas es en relación a los libros de texto gratuito porque siempre lo reciben con anticipación y eso permite que los profesores hagan su planeación en las vacaciones de verano, para que cuando inicie el próximo curso escolar tengan sus planes de trabajo. Sin embargo, al no estar en funcionamiento las oficinas administrativas de la Segey estos libros seguramente no estarán disponibles, pero tiene esperanza de que los libros estén en línea para que puedan consultarlos.

“Para las inscripciones al siguiente nivel o grado de alumnos de nuevo ingreso, desde el nivel de primaria y prepa, tendrán que presentar un examen de admisión y sabemos que los alumnos participan en cursos propedéuticos en línea. Hay fechas preestablecidas para los exámenes, por ejemplo, en secundaria es el 20 de junio, no sabemos si será presencial o vía electrónica, lo mismo ocurre en prepa”, explicó. “No se ha definido si se enviará el examen vía electrónica a los aspirantes y se les dará un tiempo para que respondan, si habrá cambios y afectaciones, pero también hay varias opciones que se pueden adaptar para cumplir con el propósito”.

Dájer Fadel aseguró que la calidad de educación en las escuelas privadas es muy buena, y así lo demuestran los resultados de la prueba Planea, y es barata también porque el costo por alumno en el sistema educativo oficial de educación básica es de $,4200, mientras que en la educación privada es de $1,000 por alumno, pero de esa cantidad deben descontar las contribuciones que pagan al gobierno. Por esa razón agradece a los padres y madres de familia que sean responsables con el pago de las colegiaturas y que prefieran la educación privada porque saben que sus hijos tienen buenos resultados.

“En Yucatán sólo 15 escuelas privadas cobran muy bien, las más de 700 que imparten la enseñanza es por amor a los niños, por convicción y porque quieren buenos resultados para el estado y el país”, recalcó. “Cuando vez los resultados de Planea, cuando ves dónde está ubicada tu escuela en el programa Mejora tu Escuela, cuando te enteras que de 20 escuelas públicas que están en el ranking de excelencia, 16 son escuelas privadas, entonces valoras el trabajo de la educación privada”.

El directivo de la AEPY dijo que el funcionamiento de las escuelas privadas es un apoyo para el gobierno porque sus alumnos no ocupan espacios en las escuelas públicas y eso permite que acepten mayor alumnado, y tampoco gasta en el pago de edificios y docentes porque eso corre a cargo de los socios de las escuelas y padres de familia con el pago de sus colegiaturas.